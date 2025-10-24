Türkiye
Orban: AB'nin Rusya'dan enerji ithalatına getirdiği yasağı aşma yollarını arıyoruz
Orban: AB'nin Rusya'dan enerji ithalatına getirdiği yasağı aşma yollarını arıyoruz
Rus enerji kaynakları olmadan halkın faturalarının büyük ölçüde artacağını kaydeden Macaristan Başbakanı Orban, hükümetinin mücadeleye devam edeceğini... 24.10.2025, Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’dan petrol ve doğalgaz ithalatına yasak getirme kararını aşma yolları üzerinde çalışmalar başlattıklarını açıkladı.Ulusal radyoya konuşan Orban, “Hala mücadele ediyoruz. Yani bu savaş henüz kaybedilmedi. Ciddi manevralar gerekiyor. Bunu savunmak için liderlik özelliklerine ihtiyacımız var. Üzerimizde baskı var” ifadesini kullandı.Rusya'dan gelen ucuz ve güvenilir petrol ve doğalgazın yasaklanmasıyla Macaristan halkının enerji faturalarının önemli ölçüde artacağını vurgulayan Orban, “Bu maç henüz bitmedi. Bazı Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırımlar var. Bu yaptırımları aşmanın yolları üzerinde çalışıyoruz” dedi.AB Konseyi, Rusya'dan doğalgaz ithalatını 1 Ocak 2026'dan itibaren aşamalı olarak durdurma kararını onayladı. Mevcut sözleşmeler için 1 Ocak 2028'e kadar bir geçiş dönemi belirlendi. Konsey ayrıca, 1 Ocak 2028'den itibaren Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını talep ediyor. Bu kararın Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.
10:53 24.10.2025
Viktor Orban
Rus enerji kaynakları olmadan halkın faturalarının büyük ölçüde artacağını kaydeden Macaristan Başbakanı Orban, hükümetinin mücadeleye devam edeceğini belirterek, “Savaş henüz kaybedilmedi” dedi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’dan petrol ve doğalgaz ithalatına yasak getirme kararını aşma yolları üzerinde çalışmalar başlattıklarını açıkladı.
Ulusal radyoya konuşan Orban, “Hala mücadele ediyoruz. Yani bu savaş henüz kaybedilmedi. Ciddi manevralar gerekiyor. Bunu savunmak için liderlik özelliklerine ihtiyacımız var. Üzerimizde baskı var” ifadesini kullandı.
Rusya'dan gelen ucuz ve güvenilir petrol ve doğalgazın yasaklanmasıyla Macaristan halkının enerji faturalarının önemli ölçüde artacağını vurgulayan Orban, “Bu maç henüz bitmedi. Bazı Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırımlar var. Bu yaptırımları aşmanın yolları üzerinde çalışıyoruz” dedi.
AB Konseyi, Rusya'dan doğalgaz ithalatını 1 Ocak 2026'dan itibaren aşamalı olarak durdurma kararını onayladı. Mevcut sözleşmeler için 1 Ocak 2028'e kadar bir geçiş dönemi belirlendi. Konsey ayrıca, 1 Ocak 2028'den itibaren Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını talep ediyor. Bu kararın Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.
