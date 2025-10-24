https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/focayi-sel-vurdu-araciyla-suruklenen-70-yasindaki-kaptanogluna-hala-ulasilamadi-izmir-valisi-1100442803.html
Foça'yı sel vurdu: Aracıyla sürüklenen 70 yaşındaki Kaptanoğlu'na hala ulaşılamadı, İzmir Valisi açıklama yaptı
Foça'yı sel vurdu: Aracıyla sürüklenen 70 yaşındaki Kaptanoğlu'na hala ulaşılamadı, İzmir Valisi açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
İzmir Foça'dA dün metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştü. Yağış sebebiyle sel baskınları oluştu. 70 yaşında aracıyla sele kapılan Bülent... 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T09:39+0300
2025-10-24T09:39+0300
2025-10-24T09:56+0300
türki̇ye
afad
i̇zmir
bucak
foça
ali hamza pehlivan
türkiye
jandarma arama kurtarma (jak)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100441847_0:51:2941:1705_1920x0_80_0_0_8ca8656d6ecac547e5c637fae087ba5d.jpg
İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nu arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Foça sele teslim: 70 yaşındaki Kaptanoğlu kayıpMantar toplamak için Bucak mevkisine gelen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu, aracının sel sularına kapılması sonucu kayboldu.Yeni Foça Bucak mevkisinde sürdürülen arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve jandarma komandoları katılıyor. Ekipler, gece boyunca kıyı hattında arama yaptı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte su altı arama faaliyetleri de başlatıldı.İzmir Valisi Süleyman Elban ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.1.5 saatte 144 kilogram yağış düştüFoça’da dün meydana gelen sağanakta, 1,5 saat içinde metrekareye 144 kilogram, 12 saatlik süreçte ise 155,4 kilogram yağış düştü. İlçedeki dereler taştı, çok sayıda evi ve iş yerini su bastı.666 personel ve 277 araçla arama kurtarmaAFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Foça’daki çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, 666 personel ve 277 aracın bölgede görev yaptığını belirtti.Pehlivan, “İzmir Valiliği koordinasyonunda tüm kurumlarımızla gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşımıza henüz ulaşamadık ancak dere boyunca arama tarama faaliyetleri yoğun şekilde sürüyor,” dedi.Pehlivan ayrıca, sel ve su baskınlarına ilişkin 207 ihbarın geldiğini, bu ihbarlara AFAD, DSİ, Karayolları, emniyet, jandarma, belediye ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/meteoroloji-uyardi-7-ilde-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1100296830.html
türki̇ye
i̇zmir
bucak
foça
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/18/1100441847_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eae17cfed3a2ed3ab617230df7b5b009.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
foça sel, izmir foça sel baskını, bülent kaptanoğlu, afad arama kurtarma, foça yağış miktarı, izmir sağanak, foça dere taştı, foça son durum, foça haberleri
foça sel, izmir foça sel baskını, bülent kaptanoğlu, afad arama kurtarma, foça yağış miktarı, izmir sağanak, foça dere taştı, foça son durum, foça haberleri
Foça'yı sel vurdu: Aracıyla sürüklenen 70 yaşındaki Kaptanoğlu'na hala ulaşılamadı, İzmir Valisi açıklama yaptı
09:39 24.10.2025 (güncellendi: 09:56 24.10.2025)
İzmir Foça'dA dün metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştü. Yağış sebebiyle sel baskınları oluştu. 70 yaşında aracıyla sele kapılan Bülent Kaptanoğlu ise hala kayıp. Suda 19 balık adamın arama faaliyetleri sürüyor.
İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nu arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Foça sele teslim: 70 yaşındaki Kaptanoğlu kayıp
Mantar toplamak için Bucak mevkisine gelen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu, aracının sel sularına kapılması sonucu kayboldu.
Yeni Foça Bucak mevkisinde sürdürülen arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve jandarma komandoları katılıyor. Ekipler, gece boyunca kıyı hattında arama yaptı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte su altı arama faaliyetleri de başlatıldı.
İzmir Valisi Süleyman Elban ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.
1.5 saatte 144 kilogram yağış düştü
Foça’da dün meydana gelen sağanakta, 1,5 saat içinde metrekareye 144 kilogram, 12 saatlik süreçte ise 155,4 kilogram yağış düştü. İlçedeki dereler taştı, çok sayıda evi ve iş yerini su bastı.
666 personel ve 277 araçla arama kurtarma
AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Foça’daki çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, 666 personel ve 277 aracın bölgede görev yaptığını belirtti.
Pehlivan, “İzmir Valiliği koordinasyonunda tüm kurumlarımızla gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşımıza henüz ulaşamadık ancak dere boyunca arama tarama faaliyetleri yoğun şekilde sürüyor,” dedi.
Pehlivan ayrıca, sel ve su baskınlarına ilişkin 207 ihbarın geldiğini, bu ihbarlara AFAD, DSİ, Karayolları, emniyet, jandarma, belediye ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini bildirdi.