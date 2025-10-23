https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/abde-rus-varliklarindan-kieve-silah-saglamaya-yonelik-kredi-konusunda-ortak-bir-tutum-yok-1100423048.html
AB'de Rus varlıklarından Kiev'e silah sağlamaya yönelik kredi konusunda ortak bir tutum yok
AB'de Rus varlıklarından Kiev'e silah sağlamaya yönelik kredi konusunda ortak bir tutum yok
Politico gazetesinin Avrupa baskısının haberine göre, bazı AB ülkeleri Ukrayna'nın dondurulmuş Rus varlıklarına mahsuben kullanacağı 140 milyar euroluk potansiyel krediyi sadece Avrupa silahlarının alımı için kullanmasını savunurken, geriye kalanlar ise Kiev'in parayı, ABD'den silah alımı da dahil olmak üzere, harcama konusunda tam serbestliğe sahip olmasını destekliyor.Haberde, “Aynı zamanda hem kendi büyüyen savunma sanayilerini desteklemek hem de Ukrayna’ya yardım etmek için Fransa ve daha az ölçüde Almanya ve İtalya, kredinin Kiev için Avrupa silahlarının satın alınması için kullanılmasını destekliyor. Hollanda, İskandinav ülkeleri ve Baltık ülkelerinin de aralarında bulunduğu karşıt kamp ise Amerikan şirketleri tarafından üretilen silahların satın alınması da dahil olmak üzere, Ukrayna'nın parayı ihtiyaçlarına göre harcamakta serbest olması gerektiğine inanıyor” ifadelerine yer verildi.Habere göre, AB'nin devlet ve hükümet başkanları Perşembe günü Brüksel'de yapılacak toplantıda Avrupa Komisyonu'nu, krediyi özetleyen bir yasal öneri sunması için görevlendirmeyi planlıyor. Berlin ve Paris'ten gelen baskılar üzerine zirvenin taslak sonuçlarında, bu kredi aracılığıyla ‘Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesinin önemi’ vurgulanıyor. Gazeteye konuşan üst düzey bir Avrupalı diplomat, ‘Avrupa malı satın al’ maddesinin eklenmesinin Kiev'i, özellikle de yalnızca ABD’de üretilen Patriot hava savunma füze sistemlerine erişimden mahrum bırakacağını söyledi.Belçika: AB'ye risk paylaşımı yapılmadan Rus varlıklarına el konulmasına izin vermeyeceğizBelçika Başbakanı Bart De Wever, İkinci Dünya Savaşı sırasında bile dondurulmuş varlıklara el konulmadığına dikkat çekerek, Belçika’nın diğer AB üyeleri riskleri paylaşmadığı sürece AB'nin Rusya ile ilgili bu kararını engelleyeceğini belirtti.AB Zirvesi için Brüksel’e gelen De Wever, “İkinci Dünya Savaşı sırasında bile dondurulan varlıklara kimse dokunmadı. Risklerin tamamen paylaşılmasını istiyorum, çünkü bu büyük bir risk. Dolayısıyla böyle bir adım atmak istiyorsanız, bunu birlikte yapmamız gerekecek” açıklamasında bulundu.Belçika Başbakanı ayrıca ‘tüm AB ülkeleri katkıda bulunacak olursa’ ülkesinin paraya el konulmasını kabul edebileceğini, zira Rus varlıklarına el koyma kararının sonuçlarının ‘sadece Belçika'yı etkilemeyeceğini’ vurgulayarak, birlik sağlanamaması durumunda ise ‘bu kararı durdurmak için Avrupa, ulusal, siyasi ve yasal düzeylerde her şeyi yapacağını’ sözlerine ekledi.
