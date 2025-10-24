https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/orban-abnin-rusyadan-enerji-ithalatina-getirdigi-yasagi-asma-yollarini-ariyoruz-1100444611.html

Orban: AB'nin Rusya'dan enerji ithalatına getirdiği yasağı aşma yollarını arıyoruz

Orban: AB'nin Rusya'dan enerji ithalatına getirdiği yasağı aşma yollarını arıyoruz

Sputnik Türkiye

Rus enerji kaynakları olmadan halkın faturalarının büyük ölçüde artacağını kaydeden Macaristan Başbakanı Orban, hükümetinin mücadeleye devam edeceğini... 24.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-24T10:53+0300

2025-10-24T10:53+0300

2025-10-24T10:50+0300

dünya

macaristan

viktor orban

avrupa birliği

ab konseyi

rusya

enerji kaynakları

doğalgaz

petrol

yasak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085884666_0:28:744:447_1920x0_80_0_0_ca3c9abbbee6f9b07e1ca757b3387161.png

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’dan petrol ve doğalgaz ithalatına yasak getirme kararını aşma yolları üzerinde çalışmalar başlattıklarını açıkladı.Ulusal radyoya konuşan Orban, “Hala mücadele ediyoruz. Yani bu savaş henüz kaybedilmedi. Ciddi manevralar gerekiyor. Bunu savunmak için liderlik özelliklerine ihtiyacımız var. Üzerimizde baskı var” ifadesini kullandı.Rusya'dan gelen ucuz ve güvenilir petrol ve doğalgazın yasaklanmasıyla Macaristan halkının enerji faturalarının önemli ölçüde artacağını vurgulayan Orban, “Bu maç henüz bitmedi. Bazı Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırımlar var. Bu yaptırımları aşmanın yolları üzerinde çalışıyoruz” dedi.AB Konseyi, Rusya'dan doğalgaz ithalatını 1 Ocak 2026'dan itibaren aşamalı olarak durdurma kararını onayladı. Mevcut sözleşmeler için 1 Ocak 2028'e kadar bir geçiş dönemi belirlendi. Konsey ayrıca, 1 Ocak 2028'den itibaren Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını talep ediyor. Bu kararın Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/zaharova-abdnin-rusyayi-teror-destekcisi-ulke-ilan-etme-girisimi-diyalogu-baltaliyor-1100444023.html

macaristan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, viktor orban, avrupa birliği, ab konseyi, rusya, enerji kaynakları, doğalgaz, petrol, yasak, yaptırım