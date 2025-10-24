https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/focada-yasli-adamin-sele-kapilmasina-tanik-oldular-her-sey-bir-anda-oldu-yardim-edemedik-1100451270.html
Foça'da yaşlı adamın sele kapılmasına tanık oldular: 'Her şey bir anda oldu, yardım edemedik'
Foça'da yaşlı adamın sele kapılmasına tanık oldular: 'Her şey bir anda oldu, yardım edemedik'
Foça'da 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun sel sularına kapıldığı anlara tanıklık eden aile, suyun bir anda çok basınçlı geldiğini ve yardım edemediklerini... 24.10.2025
İzmir Foça'da etkili olan şiddetli yağış sonrasında sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor. Yaşlı adamın sel sularına kapılmasına tanıklık eden aile ise suyun bir anda basınçla geldiğini belirtirken, "Arabası çamura batmıştı, o anda sel suları geldi ve arabayı götürdü. Su çok basınçlıydı. Her şey bir anda oldu, o nedenle yardım edemedik. Canımızı da zor kurtardık" diye yaşananları anlattılar. Seslendik ama bizi duymadı Her şeyin bir anda yaşandığını anlatan Yusuf Ali Aramlat, "Arabası çamura batmıştı, ben de küçük çocuğumu kucağıma aldım, o anda sel suları geldi ve arabayı götürdü. Su çok basınçlıydı. Her şey bir anda oldu, o nedenle yardım edemedik. Canımızı da zor kurtardık." dedi.Aramlat'ın kızı Fatma Aramlat da Kaptanoğlu'nun çamura batan arabasını çıkarmaya çalıştığını, o anda selin yaşandığını anlatarak, ""Annem ve kardeşlerim evimizi su basmaya başladığı için bağırmaya başladı. Tam evden çıkıyorduk, evi su bastı. Babam ona (Bülent Kaptanoğlu) bağırdı ama adam duymadı, adam arabanın içerisindeydi ve telefonla konuşuyordu. Yağmur ve sel birden bastırdı. Su biraz yavaşlayınca biz de evden uzaklaştık. Su hemen geldi, kaybolan adam seli fark edemedi." diye konuştu.
