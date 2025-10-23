Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/abde-rus-varliklarindan-kieve-silah-saglamaya-yonelik-kredi-konusunda-ortak-bir-tutum-yok-1100423048.html
AB'de Rus varlıklarından Kiev'e silah sağlamaya yönelik kredi konusunda ortak bir tutum yok
AB'de Rus varlıklarından Kiev'e silah sağlamaya yönelik kredi konusunda ortak bir tutum yok
Sputnik Türkiye
Batı medyasında yayımlanan bir habere göre, Avrupa Birliği’nde (AB) dondurulmuş Rus varlıklarına mahsuben Ukrayna’ya Avrupa’dan silah satın alması için 140... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T16:33+0300
2025-10-23T16:34+0300
dünya
avrupa
avrupa birliği
ab
ab komisyonu
dondurulmuş rus varlıkları
kiev
ukrayna
kredi
patriot
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076764548_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_63abfc852c930920ecbf32beb8b9fb8f.jpg
Politico gazetesinin Avrupa baskısının haberine göre, bazı AB ülkeleri Ukrayna'nın dondurulmuş Rus varlıklarına mahsuben kullanacağı 140 milyar euroluk potansiyel krediyi sadece Avrupa silahlarının alımı için kullanmasını savunurken, geriye kalanlar ise Kiev'in parayı, ABD'den silah alımı da dahil olmak üzere, harcama konusunda tam serbestliğe sahip olmasını destekliyor.Haberde, “Aynı zamanda hem kendi büyüyen savunma sanayilerini desteklemek hem de Ukrayna’ya yardım etmek için Fransa ve daha az ölçüde Almanya ve İtalya, kredinin Kiev için Avrupa silahlarının satın alınması için kullanılmasını destekliyor. Hollanda, İskandinav ülkeleri ve Baltık ülkelerinin de aralarında bulunduğu karşıt kamp ise Amerikan şirketleri tarafından üretilen silahların satın alınması da dahil olmak üzere, Ukrayna'nın parayı ihtiyaçlarına göre harcamakta serbest olması gerektiğine inanıyor” ifadelerine yer verildi.Habere göre, AB'nin devlet ve hükümet başkanları Perşembe günü Brüksel'de yapılacak toplantıda Avrupa Komisyonu'nu, krediyi özetleyen bir yasal öneri sunması için görevlendirmeyi planlıyor. Berlin ve Paris'ten gelen baskılar üzerine zirvenin taslak sonuçlarında, bu kredi aracılığıyla ‘Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesinin önemi’ vurgulanıyor. Gazeteye konuşan üst düzey bir Avrupalı ​​diplomat, ‘Avrupa malı satın al’ maddesinin eklenmesinin Kiev'i, özellikle de yalnızca ABD’de üretilen Patriot hava savunma füze sistemlerine erişimden mahrum bırakacağını söyledi.Belçika: AB'ye risk paylaşımı yapılmadan Rus varlıklarına el konulmasına izin vermeyeceğizBelçika Başbakanı Bart De Wever, İkinci Dünya Savaşı sırasında bile dondurulmuş varlıklara el konulmadığına dikkat çekerek, Belçika’nın diğer AB üyeleri riskleri paylaşmadığı sürece AB'nin Rusya ile ilgili bu kararını engelleyeceğini belirtti.AB Zirvesi için Brüksel’e gelen De Wever, “İkinci Dünya Savaşı sırasında bile dondurulan varlıklara kimse dokunmadı. Risklerin tamamen paylaşılmasını istiyorum, çünkü bu büyük bir risk. Dolayısıyla böyle bir adım atmak istiyorsanız, bunu birlikte yapmamız gerekecek” açıklamasında bulundu.Belçika Başbakanı ayrıca ‘tüm AB ülkeleri katkıda bulunacak olursa’ ülkesinin paraya el konulmasını kabul edebileceğini, zira Rus varlıklarına el koyma kararının sonuçlarının ‘sadece Belçika'yı etkilemeyeceğini’ vurgulayarak, birlik sağlanamaması durumunda ise ‘bu kararı durdurmak için Avrupa, ulusal, siyasi ve yasal düzeylerde her şeyi yapacağını’ sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/belcika-rus-varliklarina-el-konulmasi-icin-tum-ab-ulkelerinden-yasal-garanti-talep-ediyor-1099844393.html
kiev
ukrayna
abd
paris
almanya
fransa
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076764548_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_86af2de5b5265617cfbc069ff48ec3b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, avrupa birliği, ab, ab komisyonu, dondurulmuş rus varlıkları, kiev, ukrayna, kredi, patriot, abd, berlin, paris, almanya, fransa, belçika
avrupa, avrupa birliği, ab, ab komisyonu, dondurulmuş rus varlıkları, kiev, ukrayna, kredi, patriot, abd, berlin, paris, almanya, fransa, belçika

AB'de Rus varlıklarından Kiev'e silah sağlamaya yönelik kredi konusunda ortak bir tutum yok

16:33 23.10.2025 (güncellendi: 16:34 23.10.2025)
© AP Photo / Virginia MayoAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Abone ol
Batı medyasında yayımlanan bir habere göre, Avrupa Birliği’nde (AB) dondurulmuş Rus varlıklarına mahsuben Ukrayna’ya Avrupa’dan silah satın alması için 140 milyar dolarlık kredi sağlama konusunda ortak bir duruş benimsenemiyor.
Politico gazetesinin Avrupa baskısının haberine göre, bazı AB ülkeleri Ukrayna'nın dondurulmuş Rus varlıklarına mahsuben kullanacağı 140 milyar euroluk potansiyel krediyi sadece Avrupa silahlarının alımı için kullanmasını savunurken, geriye kalanlar ise Kiev'in parayı, ABD'den silah alımı da dahil olmak üzere, harcama konusunda tam serbestliğe sahip olmasını destekliyor.
Haberde, “Aynı zamanda hem kendi büyüyen savunma sanayilerini desteklemek hem de Ukrayna’ya yardım etmek için Fransa ve daha az ölçüde Almanya ve İtalya, kredinin Kiev için Avrupa silahlarının satın alınması için kullanılmasını destekliyor. Hollanda, İskandinav ülkeleri ve Baltık ülkelerinin de aralarında bulunduğu karşıt kamp ise Amerikan şirketleri tarafından üretilen silahların satın alınması da dahil olmak üzere, Ukrayna'nın parayı ihtiyaçlarına göre harcamakta serbest olması gerektiğine inanıyor” ifadelerine yer verildi.
Habere göre, AB'nin devlet ve hükümet başkanları Perşembe günü Brüksel'de yapılacak toplantıda Avrupa Komisyonu'nu, krediyi özetleyen bir yasal öneri sunması için görevlendirmeyi planlıyor. Berlin ve Paris'ten gelen baskılar üzerine zirvenin taslak sonuçlarında, bu kredi aracılığıyla ‘Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesinin önemi’ vurgulanıyor. Gazeteye konuşan üst düzey bir Avrupalı ​​diplomat, ‘Avrupa malı satın al’ maddesinin eklenmesinin Kiev'i, özellikle de yalnızca ABD’de üretilen Patriot hava savunma füze sistemlerine erişimden mahrum bırakacağını söyledi.

Belçika: AB'ye risk paylaşımı yapılmadan Rus varlıklarına el konulmasına izin vermeyeceğiz

Belçika Başbakanı Bart De Wever, İkinci Dünya Savaşı sırasında bile dondurulmuş varlıklara el konulmadığına dikkat çekerek, Belçika’nın diğer AB üyeleri riskleri paylaşmadığı sürece AB'nin Rusya ile ilgili bu kararını engelleyeceğini belirtti.
AB Zirvesi için Brüksel’e gelen De Wever, “İkinci Dünya Savaşı sırasında bile dondurulan varlıklara kimse dokunmadı. Risklerin tamamen paylaşılmasını istiyorum, çünkü bu büyük bir risk. Dolayısıyla böyle bir adım atmak istiyorsanız, bunu birlikte yapmamız gerekecek” açıklamasında bulundu.
Belçika Başbakanı ayrıca ‘tüm AB ülkeleri katkıda bulunacak olursa’ ülkesinin paraya el konulmasını kabul edebileceğini, zira Rus varlıklarına el koyma kararının sonuçlarının ‘sadece Belçika'yı etkilemeyeceğini’ vurgulayarak, birlik sağlanamaması durumunda ise ‘bu kararı durdurmak için Avrupa, ulusal, siyasi ve yasal düzeylerde her şeyi yapacağını’ sözlerine ekledi.
Belçika Başbakanı Bart De Wever - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2025
DÜNYA
Belçika, Rus varlıklarına el konulması için tüm AB ülkelerinden yasal garanti talep ediyor
2 Ekim, 12:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала