Louvre Müzesi soygunu: 4 kişi için insan avı, hırsızlık adım adım nasıl gerçekleşti?
Louvre Müzesi soygunu: 4 kişi için insan avı, hırsızlık adım adım nasıl gerçekleşti?
Sputnik Türkiye
Louvre, dün yaşanan 21'inci yüzyılın en büyük profesyonel soygun olaylarından birine sahne oldu. Peki, 7 dakika içinde 8 'paha biçilemez' mücevherin çalındığı soygun adım adım nasıl gerçekleşti?
dünya
louvre müzesi
soygun
haberler
mücevher
son dakika
le parisien
leonardo da vinci
mona lisa
tf1
Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve aralarında Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa eseri gibi eserlerin de bulunduğu yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre, pazar günü gerçekleşen soygunun ardından kapılarını aniden kapattı.Soygun, Fransız taç mücevherlerinin sergilendiği Apollon Galerisi’ndeki iki cam vitrini hedef aldı.Taç kırılmış halde bulundu19. yüzyılda 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie tarafından takılan taç, hırsızların kaçmasının ardından müze yakınlarında kırılmış halde bulundu.Altın kartallarla süslenen bu taç, 1354 elmas ve 56 zümrütle kaplı. Fransız Kültür Bakanlığı, Napolyon’un eşi Marie Louise’e hediye ettiği zümrüt ve elmas kolye dahil sekiz mücevherin çalındığını doğruladı.Çalınan diğer parçalar arasında, Napolyon’un üvey kızı ve Hollanda Kraliçesi Hortense’in taktığı safir kolye ve küpeler de vardı. Bu takılar 19. yüzyıl Fransa Kraliçesi Marie Amelie tarafından da takılmıştı.İnşaat işçisi kılığına girdiler‘Sakin bir şekilde girdiler’Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, Fransız televizyon kanalı TF1’e yaptığı açıklamada güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızların ‘sakin bir şekilde’ içeri girdiklerinin ve mücevherlerin bulunduğu vitrinleri kırdıklarının görüldüğünü söyledi.Cam vitrini kestilerDati, soygun sırasında ‘hiçbir şiddet’ yaşanmadığını ve olayın ‘son derece profesyonelce’ gerçekleştirildiğini belirtti.Scooter ile otoyola yöneldiler3’te 1’inde kamera yoktuFransız basınında yer alan haberlere göre ayrıca, ülkede Sayıştay tarafından hazırlanan raporda Louvre Müzesi’nde güvenlik açığı olduğu ortaya kondu.Sayıştayın ön raporunda, soygunun gerçekleştiği müzenin Apollon Galerisi'nin bulunduğu Denon bölümündeki salonların üçte birinde hiçbir güvenlik kamerası olmadığı belirtildi.Müzeye son beş yılda yalnızca 138 kamera yerleştirildiği bildirilen raporda, yıllık 323 milyon euroluk işletme bütçesine rağmen müze yönetiminin ihtiyaçlara yönelik yeterli taahhütlerde bulunmadığına dikkat çekildi.Paris Merkez Belediye Başkanı Ariel Weil, hırsızlığın 'şok edici derecede kolay' gerçekleşmiş olmasından duyduğu şaşkınlığı dile getirdi:Son büyük soygun 1998’deydiLouvre Müzesi’nde en son soygun 1998’de bir Camille Corot tablosu çalınmasıydı. Sanat eseri bir daha bulunamadı.Tarihteki en ünlü Louvre soygunu ise 1911’de Mona Lisa’nın çalınmasıydı. O dönem müzede cam takma işi yapan İtalyan Vincenzo Peruggia, tabloyu iki yıl boyunca evinde saklamış, tablo ardından müzeye geri kazandırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/paristeki-louvre-muzesinde-soygun-napolyona-ait-mucevherler-calindi-1100300833.html
13:04 20.10.2025 (güncellendi: 13:20 20.10.2025)
Abone ol
Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre, dün yaşanan 21’inci yüzyılın en büyük profesyonel soygun olaylarından birine sahne oldu. 4 soyguncu için büyük bir insan avı başlatıldı. Peki, 7 dakika içinde 8 ‘paha biçilemez’ mücevherin çalındığı soygun adım adım nasıl gerçekleşti?
Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve aralarında Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa eseri gibi eserlerin de bulunduğu yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre, pazar günü gerçekleşen soygunun ardından kapılarını aniden kapattı.
Soygun, Fransız taç mücevherlerinin sergilendiği Apollon Galerisi’ndeki iki cam vitrini hedef aldı.

Taç kırılmış halde bulundu

19. yüzyılda 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie tarafından takılan taç, hırsızların kaçmasının ardından müze yakınlarında kırılmış halde bulundu.
Altın kartallarla süslenen bu taç, 1354 elmas ve 56 zümrütle kaplı. Fransız Kültür Bakanlığı, Napolyon’un eşi Marie Louise’e hediye ettiği zümrüt ve elmas kolye dahil sekiz mücevherin çalındığını doğruladı.
Çalınan diğer parçalar arasında, Napolyon’un üvey kızı ve Hollanda Kraliçesi Hortense’in taktığı safir kolye ve küpeler de vardı. Bu takılar 19. yüzyıl Fransa Kraliçesi Marie Amelie tarafından da takılmıştı.

İnşaat işçisi kılığına girdiler

Le Parisien gazetesinin bildirdiğine göre maskeli ve kapüşonlu dört soyguncu müzenin Seine nehri tarafına bakan cephesinden saat 09.30 civarında müzeye girdi.
İnşaat çalışmaları soygunu kolaylaştırdı. İşçi kıyafeti giyen hırsızlar, inşaatta kullanılan bir sepetli vinç yardımıyla birinci kattaki Apollon Galerisi’nin mücevher odasına doğrudan erişim sağladı.
Bu oda, ünlü Mona Lisa tablosunun bulunduğu noktaya da sadece 300 metre uzaktaydı.

‘Sakin bir şekilde girdiler’

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, Fransız televizyon kanalı TF1’e yaptığı açıklamada güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızların ‘sakin bir şekilde’ içeri girdiklerinin ve mücevherlerin bulunduğu vitrinleri kırdıklarının görüldüğünü söyledi.

Cam vitrini kestiler

Dati, soygun sırasında ‘hiçbir şiddet’ yaşanmadığını ve olayın ‘son derece profesyonelce’ gerçekleştirildiğini belirtti.
Soyguncuların sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde ziyaretçiler etraftayken cam vitrinleri, şarjlı kesici alet ile kesip mücevherleri aldılar.

Scooter ile otoyola yöneldiler

Hızlı soygunun ardından hırsızlar, güçlü 560 cc motorlara sahip iki scooter ile kaçtıkları ve yakındaki otoyola yöneldiler.
Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, şu anda hırsızların kaçış güzergahını inceleyerek izlerini sürmeye çalışıyor.

3’te 1’inde kamera yoktu

Fransız basınında yer alan haberlere göre ayrıca, ülkede Sayıştay tarafından hazırlanan raporda Louvre Müzesi’nde güvenlik açığı olduğu ortaya kondu.
Sayıştayın ön raporunda, soygunun gerçekleştiği müzenin Apollon Galerisi'nin bulunduğu Denon bölümündeki salonların üçte birinde hiçbir güvenlik kamerası olmadığı belirtildi.
Müzeye son beş yılda yalnızca 138 kamera yerleştirildiği bildirilen raporda, yıllık 323 milyon euroluk işletme bütçesine rağmen müze yönetiminin ihtiyaçlara yönelik yeterli taahhütlerde bulunmadığına dikkat çekildi.
Paris Merkez Belediye Başkanı Ariel Weil, hırsızlığın 'şok edici derecede kolay' gerçekleşmiş olmasından duyduğu şaşkınlığı dile getirdi:

Bu tam bir şok. Şimdiye kadar sadece filmlerde olurdu. Louvre’un bu kadar kolay soyulabileceğini hayal etmek zor. Müzenin beklenmedik şekilde kapatılması ciddi bir kamu düzeni sorunu yaratıyor.

Son büyük soygun 1998’deydi

Louvre Müzesi’nde en son soygun 1998’de bir Camille Corot tablosu çalınmasıydı. Sanat eseri bir daha bulunamadı.
Tarihteki en ünlü Louvre soygunu ise 1911’de Mona Lisa’nın çalınmasıydı. O dönem müzede cam takma işi yapan İtalyan Vincenzo Peruggia, tabloyu iki yıl boyunca evinde saklamış, tablo ardından müzeye geri kazandırılmıştı.
