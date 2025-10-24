https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/dunyaya-yaklasan-yildizlararasi-cisim-3iatlas-icin-harvard-uzayli-freni-teorisini-duyurdu-dunya-1100446878.html

Dünya’ya yaklaşan yıldızlararası cisim 3I/ATLAS için Harvard, 'uzaylı freni' teorisini duyurdu: Dünya için tehdit mi?

Dünya'ya yaklaşan yıldızlararası cisim 3I/ATLAS için Harvard, 'uzaylı freni' teorisini duyurdu: Dünya için tehdit mi?

Sputnik Türkiye

Harvard Üniversitesi'nden Avi Loeb, Güneş Sistemi'ne giren 3I/ATLAS adlı gizemli cismin hareketlerinin "bir uzay aracına" benzediğini öne sürmüştü.

Astronomlar, Güneş Sistemi’ne dışarıdan giren üçüncü yıldızlararası cisim olan 3I/ATLAS’ı tespit etti. NASA, bu cismin yörüngesinin “hiperbolik şekli” nedeniyle Güneş’e bağlı olmadığını ve bu yüzden “yıldızlararası” sınıfına alındığını açıkladı.Ajansa göre, cismin yörüngesi geriye doğru izlendiğinde, kökeninin Güneş Sistemi dışına dayandığı açıkça görülüyor.130 Bin Mil Hızla Seyahat Ediyorİlk gözlemler, 3I/ATLAS’ın bir asteroitten ziyade gaz ve toz bulutundan (koma) oluştuğunu gösterdi. Ancak 130.000 mil/saat (210.000 km/s) hızla ilerleyen cismin, Güneş’in çekim gücüyle tutulamayacak kadar hızlı olduğu belirtildi.NASA araştırma ekibinden David Jewitt, “Bu cismi bir saniyenin binde biri kadar kısa bir anda görebiliyoruz. Böyle bir hızda nereden geldiğini saptamak neredeyse imkansız,” dedi.Harvard’dan 'uzaylı freni' teorisiHarvard Üniversitesi’nden ünlü teorik fizikçi Avi Loeb, 3I/ATLAS’ın davranışlarının “uzaylı bir aracın yavaşlama manevrasına” benzediğini iddia etti.Loeb, cismin kuyruk yönünü tersine çevirdiğini ve bunun “frenleme itişi” gibi bir manevra olabileceğini öne sürdü. Nordic Optical Telescope’un gözlemleri de, Temmuz ve Ağustos aylarında görülen kuyruk yönünün tersine döndüğünü doğruladı.Her saniye 150 kilogram madde kaybediyorKaliforniya ve Oslo üniversitelerinden araştırmacılar, güneş ışınlarının 3I/ATLAS’ın yüzeyine çarptığında gaz salınımı oluşturduğunu belirledi.NASA teleskopları, cismin her saniye yaklaşık 150 kilogram madde kaybettiğini ve bunun yüzde 87’sinin karbondioksit, yüzde 9’unun karbon monoksit olduğunu tespit etti.Loeb’e göre, “Eğer 3I/ATLAS gerçekten bir uzaylı aracıysa, bu madde kaybı onun yavaşlama itişinin doğal bir sonucu olabilir.”Renk değişimleri ve dev gaz bulutu3I/ATLAS yalnızca kuyruk yönüyle değil, aynı zamanda dramatik renk değişimleri ve çekirdeğini çevreleyen dev gaz bulutu ile de diğer yıldızlararası cisimlerden ayrılıyor.Loeb, bu hareketin “Oberth etkisi” olarak bilinen bir fizik prensibini hatırlattığını söylüyor:NASA: Dünya i̇çin tehdit yokNASA, tüm spekülasyonlara rağmen 3I/ATLAS’ın Dünya için bir tehdit oluşturmadığını vurguladı.Ajans açıklamasında, “Cisim, Dünya’ya en fazla 270 milyon kilometre kadar yaklaşacak,” ifadelerine yer verdi.3I/ATLAS’ın 30 Ekim 2025 civarında Güneş’e en yakın konumuna geleceği ve Mars yörüngesi yakınlarında yoluna devam edeceği belirtildi.

