George Clooney’den ‘Louvre soygunu’ esprisi: ‘O adamlarla gurur duyuyorum’

Oscar ödüllü oyuncu George Clooney Los Angeles’ta katıldığı galada bir soyguncuyu oynadığı Ocean’s serisinin devamı hakkında konuşurken, Louvre Müzesi soygunuyla ilgili de yorum yaptı. Detaylar haberde...

Clooney, Ocean’s 14 filminin bütçesinin onaylandığını ve çekimlerin büyük olasılıkla ‘gelecek yıl başlayacağını’ söyledi. Clooney, “Sadece takvimle ilgili düzenlemeler kaldı. Muhtemelen dokuz ya da on ay içinde sete çıkacağız” dedi.Ünlü oyuncu, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon ve Don Cheadle’ın da projede yer almasının beklendiğini belirterek, “Julia’yla dün akşam yemek yedik. Hepsi hala çok yakın arkadaşlarım. Yeniden birlikte çalışmak çok eğlenceli olur” ifadelerini kullandı.‘Çok havalıydı’Galada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Clooney, esprili bir şekilde “Senaryo tamamlandı, artık Louvre soygununa yakışır bir hikaye anlatmamız gerekiyor” diyerek şunları ekledi:

