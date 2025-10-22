https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/ak-parti-sozcusu-celikten-israil-meclisinin-kararina-tepki-soykirim-siyasetinin-yeni-bir-adimi-1100401763.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Meclisi'ne tepki: 'Soykırım siyasetinin yeni bir adımı, hukuksuz bir saldırganlık'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Meclisi'ne tepki: 'Soykırım siyasetinin yeni bir adımı, hukuksuz bir saldırganlık'
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Çelik "İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımı, hukuksuz bir... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T22:21+0300
2025-10-22T22:21+0300
2025-10-22T22:33+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
haberler
batı şeria
ömer çelik
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091161808_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_8b103aae61dc4ec2c336b6c40e97cdb0.jpg
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararının, soykırım siyasetinin yeni bir adımı ve bunun hukuksuz bir saldırganlık olduğunu ifade etti.Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/disisleri-bakanligindan-israilin-bati-seria-hamlesine-tepki-1100401587.html
batı şeria
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091161808_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_bf362f085abbffdadbc1752704eaac74.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, batı şeria, ömer çelik, i̇srail
haberler, batı şeria, ömer çelik, i̇srail
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Meclisi'ne tepki: 'Soykırım siyasetinin yeni bir adımı, hukuksuz bir saldırganlık'
22:21 22.10.2025 (güncellendi: 22:33 22.10.2025)
AK Parti Sözcüsü Çelik "İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımı, hukuksuz bir saldırganlıktır" açıklamasında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararının, soykırım siyasetinin yeni bir adımı ve bunun hukuksuz bir saldırganlık olduğunu ifade etti.
Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bu saldırganlık, soykırımcı barbarlığın ateşkes sürecine dönük bir sabotajıdır.
Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail’in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz.
1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması asla engellenemeyecektir.