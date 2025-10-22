Türkiye
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Meclisi'ne tepki: 'Soykırım siyasetinin yeni bir adımı, hukuksuz bir saldırganlık'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Meclisi'ne tepki: 'Soykırım siyasetinin yeni bir adımı, hukuksuz bir saldırganlık'
AK Parti Sözcüsü Çelik "İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımı, hukuksuz bir... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararının, soykırım siyasetinin yeni bir adımı ve bunun hukuksuz bir saldırganlık olduğunu ifade etti.Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
22:21 22.10.2025 (güncellendi: 22:33 22.10.2025)
AK Parti Sözcüsü Çelik "İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımı, hukuksuz bir saldırganlıktır" açıklamasında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararının, soykırım siyasetinin yeni bir adımı ve bunun hukuksuz bir saldırganlık olduğunu ifade etti.
Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu saldırganlık, soykırımcı barbarlığın ateşkes sürecine dönük bir sabotajıdır.

Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail’in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması asla engellenemeyecektir.

