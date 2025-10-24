https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/turkiyenin-yaptirimlari-israili-vurdu-demir-celik-sirketi-batti-1100464045.html

Türkiye'nin yaptırımları İsrail'i vurdu: Demir-çelik şirketi battı

Türkiye'nin yaptırımları İsrail'i vurdu: Demir-çelik şirketi battı

Sputnik Türkiye

İsrail’in Aşdod kentinde faaliyet gösteren Shaul Gueta adlı demir-çelik şirketi, Türkiye’ye ihracatını durdurmasının ardından 105 milyon şekel (yaklaşık 28... 24.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-24T20:22+0300

2025-10-24T20:22+0300

2025-10-24T20:22+0300

dünya

türkiye

i̇srail

aşdod

iflas

i̇cra ve i̇flas kanunu

i̇flas erteleme

i̇flas

şirket

özel şirket

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100463874_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_afe2dcf784fa8c247915adea177dd246.jpg

Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı yaptırımlar ülkede faaliyet gösteren şirketleri vurdu.Aşdod kentinde faaliyet gösteren Shaul Gueta Demir ve Metal Geri Dönüşüm Şirketi, Türkiye'yle ticaretin durması sonucu 105 milyon şekel (yaklaşık 28 milyon dolar) borç biriktirerek iflas noktasına geldi.Beerşeba Bölge Mahkemesi, şirket için iflas erteleme kararı vererek, süreci yürütmek üzere avukat Doron Tishman’ı kayyum olarak atadı.Mahkemeye sunulan rapora göre, şirketin cirosu 2022 yılında 200 milyon şekel iken, 2025’in ilk yarısında 35 milyon şekele kadar geriledi. Şirketin ihracat gelirlerinin yaklaşık yüzde 70’ini Türkiye oluşturuyordu. Ancak iki ülke arasındaki siyasi gerginlikler nedeniyle ihracat tamamen durduruldu.Bu durum, şirketin finansal yapısında ciddi sarsıntıya yol açtı. Şirketin bankalar ve finans kuruluşlarına olan borçlarının toplamı 105 milyon şekele ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/ak-parti-sozcusu-celikten-israil-meclisinin-kararina-tepki-soykirim-siyasetinin-yeni-bir-adimi-1100401763.html

i̇srail

aşdod

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇srail, aşdod, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu, i̇flas erteleme, i̇flas, şirket, özel şirket, limited şirket