Orban: Avrupa Birliği, Ukrayna konusunda yeni adımlar atmamalı

Orban: Avrupa Birliği, Ukrayna konusunda yeni adımlar atmamalı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin Ukrayna konusuyla ilgili yeni adımlar atmaması gerektiğini, böylece Rusya ile ABD arasındaki müzakerelerin ve olası bir çözümün şansının azaltılmayacağını belirtti.Orban, yaptığı açıklamada, “Bugün, Rusya-ABD barış zirvesi kapıda olduğu için, Ukrayna konusuyla ilgili somut görüşmeler yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda hiçbir adım atmamalıyız, böylece Rusya-Amerika anlaşmasının şansını düşürmemiş oluruz” dedi.Macar başbakan ayrıca, Avrupa Birliği’ne bir kez daha Rusya ile müzakerelere başlamayı önerdiğini açıkladı.

