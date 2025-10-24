Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/orban-avrupa-birligi-ukrayna-konusunda-yeni-adimlar-atmamali-1100435850.html
Orban: Avrupa Birliği, Ukrayna konusunda yeni adımlar atmamalı
Orban: Avrupa Birliği, Ukrayna konusunda yeni adımlar atmamalı
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'yi Ukrayna hakkında yeni adımlar atmaması gerektiği konusunda uyararak, Avrupa Birliği’ne bir kez daha Rusya ile... 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T04:11+0300
2025-10-24T04:11+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
macaristan
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100291724_0:0:734:414_1920x0_80_0_0_7cb945081f4ca8459f9f6cd78d2aa443.png
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin Ukrayna konusuyla ilgili yeni adımlar atmaması gerektiğini, böylece Rusya ile ABD arasındaki müzakerelerin ve olası bir çözümün şansının azaltılmayacağını belirtti.Orban, yaptığı açıklamada, “Bugün, Rusya-ABD barış zirvesi kapıda olduğu için, Ukrayna konusuyla ilgili somut görüşmeler yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda hiçbir adım atmamalıyız, böylece Rusya-Amerika anlaşmasının şansını düşürmemiş oluruz” dedi.Macar başbakan ayrıca, Avrupa Birliği’ne bir kez daha Rusya ile müzakerelere başlamayı önerdiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/macrondan-rusyaya-karsi-aciklama-kararliyiz-1100435322.html
rusya
ukrayna
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100291724_0:0:656:491_1920x0_80_0_0_d137f9563517148c59d779b03f33bc54.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, macaristan, avrupa birliği
rusya, ukrayna, macaristan, avrupa birliği

Orban: Avrupa Birliği, Ukrayna konusunda yeni adımlar atmamalı

04:11 24.10.2025
© AP Photo / Denes ErdosViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Abone ol
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'yi Ukrayna hakkında yeni adımlar atmaması gerektiği konusunda uyararak, Avrupa Birliği’ne bir kez daha Rusya ile müzakerelere başlamayı önerdiğini açıkladı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin Ukrayna konusuyla ilgili yeni adımlar atmaması gerektiğini, böylece Rusya ile ABD arasındaki müzakerelerin ve olası bir çözümün şansının azaltılmayacağını belirtti.
Orban, yaptığı açıklamada, “Bugün, Rusya-ABD barış zirvesi kapıda olduğu için, Ukrayna konusuyla ilgili somut görüşmeler yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda hiçbir adım atmamalıyız, böylece Rusya-Amerika anlaşmasının şansını düşürmemiş oluruz” dedi.
Macar başbakan ayrıca, Avrupa Birliği’ne bir kez daha Rusya ile müzakerelere başlamayı önerdiğini açıkladı.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
DÜNYA
Macron’dan Rusya’ya karşı açıklama: 'Kararlıyız'
02:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала