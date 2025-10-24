https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/rus-ordusu-4-yerlesim-birimini-daha-dusman-guclerinden-temizledi-1100454144.html
Rus ordusu 4 yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi
Rus ordusu 4 yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdüren Rus güçler, kontrolleri altında tuttukları toprakları genişletmeye de devam ediyor. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T14:50+0300
2025-10-24T14:50+0300
2025-10-24T14:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
harkov
donetsk halk cumhuriyeti
dnepropetrovsk
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098499637_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c2a8678a9c05dbc276ad5efaa1afed26.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov Bölgesi’nin Bologovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Dronovk ve Promin ile Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Perşotravnevoye yerleşim birimlerinin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.Ayrıca son bir haftanın bilançosunu açıklayan Bakanlık, Kiev rejiminin Rusya’daki sivil hedeflere düzenlediği terör saldırılarına karşılık olarak 18-24 Ekim tarihleri arasında, hassas silahlar ve İHA'lar ile biri yoğun 7 grup saldırısı düzenlendiğini bildirdi.Söz konusu saldırılar sonucu, Ukrayna'nın silah sanayisi tesisleri, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA imalat atölyeleri ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların bulunduğu yerler imha edildi.Tüm cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir haftada 10 yerleşim merkezini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 10 bin 935 asker olarak gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/japonya-basbakani-takaichi-rusyayla-baris-anlasmasi-imzalamak-niyetindeyiz-1100453175.html
rusya
ukrayna
donbass
harkov
donetsk halk cumhuriyeti
dnepropetrovsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0b/1098499637_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_26bec6f2bb5671d68026ff9ea00f6473.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, harkov, donetsk halk cumhuriyeti, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, harkov, donetsk halk cumhuriyeti, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rus ordusu 4 yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi
Özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdüren Rus güçler, kontrolleri altında tuttukları toprakları genişletmeye de devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov Bölgesi’nin Bologovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Dronovk ve Promin ile Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Perşotravnevoye yerleşim birimlerinin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.
Ayrıca son bir haftanın bilançosunu açıklayan Bakanlık, Kiev rejiminin Rusya’daki sivil hedeflere düzenlediği terör saldırılarına karşılık olarak 18-24 Ekim tarihleri arasında, hassas silahlar ve İHA'lar ile biri yoğun 7 grup saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
Söz konusu saldırılar sonucu, Ukrayna'nın silah sanayisi tesisleri, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA imalat atölyeleri ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların bulunduğu yerler imha edildi.
Tüm cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir haftada 10 yerleşim merkezini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.
Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 10 bin 935 asker olarak gerçekleşti.