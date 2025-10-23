https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/rusya-devlet-baskani-putin-budapestedeki-zirve-onerisi-abd-tarafindan-yapildi-1100427531.html

Rusya Devlet Başkanı Putin: Budapeşte’deki zirve önerisi ABD tarafından yapıldı

Rusya Devlet Başkanı Putin: Budapeşte’deki zirve önerisi ABD tarafından yapıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus Coğrafya Derneği tarafından tertip edilen kongrenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. 23.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-23T18:45+0300

2025-10-23T18:45+0300

2025-10-23T19:28+0300

poli̇ti̇ka

vladimir putin

rusya

abd

macaristan

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100428747_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_47748852b6b8ebf2ad895145acfba597.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasından öne çıkanlar:‘Pahalıya mal olacak’Rusya Devlet Başkanı Putin, AB’nin tuvalet klozetlerine yönelik yaptırımları hakkında espri yaparak bunun onlara pahalıya mal olacağını söyledi.Putin gazetecilere, “Klozetlerin satın alınmasının iptali pahalıya mal olacak. Genel olarak, bugünkü durumda onlara ihtiyaç duyulacağını düşünüyorum” dedi.Avrupa Birliği, 19. yaptırım paketinde tuvalet klozetleri, lavabolar ve diğer sıhhi tesisat malzemelerinin Rusya’ya sevkiyatını yasakladı.'Trump, ilk başkanlık döneminde en fazla sayıda yaptırım uyguladı'Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk başkanlık döneminde Rusya’ya karşı şimdiye kadar uygulanan en fazla sayıda yaptırımı getirdiğini hatırlattı.Putin açıklamasında, “Başkan Trump’ın ilk başkanlık döneminde, o zamana kadar Rusya Federasyonu’na uygulanan en fazla sayıda yaptırımı getirdiği biliniyor” dedi.'Macaristan’daki zirveye hazırlıksız gitmek bir hata olurdu'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Budapeşte’de yapılması planlanan Rusya-ABD Zirvesi'ne hazırlıksız gitmenin hata olacağını söyledi.Gazetecilere açıklama yapan Putin, şu cümleleri kaydetti:'Macaristan’daki zirve ABD tarafından önerildi'Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD lideri Donald Trump ile yaptığı son görüşmede Budapeşte’deki zirvenin Amerikan tarafınca önerildiğini açıkladı.Putin konuşmasında, "Son telefon görüşmemizde hem toplantı hem de toplantının yapılacağı yer Amerikan tarafı tarafından önerildi" cümlesinin altını çizdi.'Yeni yaptırımlar Rusya’nın ekonomik durumunu etkilemeyecek'Rus lider Putin, ABD’nin yeni yaptırımlarını Rusya’ya baskı yapma çabası olarak değerlendirdi.“Bugün itibarıyla yaptırımların iki boyutu var: biri tamamen siyasi, diğeri ekonomik. Siyasi boyut ise kesinlikle bir baskı girişimidir" diyen Putin, yeni yaptırımların ülkenin ekonomik durumunu önemli ölçüde etkilemeyeceğini belirtti.Putin açıklamasında, “Şimdi yeni yaptırımlara gelecek olursak. Öncelikle burada yeni bir şey yok. Evet, bunlar bizim için ciddi, bu açık. Belirli sonuçları olacak ancak özellikle ekonomik durumumuz üzerinde kayda değer bir etkisi olmayacak" cümlelerini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/zaharova-abnin-20-yaptirim-paketinde-kuslarin-transit-gecisi-de-yasaklanabilir-1100426442.html

rusya

abd

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, abd, macaristan, donald trump