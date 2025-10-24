https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/japonya-basbakani-takaichi-rusyayla-baris-anlasmasi-imzalamak-niyetindeyiz-1100453175.html

Japonya Başbakanı Takaichi: Rusya’yla barış anlaşması imzalamak niyetindeyiz

Japonya Başbakanı Takaichi: Rusya’yla barış anlaşması imzalamak niyetindeyiz

Japonya’nın yeni Başbakanı Takaichi, Rusya ile toprak anlaşmazlığını çözüme kavuşturmak niyetinde olduğunu belirtti. 24.10.2025, Sputnik Türkiye

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, parlamentoda yaptığı program konuşmasında, Rusya ile ilgili ilişkilere değindi.Takaichi, “Rusya ile ilişkiler şu anda zor durumda. Ancak Japonya hükümetinin politikası toprak sorununu çözmek ve bir barış anlaşması imzalamak yönünde” ifadesini kullandı.Sağ eğilimli Takaichi, Japonya’nın ilk kadın başbakanı oldu.İkinci Dünya Savaşı sonrası barış imzalanmamıştıRusya ve Japonya arasında İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bir barış anlaşması imzalanamadı. 1956 yılında imzalanan Ortak Deklarasyon’da, Moskova’nın Habomai ve Şikotan adalarını barış anlaşmasının ardından Japonya’ya devretmeyi değerlendireceği belirtilmişti. Ancak Kunashir ve Iturup adalarının statüsü tartışmaya dahil edilmedi. Japonya, tüm adalara yönelik taleplerini sürdürürken, müzakereler sonuçsuz kaldı.Moskova, bu adaların Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası kazandığı topraklar olduğunu ve Rusya’nın bu adalar üzerindeki egemenliğinin tartışmaya açık olmadığını vurguluyor.2022’de Japonya’nın Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulaması sonrası, Moskova barış anlaşması müzakerelerinden çekildiğini duyurdu. Ayrıca, Japon vatandaşlarının Güney Kuril Adaları’na vizesiz seyahat hakkı iptal edildi ve ortak ekonomik faaliyetler durduruldu.

