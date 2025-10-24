https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/rus-uzman-rusya-ve-japonya-arasinda-baris-anlasmasinin-olmamasi-tokyonun-sorunu-1100457397.html

Rus uzman: Rusya ve Japonya arasında barış anlaşmasının olmaması Tokyo’nun sorunu

Rus uzman: Rusya ve Japonya arasında barış anlaşmasının olmaması Tokyo’nun sorunu

Sputnik Türkiye

Rusya ve Japonya arasında barış anlaşmasının imzalanmasının, taraflar arasındaki psikolojik bariyerleri kaldıracağını söyleyen Mileyev, ikili ilişkilerdeki... 24.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-24T15:54+0300

2025-10-24T15:54+0300

2025-10-24T15:52+0300

dünya

japonya

rusya

sanae takaichi

barış anlaşması

şinzo abe

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102203/69/1022036923_0:538:1729:1510_1920x0_80_0_0_60667f561199b8942934202eb53be9b1.jpg

Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü araştırma görevlisi Dmitry Mileyev, Sputnik’e açıklamasında, Japonya’nın yeni Başkanı Sanae Takaichi’nin Rusya’yla barış anlaşmasını imzalamak niyetini değerlendirdi.Japonya’nın Rusya’yla barış anlaşmasını imzalamak istediğini önceki başbakanların da dile getirdiğini anımsatan Mileyev, bunun Japonya’nın dış politikasının görevlerinden biri olduğunu belirterek, “Takaichi, Şinzo Abe fraksiyonunun eski bir üyesi ve onun siyasetteki kararlı çizgisinin tutarlı bir takipçisi. Abe, bu sorunu Japon diplomasisinin imkânları çerçevesinde çözmeye kararlıydı ve Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasını Japon dış politikasının bir aracı olarak kullanıyordu” ifadesini kullandı.Ama burada iki önemli hususun olduğunu söyleyen uzman, bunların, Takaichi’nin bir başbakan olarak kendini ne kadar sağlam bir şekilde konumlandıracağı ve ABD ile ilişkileri nasıl geliştireceği sorularının olduğunu belirterek bu konuda şu yorumda bulundu:Barış anlaşmasının imzalanmamış olmasının Rusya’dan çok Japonya’nın sorunu olduğunu vurgulayan Takaichi, “Elbette bir barış antlaşmasının imzalanması ilişkilerimizi güçlendirir ve bazı psikolojik engelleri ortadan kaldırır. Ancak ikili ilişkilerimizdeki geçmiş deneyimler, istenirse bu belge olmadan da çeşitli anlaşmalara varılabileceğini gösteriyor” diyerek şunu ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/rus-ordusu-4-yerlesim-birimini-daha-dusman-guclerinden-temizledi-1100454144.html

japonya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, rusya, sanae takaichi, barış anlaşması, şinzo abe, abd