https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/turkiyenin-yaptirimlari-israili-vurdu-demir-celik-sirketi-batti-1100464045.html
Türkiye'nin yaptırımları İsrail'i vurdu: Demir-çelik şirketi battı
Türkiye'nin yaptırımları İsrail'i vurdu: Demir-çelik şirketi battı
Sputnik Türkiye
İsrail’in Aşdod kentinde faaliyet gösteren Shaul Gueta adlı demir-çelik şirketi, Türkiye’ye ihracatını durdurmasının ardından 105 milyon şekel (yaklaşık 28... 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T20:22+0300
2025-10-24T20:22+0300
2025-10-24T20:22+0300
dünya
türkiye
i̇srail
aşdod
iflas
i̇cra ve i̇flas kanunu
i̇flas erteleme
i̇flas
şirket
özel şirket
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100463874_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_afe2dcf784fa8c247915adea177dd246.jpg
Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı yaptırımlar ülkede faaliyet gösteren şirketleri vurdu.Aşdod kentinde faaliyet gösteren Shaul Gueta Demir ve Metal Geri Dönüşüm Şirketi, Türkiye'yle ticaretin durması sonucu 105 milyon şekel (yaklaşık 28 milyon dolar) borç biriktirerek iflas noktasına geldi.Beerşeba Bölge Mahkemesi, şirket için iflas erteleme kararı vererek, süreci yürütmek üzere avukat Doron Tishman’ı kayyum olarak atadı.Mahkemeye sunulan rapora göre, şirketin cirosu 2022 yılında 200 milyon şekel iken, 2025’in ilk yarısında 35 milyon şekele kadar geriledi. Şirketin ihracat gelirlerinin yaklaşık yüzde 70’ini Türkiye oluşturuyordu. Ancak iki ülke arasındaki siyasi gerginlikler nedeniyle ihracat tamamen durduruldu.Bu durum, şirketin finansal yapısında ciddi sarsıntıya yol açtı. Şirketin bankalar ve finans kuruluşlarına olan borçlarının toplamı 105 milyon şekele ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/ak-parti-sozcusu-celikten-israil-meclisinin-kararina-tepki-soykirim-siyasetinin-yeni-bir-adimi-1100401763.html
i̇srail
aşdod
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100463874_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e1159ac04f944ad8ffa5bfec788e1af3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, i̇srail, aşdod, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu, i̇flas erteleme, i̇flas, şirket, özel şirket, limited şirket
türkiye, i̇srail, aşdod, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu, i̇flas erteleme, i̇flas, şirket, özel şirket, limited şirket
Türkiye'nin yaptırımları İsrail'i vurdu: Demir-çelik şirketi battı
İsrail’in Aşdod kentinde faaliyet gösteren Shaul Gueta adlı demir-çelik şirketi, Türkiye’ye ihracatını durdurmasının ardından 105 milyon şekel (yaklaşık 28 milyon dolar) borç biriktirerek iflas etti.
Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı yaptırımlar ülkede faaliyet gösteren şirketleri vurdu.
Aşdod kentinde faaliyet gösteren Shaul Gueta Demir ve Metal Geri Dönüşüm Şirketi, Türkiye'yle ticaretin durması sonucu 105 milyon şekel (yaklaşık 28 milyon dolar) borç biriktirerek iflas noktasına geldi.
Beerşeba Bölge Mahkemesi, şirket için iflas erteleme kararı vererek, süreci yürütmek üzere avukat Doron Tishman’ı kayyum olarak atadı.
Mahkemeye sunulan rapora göre, şirketin cirosu 2022 yılında 200 milyon şekel iken, 2025’in ilk yarısında 35 milyon şekele kadar geriledi. Şirketin ihracat gelirlerinin yaklaşık yüzde 70’ini Türkiye oluşturuyordu. Ancak iki ülke arasındaki siyasi gerginlikler nedeniyle ihracat tamamen durduruldu.
Bu durum, şirketin finansal yapısında ciddi sarsıntıya yol açtı. Şirketin bankalar ve finans kuruluşlarına olan borçlarının toplamı 105 milyon şekele ulaştı.