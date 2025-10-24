Türkiye
60 yıldır fark edilmedi: Astronomlar Dünya'nın yeni 'yarı uydusunu' keşfetti
60 yıldır fark edilmedi: Astronomlar Dünya’nın yeni 'yarı uydusunu' keşfetti
Bilim insanları, Dünya'nın etrafında yıllardır fark edilmeden dolanan küçük bir yarı uydu tespit etti. 2025 PN7 adlı asteroit, Güneş'in etrafında Dünya'ya benzer bir yörüngede dönüyor ve yaklaşık 60 yıldır gezegenimizin yakınında
60 yıldır fark edilmedi: Astronomlar Dünya'nın yeni 'yarı uydusunu' keşfetti

11:01 24.10.2025
Astronomlar, Dünya’nın etrafında onlarca yıldır fark edilmeden dolanan yeni bir yarı uydu keşfetti. “2025 PN7” adı verilen küçük gök cismi, Güneş’in etrafında Dünya’ya benzer bir yörüngede dönüyor.
Astronomlar, Dünya’ya yakın yeni bir yarı uydu keşfetti. '2025 PN7' olarak adlandırılan gök cisminin, Güneş’in etrafında dönen ancak Dünya’nın yörüngesine oldukça yakın kalan bir tür asteroit olduğu tespit edildi. Yeni araştırmaya göre bu küçük uzay kayası, teleskoplardan gizlenmiş şekilde yaklaşık 60 yıldır Dünya yakınlarında bulunuyor.
Hawaii’deki Pan-STARRS gözlemevi, 29 Ağustos 2025’te '2025 PN7’ye ait ilk gözlemleri kaydetti. Arşiv verileri incelendiğinde, cismin onlarca yıldır Dünya benzeri bir yörüngede hareket ettiği ortaya çıktı. Çalışma, Madrid Complutense Üniversitesi’nden gökbilimci Carlos de la Fuente Marcos tarafından kaleme alındı ve Research Notes of the American Astronomical Society dergisinde yayımlandı.

'En küçük yarı uydu' olarak kayıtlara geçti

Marcos’a göre, 2025 PN7 yaz aylarında Dünya’ya yaklaşık 299 bin kilometre kadar yaklaştı ve yalnızca bu mesafedeyken mevcut teleskoplarla görüntülenebildi. Yaklaşık 19–30 metre çapında olduğu tahmin edilen kaya, şu ana kadar keşfedilen en küçük yarı uydu olarak tanımlandı.
Uzmanlar yarı uyduların, Dünya’nın yörüngesine geçici olarak yakın duran 'mini uydulardan' farklı olarak Güneş etrafında dönmeye devam ettiğini belirtti. 2025 PN7’nin de tıpkı Çin’in Tianwen-2 göreviyle örnek toplaması planlanan Kamoʻoalewa gibi Ay kökenli olabileceği düşünülüyor. Şu anda Avrupa Uzay Ajansı’na göre Dünya’ya yakın yedi yarı uydu var.

'Uzay görevleri için yeni hedef olabilir'

Marcos, 2025 PN7’nin muhtemelen “Arjuna asteroit grubu”ndan geldiğini ve bu grubun Ay çarpmaları sonucu fırlayan maddelerden oluşabileceğini belirtti. Bilim insanı, bu tür gökcisimlerinin Dünya için herhangi bir çarpışma riski taşımadığını vurgulayarak, “Bu asteroitler insansız keşif görevleri için ideal; düşük maliyetli deneme platformları olarak değerlendirilebilir” dedi.
Araştırmacılar, 2025 PN7’nin mevcut yörüngesini yaklaşık 60 yıl daha sürdüreceğini, ardından Güneş’in çekim etkisiyle daha uzak bir “at nalı yörüngeye” geçeceğini tahmin ediyor.
