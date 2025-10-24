https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/tusk-ab-rusyanin-varliklarina-el-konulmasinin-sonuclarindan-korkuyor-1100433934.html

Tusk: AB, Rusya'nın varlıklarına el konulmasının sonuçlarından korkuyor

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'nın varlıklarına el konulmasının olası sonuçlarından endişe ettiğini belirtti. 24.10.2025, Sputnik Türkiye

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Konseyi zirvesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin Rusya'nın varlıklarına el konulmasının sonuçlarından kaygı duyduklarını ifade etti.Tusk, “Bu Belçika'nın parası değil, dondurulmuş Rus varlıkları, özellikle de Rusya Merkez Bankası'nın varlıkları söz konusu. Tartışmalar devam ediyor. Çünkü bunun sonuçları olabilir. Şu ana kadar dünyada kimse böyle bir karar almadı” dedi.Tusk, AB ülkelerinin, Belçika'ya bu konuda ortak bir Avrupa sorumluluğu mekanizması kuracaklarına ikna etmeye çalıştığını belirterek, “Belçika, tüm sorumluluğun üzerine kalmasından endişe ediyor. Biz de Belçikalı partnerlerimize, ortak bir Avrupa sorumluluğu mekanizması oluşturmaya hazır olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Tusk ayrıca, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Rusya'nın varlıklarına yönelik herhangi bir müdahaleye geleneksel olarak karşı durduğunu da vurguladı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, eylül ayında, Rus varlıkları kullanılarak Ukrayna'ya yeni bir kredi sağlanmasını önermişti. Bu konu, Brüksel'deki zirvede yoğun bir şekilde tartışıldı.

