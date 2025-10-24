https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/orban-avrupa-birligi-ukrayna-konusunda-yeni-adimlar-atmamali-1100435850.html
Orban: Avrupa Birliği, Ukrayna konusunda yeni adımlar atmamalı
Orban: Avrupa Birliği, Ukrayna konusunda yeni adımlar atmamalı
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'yi Ukrayna hakkında yeni adımlar atmaması gerektiği konusunda uyararak, Avrupa Birliği’ne bir kez daha Rusya ile... 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T04:11+0300
2025-10-24T04:11+0300
2025-10-24T04:11+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
macaristan
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100291724_0:0:734:414_1920x0_80_0_0_7cb945081f4ca8459f9f6cd78d2aa443.png
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin Ukrayna konusuyla ilgili yeni adımlar atmaması gerektiğini, böylece Rusya ile ABD arasındaki müzakerelerin ve olası bir çözümün şansının azaltılmayacağını belirtti.Orban, yaptığı açıklamada, “Bugün, Rusya-ABD barış zirvesi kapıda olduğu için, Ukrayna konusuyla ilgili somut görüşmeler yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda hiçbir adım atmamalıyız, böylece Rusya-Amerika anlaşmasının şansını düşürmemiş oluruz” dedi.Macar başbakan ayrıca, Avrupa Birliği’ne bir kez daha Rusya ile müzakerelere başlamayı önerdiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/macrondan-rusyaya-karsi-aciklama-kararliyiz-1100435322.html
rusya
ukrayna
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100291724_0:0:656:491_1920x0_80_0_0_d137f9563517148c59d779b03f33bc54.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, macaristan, avrupa birliği
rusya, ukrayna, macaristan, avrupa birliği
Orban: Avrupa Birliği, Ukrayna konusunda yeni adımlar atmamalı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'yi Ukrayna hakkında yeni adımlar atmaması gerektiği konusunda uyararak, Avrupa Birliği’ne bir kez daha Rusya ile müzakerelere başlamayı önerdiğini açıkladı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin Ukrayna konusuyla ilgili yeni adımlar atmaması gerektiğini, böylece Rusya ile ABD arasındaki müzakerelerin ve olası bir çözümün şansının azaltılmayacağını belirtti.
Orban, yaptığı açıklamada, “Bugün, Rusya-ABD barış zirvesi kapıda olduğu için, Ukrayna konusuyla ilgili somut görüşmeler yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda hiçbir adım atmamalıyız, böylece Rusya-Amerika anlaşmasının şansını düşürmemiş oluruz” dedi.
Macar başbakan ayrıca, Avrupa Birliği’ne bir kez daha Rusya ile müzakerelere başlamayı önerdiğini açıkladı.