Foça'yı sel vurdu: Aracıyla sürüklenen 70 yaşındaki Kaptanoğlu'na hala ulaşılamadı, İzmir Valisi açıklama yaptı

İzmir Foça'dA dün metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştü. Yağış sebebiyle sel baskınları oluştu. 70 yaşında aracıyla sele kapılan Bülent... 24.10.2025, Sputnik Türkiye

İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nu arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Foça sele teslim: 70 yaşındaki Kaptanoğlu kayıpMantar toplamak için Bucak mevkisine gelen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu, aracının sel sularına kapılması sonucu kayboldu.Yeni Foça Bucak mevkisinde sürdürülen arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve jandarma komandoları katılıyor. Ekipler, gece boyunca kıyı hattında arama yaptı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte su altı arama faaliyetleri de başlatıldı.İzmir Valisi Süleyman Elban ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.1.5 saatte 144 kilogram yağış düştüFoça’da dün meydana gelen sağanakta, 1,5 saat içinde metrekareye 144 kilogram, 12 saatlik süreçte ise 155,4 kilogram yağış düştü. İlçedeki dereler taştı, çok sayıda evi ve iş yerini su bastı.666 personel ve 277 araçla arama kurtarmaAFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Foça’daki çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, 666 personel ve 277 aracın bölgede görev yaptığını belirtti.Pehlivan, “İzmir Valiliği koordinasyonunda tüm kurumlarımızla gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşımıza henüz ulaşamadık ancak dere boyunca arama tarama faaliyetleri yoğun şekilde sürüyor,” dedi.Pehlivan ayrıca, sel ve su baskınlarına ilişkin 207 ihbarın geldiğini, bu ihbarlara AFAD, DSİ, Karayolları, emniyet, jandarma, belediye ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini bildirdi.

