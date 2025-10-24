Türkiye'nin 85 yıllık köklü gıda firmasıydı: Konkordato ilan etti

Türkiye
Türkiye'de gıda sektöründe 85 yıldır faaliyet gösteren Özel Gıda, konkordato ilan etti. Gıda üretimi, sebze meyve yetiştiriciliği gibi alanlarda çalışan şirket Türkiye'nin en büyük perakende marketlerinin tedarikçileri arasında bulunuyor. Mahkeme üç ay müddet verdiTemelleri 1940'da Ankara'da toptancı olarak atılan ve 1977 yılında kurumsal yapıya ulaşan Özel Gıda, finansal darboğaz nedeniyle Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulundu. Firmanın borç yapılandırması ve faaliyetinin devamı için yaptığı başvuruyu değerlendiren mahkeme, üç aylık iflas koruma kararı verdi.Mahkeme şirketin mali yapısını yakından takibi için de iki kişilik konkordato komiseri heyeti atanmasına hükmetti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, şirket için bir sonraki duruşma da önümüzdeki yıl ocak ayında görülecek.Büyük perakende marketlerin tedarikçisiFaaliyet alanında gıda üretimi, sebze-meyve yetiştiriciliği, pazarlama ve inşaat sektörleri de bulunan firmanın ihracat yaptığı ülkeler arasında İngiltere, Rusya, Almanya, Libya, Bulgaristan, Çekya ve Slovakya yer alıyor. Firma, Türkiye'nin büyük perakende marketlerinin tedarikçileri arasında yer alıyor.
