Rus uzman: Rusya ve Japonya arasında barış anlaşmasının olmaması Tokyo’nun sorunu
2025-10-24T15:54+0300
2025-10-24T15:54+0300
2025-10-24T15:52+0300
Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü araştırma görevlisi Dmitry Mileyev, Sputnik’e açıklamasında, Japonya’nın yeni Başkanı Sanae Takaichi’nin Rusya’yla barış anlaşmasını imzalamak niyetini değerlendirdi.Japonya’nın Rusya’yla barış anlaşmasını imzalamak istediğini önceki başbakanların da dile getirdiğini anımsatan Mileyev, bunun Japonya’nın dış politikasının görevlerinden biri olduğunu belirterek, “Takaichi, Şinzo Abe fraksiyonunun eski bir üyesi ve onun siyasetteki kararlı çizgisinin tutarlı bir takipçisi. Abe, bu sorunu Japon diplomasisinin imkânları çerçevesinde çözmeye kararlıydı ve Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasını Japon dış politikasının bir aracı olarak kullanıyordu” ifadesini kullandı.Ama burada iki önemli hususun olduğunu söyleyen uzman, bunların, Takaichi’nin bir başbakan olarak kendini ne kadar sağlam bir şekilde konumlandıracağı ve ABD ile ilişkileri nasıl geliştireceği sorularının olduğunu belirterek bu konuda şu yorumda bulundu:Barış anlaşmasının imzalanmamış olmasının Rusya’dan çok Japonya’nın sorunu olduğunu vurgulayan Takaichi, “Elbette bir barış antlaşmasının imzalanması ilişkilerimizi güçlendirir ve bazı psikolojik engelleri ortadan kaldırır. Ancak ikili ilişkilerimizdeki geçmiş deneyimler, istenirse bu belge olmadan da çeşitli anlaşmalara varılabileceğini gösteriyor” diyerek şunu ekledi:
Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü araştırma görevlisi Dmitry Mileyev
, Sputnik’e açıklamasında, Japonya’nın yeni Başkanı Sanae Takaichi
’nin Rusya’yla barış anlaşmasını imzalamak niyetini
değerlendirdi.
Japonya’nın Rusya’yla barış anlaşmasını imzalamak istediğini önceki başbakanların da dile getirdiğini anımsatan Mileyev, bunun Japonya’nın dış politikasının görevlerinden biri olduğunu belirterek, “Takaichi, Şinzo Abe fraksiyonunun eski bir üyesi ve onun siyasetteki kararlı çizgisinin tutarlı bir takipçisi. Abe, bu sorunu Japon diplomasisinin imkânları çerçevesinde çözmeye kararlıydı ve Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasını Japon dış politikasının bir aracı olarak kullanıyordu” ifadesini kullandı.
Ama burada iki önemli hususun olduğunu söyleyen uzman, bunların, Takaichi’nin bir başbakan olarak kendini ne kadar sağlam bir şekilde konumlandıracağı ve ABD ile ilişkileri nasıl geliştireceği sorularının olduğunu belirterek bu konuda şu yorumda bulundu:
ABD ile ittifakın Japonya'nın dış politikasının temel taşı olmaya devam edeceği açık. Önceki başbakanlar bunu beyan etti ve Takaichi de bundan bahsetti. Ancak Japonya'nın askeri ve enerji güvenliği için Rusya ile temaslar da odak noktası olmalı. Tokyo'nun bu konudaki bakış açısı ne kadar olumlu? Bu çok önemli bir soru. Takaichi'nin Trump ile görüşmelerinin nasıl gideceği ve ortak bir zemin bulup bulamayacakları da Rus-Japon ilişkileri üzerinde bir miktar etki yaratabilir.
Barış anlaşmasının imzalanmamış olmasının Rusya’dan çok Japonya’nın sorunu olduğunu vurgulayan Takaichi, “Elbette bir barış antlaşmasının imzalanması ilişkilerimizi güçlendirir ve bazı psikolojik engelleri ortadan kaldırır. Ancak ikili ilişkilerimizdeki geçmiş deneyimler, istenirse bu belge olmadan da çeşitli anlaşmalara varılabileceğini gösteriyor” diyerek şunu ekledi:
Japon siyasetçiler için bu belge, Japonya'nın dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak statüsünün bir teyidi olarak önemli ve bunun geçmişin ve Japonya'nın yenilgisinin bir yansıması olarak değil, bir başarı olarak görülmesini istiyorlar. Ancak bu, kaçınılmaz olarak 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarının yeniden gözden geçirilmesine yol açar. Oysa Rusya, Japonya'ya taviz verme konusunda pek istekli görünmüyor.