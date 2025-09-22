Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/turkiyenin-koklu-enerji-sirketi-iflas-etti-konkordato-surecini-asamadi-1099562673.html
Türkiye'nin köklü enerji şirketi iflas etti: Konkordato sürecini aşamadı
Türkiye'nin köklü enerji şirketi iflas etti: Konkordato sürecini aşamadı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de enerji alanında faaliyet gösteren Oskar Holding, iflas etti. Şirket bir süre önce konkordato sürecine girmişti. 22.09.2025
Enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan ve 1976 yılından beri faaliyetleri sürdüren Oskar Holding iflas etti. 2 milyar lirayı aşan borçları nedeniyle bir süre önce konkordato sürecine giren şirket hakkında mahkeme kararını verdi.Mahkeme iflasına karar verdiSözcü'nün haberine göne, 1976’dan bu yana enerji, inşaat, aydınlatma ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren Oskar Holding, ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyon gerekçesiyle 4 bağlı şirketiyle birlikte konkordato ilan etmişti. Ancak Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin borçlarını ödeyemediğine hükmederek iflasına karar verdi.
Türkiye'nin köklü enerji şirketi iflas etti: Konkordato sürecini aşamadı

10:49 22.09.2025
Türkiye'de enerji alanında faaliyet gösteren Oskar Holding, iflas etti. Şirket bir süre önce konkordato sürecine girmişti.
Enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan ve 1976 yılından beri faaliyetleri sürdüren Oskar Holding iflas etti. 2 milyar lirayı aşan borçları nedeniyle bir süre önce konkordato sürecine giren şirket hakkında mahkeme kararını verdi.

Mahkeme iflasına karar verdi

Sözcü'nün haberine göne, 1976’dan bu yana enerji, inşaat, aydınlatma ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren Oskar Holding, ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyon gerekçesiyle 4 bağlı şirketiyle birlikte konkordato ilan etmişti. Ancak Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin borçlarını ödeyemediğine hükmederek iflasına karar verdi.
