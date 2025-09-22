https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/turkiyenin-koklu-enerji-sirketi-iflas-etti-konkordato-surecini-asamadi-1099562673.html
Türkiye'nin köklü enerji şirketi iflas etti: Konkordato sürecini aşamadı
Türkiye'nin köklü enerji şirketi iflas etti: Konkordato sürecini aşamadı
Türkiye'de enerji alanında faaliyet gösteren Oskar Holding, iflas etti. Şirket bir süre önce konkordato sürecine girmişti. 22.09.2025, Sputnik Türkiye
Enerji sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan ve 1976 yılından beri faaliyetleri sürdüren Oskar Holding iflas etti. 2 milyar lirayı aşan borçları nedeniyle bir süre önce konkordato sürecine giren şirket hakkında mahkeme kararını verdi.Mahkeme iflasına karar verdiSözcü'nün haberine göne, 1976’dan bu yana enerji, inşaat, aydınlatma ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren Oskar Holding, ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyon gerekçesiyle 4 bağlı şirketiyle birlikte konkordato ilan etmişti. Ancak Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin borçlarını ödeyemediğine hükmederek iflasına karar verdi.
