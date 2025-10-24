https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/tam-bitti-derken-geri-gelecek-meteoroloji-uzmani-yeni-yagis-dalgasi-icin-tarih-verdi-1100456291.html

Tam bitti derken geri gelecek: Meteoroloji uzmanı yeni yağış dalgası için tarih verdi

Tam bitti derken geri gelecek: Meteoroloji uzmanı yeni yağış dalgası için tarih verdi

Hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Türkiye genelinde beklenen hava durumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.Cumartesi yağışlı, pazar doğuya kayacakMacit, yarın kıyı Ege, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyinde yerel sağanakların süreceğini belirtti. Yağışların özellikle Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sabah saatlerinde, Batı Karadeniz’de ise öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmasının beklendiğini aktardı.“Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında pazar günü yağışların devam etmesini bekliyoruz” diyen Macit, yağışların hafta başında yurdu terk edeceğini söyledi.Yeni yağış dalgası kapıdaMeteoroloji Uzmanı Macit, yeni haftayla birlikte kısa süreli bir geçişin ardından Türkiye’nin yeniden yağışlı bir sistemin etkisine gireceğini duyurdu:“Pazartesi günü Marmara ve Ege’de başlayacak yağışların salı ve çarşamba günü yurt geneline yayılmasını bekliyoruz.”Bu yeni yağış dalgası ile birlikte bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve yerel fırtına riski bulunuyor.Sıcaklıklar 3-5 derece mevsim normallerinin üzerindeMacit, hava sıcaklıklarının halen mevsim normallerinin üzerinde olduğunu belirterek, “Gelecek hafta ortasına kadar sıcaklıklar normallerin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?İstanbul:Akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların geceye kadar devam edeceğini belirten Macit, "Yarın sağanak bekliyoruz. Pazartesi günü de yağış yeniden etkili olacak. Sıcaklık 23-24 derece civarında" dedi.Ankara:Cumartesi günü orta kuvvette sağanak bekleniyor. Pazar günü yağış sona erecek, hava sıcaklığı pazartesi 23 dereceye kadar yükselecek.İzmir:Kentte kuvvetli yağış beklenmiyor. Yerel yağışlar görülecek, sıcaklık 24-26 derece aralığında seyredecek.

