Rus ordusu 4 yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi

Özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdüren Rus güçler, kontrolleri altında tuttukları toprakları genişletmeye de devam ediyor. 24.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-24T14:50+0300

2025-10-24T14:50+0300

2025-10-24T14:48+0300

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov Bölgesi’nin Bologovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Dronovk ve Promin ile Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Perşotravnevoye yerleşim birimlerinin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.Ayrıca son bir haftanın bilançosunu açıklayan Bakanlık, Kiev rejiminin Rusya’daki sivil hedeflere düzenlediği terör saldırılarına karşılık olarak 18-24 Ekim tarihleri arasında, hassas silahlar ve İHA'lar ile biri yoğun 7 grup saldırısı düzenlendiğini bildirdi.Söz konusu saldırılar sonucu, Ukrayna'nın silah sanayisi tesisleri, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA imalat atölyeleri ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların bulunduğu yerler imha edildi.Tüm cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir haftada 10 yerleşim merkezini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 10 bin 935 asker olarak gerçekleşti.

