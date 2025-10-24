https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/macrondan-rusyaya-karsi-aciklama-kararliyiz-1100435322.html

Macron’dan Rusya’ya karşı açıklama: 'Kararlıyız'

Macron’dan Rusya’ya karşı açıklama: 'Kararlıyız'

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya’ya yönelik baskının artırılması konusunda kararlı olduklarını bildirdi. 24.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-24T02:38+0300

2025-10-24T02:38+0300

2025-10-24T02:38+0300

dünya

kaja kallas

rusya

moskova

ab

avrupa birliği

batı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099968651_0:0:745:420_1920x0_80_0_0_5780296eb065421c5b54b73729b133b6.png

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’ya yönelik baskının artırılması konusunda net olduklarını ifade etti. Macron, Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesine katkıda bulunmadığını iddia ederek, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda “Moskova’ya baskıyı artırma konusunda kararlıyız” diye yazdı. Macron ayrıca, ABD ve AB’nin yeni Rusya karşıtı yaptırımlarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, daha önce AB’nin 19. yaptırım paketini kabul ettiğini, paket kapsamında 63 gerçek ve tüzel kişi ile 117 deniz tankerine yaptırım uygulanacağını duyurmuştu. Bazı kuruluşlar Çin, Hindistan, Tayland, Belarus, ABD ve İngiltere’de kayıtlı bulunuyor. Yeni yaptırımlar şunları kapsıyor: Eylül başında Kallas, Moskova’ya karşı yeni önlemler almanın giderek zorlaştığını kabul etmişti. Rusya, birkaç yıldır uygulanan ve giderek artan yaptırım baskısına karşı dayanabileceğini defalarca vurgulamıştı. Moskova, Batı’nın baskının başarısızlığını kabul edecek cesaretten yoksun olduğunu belirtmiş, Batı ülkelerinde de yaptırımların etkisiz olduğu yönünde görüşler dile getirilmişti. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’yı caydırma ve zayıflatma politikasının Batı’nın uzun vadeli stratejisi olduğunu söylemiş, yaptırımların dünya ekonomisine ciddi zarar verdiğini ifade etmişti. Putin, Batı’nın asıl amacının milyonlarca insanın yaşamını kötüleştirmek olduğunu söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/ab-ulkeleri-rus-varliklarinin-kiev-icin-kullanilmasina-yonelik-avrupa-komisyonu-teklifini-1100434499.html

rusya

moskova

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaja kallas, rusya, moskova, ab, avrupa birliği, batı