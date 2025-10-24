https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/zaharova-abdnin-rusyayi-teror-destekcisi-ulke-ilan-etme-girisimi-diyalogu-baltaliyor-1100444023.html

Zaharova: ABD'nin Rusya'yı 'terör destekçisi ülke' ilan etme girişimi diyaloğu baltalıyor

Zaharova: ABD'nin Rusya'yı 'terör destekçisi ülke' ilan etme girişimi diyaloğu baltalıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'yı 'terör destekçisi ülke' ilan etme inisiyatifinin Moskova ile Washington arasındaki diyaloğu baltalama girişimi olduğunu söyledi.Ukrayna ve Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukraynalı çocukları kaçırdığına dair iddiaları sürekli gündemde tutma çabalarını eleştiren Zaharova, şimdi de ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'da görüşülmek üzere bir dizi Rusya karşıtı yasa tasarısının hazırlandığına dikkat çekti.Yasa tasarıları arasında 'Ukraynalı çocukların kaçırılması' nedeniyle Rusya'nın 'terör destekçisi ülke' olarak tanınmasını öngören bir tasarı da bulunduğunu belirten Zaharova, "Bu yasa tasarısını, Ukrayna'daki çatışma sırasında çeşitli nedenlerle aileleriyle iletişimini kaybeden çocukların yeniden bir araya getirilmesi konusu da dahil olmak üzere, Rusya ile ABD arasında kurulan diyaloğu baltalama girişimi olarak görüyoruz" dedi.'Melanie Trump Rusya'nın istekli olduğunu söylüyor'ABD'deki bazı güçlerin aksine First Lady Melanie Trump'ın sürece dahil olduğunu ve Rusya'nın çocuklarla ilgili objektif ve detaylı bilgi sağlama konusunda istekli olduğunu söylediğini anımsatan Zaharova, "Rus ve Amerikan taraflarının işbirliği sayesinde, 11 Ekim'de 7 çocuk Ukrayna'daki aileleriyle bir araya getirildi ve 1 kız çocuğu Ukrayna'dan Rusya'daki akrabalarının yanına döndü. Amerikan tarafıyla kurulan doğrudan temasın, yalnızca ailelerin birleşmesini kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası toplumu gerçek durum hakkında bilgilendireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Rus Dışişleri Sözcüsü, bugüne dek 98 aileden 122 çocuğun Ukrayna veya üçüncü ülkelerde yaşayan ebeveynleri veya kan bağı olan akrabalarıyla bir araya getirildiği, 21 aileden 29 çocuğun ise Ukrayna'dan Rusya'ya döndürüldüğü bilgisini de paylaşarak bu süreçlerin Uluslararası Kızılhaç Komitesi personeli tarafından doğrulandığını, Katar ve Vatikan'ın arabuluculuk hizmetleri sağladığını sözlerine ekledi.Kiev’in suçlamalarıİstanbul'da 2 Haziran'da yapılan görüşmelerin ardından Ukrayna, çatışma nedeniyle zor durumda kalan ve ebeveynleriyle iletişimini kaybeden 339 çocuğun isminin yer aldığı bir listeyi Rusya'ya teslim etmişti.Zaharova, bu belgenin üç yıldır 'on binlerce çocuğun kaçırıldığı' iddiasını yayanlar için bir şok olduğunu belirtmişti. Zaharova, “Rusya tarafından kaçırıldığı bildirilen 100'den fazla çocuk Almanya'da bulundu” ifadelerini de kullanmıştı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, kaçırılan tek bir çocuğun olmadığını, sadece Rus askerler tarafından kurtarılanlar çocukların olduğunu kaydetmişti. Medinskiy, Moskova'nın bu çocukların ebeveynlerini aradığını ve eğer bulunurlarsa çocukların onlara iade ettiğini belirtmişti.

