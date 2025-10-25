Türkiye
Fico, AB'yi Rusya konusundaki çifte standartları nedeniyle sert eleştirdi
Fico, AB'yi Rusya konusundaki çifte standartları nedeniyle sert eleştirdi
Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun Avrupa Birliği'nin Rusya konusunda çifte standartlarını eleştirerek, AB'nin savaşın sonlandırılmasına gerçek anlamda ilgi... 25.10.2025, Sputnik Türkiye
The European Conservative'in aktardığına göre, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'ni (AB) Rusya konusunda çifte standartlı ve yüzeysel bir politika izlemekle suçladı.Fico, AB liderlerinin Ukrayna'daki devam eden çatışma karşısında duyarsız kaldığını ve her gün yüzlerce kişinin öldüğü bir ortamda, AB'nin sadece yaptırımlara odaklandığına dikkat çekerek, AB’nin çatışmayı sonlandırmak yerine sadece cezalandırma önlemlerine yoğunlaştığını, bu yaklaşımın ‘tamamen absürd’ olduğunu vurguladı.Fico, Avrupa liderlerinin savaşın sona erdirilmesine yönelik hiçbir reel adım atmadığını ve Brüksel'in kimlerin barış görüşmelerine katılacağı konusunda dayatmalar yaparak yapıcı bir diyalog şansına zarar verdiğini söyledi.AB'nin iç siyasetteki güç mücadelesinin, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarından daha önemli hale geldiğini belirten Fico, AB’nin Viktor Orban'ın görevden uzaklaştırılmasını çatışmanın sona ermesinden daha önemli gördüğünü kaydetti.Slovak Başbakan, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'da barış için samimi bir çaba içinde olması gerektiğini belirterek, AB'nin Vladimir Putin ve Donald Trump arasında Budapeşte'de yapılması planlanan görüşmeye engel olma çabalarını eleştirdi. Fico, görüşmenin tarihi henüz belirlenmemiş olsa da, AB'nin bu zirvenin gerçekleşmesini engellemeye çalıştığını ifade etti.
Fico, AB'yi Rusya konusundaki çifte standartları nedeniyle sert eleştirdi

16:22 25.10.2025 (güncellendi: 16:24 25.10.2025)
© AP Photo / Jose Luis Magana
Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun Avrupa Birliği'nin Rusya konusunda çifte standartlarını eleştirerek, AB'nin savaşın sonlandırılmasına gerçek anlamda ilgi göstermediğini söylediği belirtildi.
The European Conservative'in aktardığına göre, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'ni (AB) Rusya konusunda çifte standartlı ve yüzeysel bir politika izlemekle suçladı.
Fico, AB liderlerinin Ukrayna'daki devam eden çatışma karşısında duyarsız kaldığını ve her gün yüzlerce kişinin öldüğü bir ortamda, AB'nin sadece yaptırımlara odaklandığına dikkat çekerek, AB’nin çatışmayı sonlandırmak yerine sadece cezalandırma önlemlerine yoğunlaştığını, bu yaklaşımın ‘tamamen absürd’ olduğunu vurguladı.
Fico, Avrupa liderlerinin savaşın sona erdirilmesine yönelik hiçbir reel adım atmadığını ve Brüksel'in kimlerin barış görüşmelerine katılacağı konusunda dayatmalar yaparak yapıcı bir diyalog şansına zarar verdiğini söyledi.
AB'nin iç siyasetteki güç mücadelesinin, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarından daha önemli hale geldiğini belirten Fico, AB’nin Viktor Orban'ın görevden uzaklaştırılmasını çatışmanın sona ermesinden daha önemli gördüğünü kaydetti.
Slovak Başbakan, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'da barış için samimi bir çaba içinde olması gerektiğini belirterek, AB'nin Vladimir Putin ve Donald Trump arasında Budapeşte'de yapılması planlanan görüşmeye engel olma çabalarını eleştirdi. Fico, görüşmenin tarihi henüz belirlenmemiş olsa da, AB'nin bu zirvenin gerçekleşmesini engellemeye çalıştığını ifade etti.
