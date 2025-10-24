https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/macrondan-rusyaya-karsi-aciklama-kararliyiz-1100435322.html
Macron’dan Rusya’ya karşı açıklama: 'Kararlıyız'
Macron’dan Rusya’ya karşı açıklama: 'Kararlıyız'
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya’ya yönelik baskının artırılması konusunda kararlı olduklarını bildirdi. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T02:38+0300
2025-10-24T02:38+0300
2025-10-24T02:38+0300
dünya
kaja kallas
rusya
moskova
ab
avrupa birliği
batı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099968651_0:0:745:420_1920x0_80_0_0_5780296eb065421c5b54b73729b133b6.png
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’ya yönelik baskının artırılması konusunda net olduklarını ifade etti. Macron, Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesine katkıda bulunmadığını iddia ederek, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda “Moskova’ya baskıyı artırma konusunda kararlıyız” diye yazdı. Macron ayrıca, ABD ve AB’nin yeni Rusya karşıtı yaptırımlarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, daha önce AB’nin 19. yaptırım paketini kabul ettiğini, paket kapsamında 63 gerçek ve tüzel kişi ile 117 deniz tankerine yaptırım uygulanacağını duyurmuştu. Bazı kuruluşlar Çin, Hindistan, Tayland, Belarus, ABD ve İngiltere’de kayıtlı bulunuyor. Yeni yaptırımlar şunları kapsıyor: Eylül başında Kallas, Moskova’ya karşı yeni önlemler almanın giderek zorlaştığını kabul etmişti. Rusya, birkaç yıldır uygulanan ve giderek artan yaptırım baskısına karşı dayanabileceğini defalarca vurgulamıştı. Moskova, Batı’nın baskının başarısızlığını kabul edecek cesaretten yoksun olduğunu belirtmiş, Batı ülkelerinde de yaptırımların etkisiz olduğu yönünde görüşler dile getirilmişti. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’yı caydırma ve zayıflatma politikasının Batı’nın uzun vadeli stratejisi olduğunu söylemiş, yaptırımların dünya ekonomisine ciddi zarar verdiğini ifade etmişti. Putin, Batı’nın asıl amacının milyonlarca insanın yaşamını kötüleştirmek olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/ab-ulkeleri-rus-varliklarinin-kiev-icin-kullanilmasina-yonelik-avrupa-komisyonu-teklifini-1100434499.html
rusya
moskova
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099968651_12:0:673:496_1920x0_80_0_0_2f0c3e5bf9650607164e48dd9dc4fe2d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kaja kallas, rusya, moskova, ab, avrupa birliği, batı
kaja kallas, rusya, moskova, ab, avrupa birliği, batı
Macron’dan Rusya’ya karşı açıklama: 'Kararlıyız'
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya’ya yönelik baskının artırılması konusunda kararlı olduklarını bildirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’ya yönelik baskının artırılması konusunda net olduklarını ifade etti.
Macron, Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesine katkıda bulunmadığını iddia ederek, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda “Moskova’ya baskıyı artırma konusunda kararlıyız” diye yazdı.
Macron ayrıca, ABD ve AB’nin yeni Rusya karşıtı yaptırımlarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, daha önce AB’nin 19. yaptırım paketini kabul ettiğini, paket kapsamında 63 gerçek ve tüzel kişi ile 117 deniz tankerine yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.
Bazı kuruluşlar Çin, Hindistan, Tayland, Belarus, ABD ve İngiltere’de kayıtlı bulunuyor. Yeni yaptırımlar şunları kapsıyor:
Rusya’daki özel ekonomik ve inovasyon bölgelerinde faaliyet gösteren şirketlerin finansmanını yasaklamak
Ülkeye tuz, maden cevheri, kauçuk ürünleri, lastik ve inşaat malzemeleri ihracatını sınırlamak
Turizmle doğrudan ilgili hizmetleri sunmayı yasaklamak
Rus diplomatların girişlerini onaylama prosedürü uygulamak
Alfa Bank, MTS Bank, Absolut Bank ve iki finans kuruluşu ile işlem yapmayı yasaklamak
Nisan 2026’dan itibaren kademeli olarak gaz ithalatından vazgeçmek
Eylül başında Kallas, Moskova’ya karşı yeni önlemler almanın giderek zorlaştığını kabul etmişti.
Rusya, birkaç yıldır uygulanan ve giderek artan yaptırım baskısına karşı dayanabileceğini defalarca vurgulamıştı.
Moskova, Batı’nın baskının başarısızlığını kabul edecek cesaretten yoksun olduğunu belirtmiş, Batı ülkelerinde de yaptırımların etkisiz olduğu yönünde görüşler dile getirilmişti.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’yı caydırma ve zayıflatma politikasının Batı’nın uzun vadeli stratejisi olduğunu söylemiş, yaptırımların dünya ekonomisine ciddi zarar verdiğini ifade etmişti. Putin, Batı’nın asıl amacının milyonlarca insanın yaşamını kötüleştirmek olduğunu söylemişti.