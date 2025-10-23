Rusya Devlet Başkanı Putin: Budapeşte’deki zirve önerisi ABD tarafından yapıldı
18:45 23.10.2025 (güncellendi: 19:28 23.10.2025)
© Sputnik / Кристина КормилицынаRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
© Sputnik / Кристина Кормилицына
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus Coğrafya Derneği tarafından tertip edilen kongrenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmasından öne çıkanlar:
Macaristan’daki zirve, ABD tarafından önerildi.
Macaristan’daki zirveye hazırlıksız gitmek bir hata olurdu.
Yeni yaptırımlar, Rusya ekonomisi üzerinde önemli bir etki yaratmayacak.
ABD’nin yeni yaptırımları, Rusya’ya baskı yapma girişimidir.
Rusya’nın küresel enerji dengesine katkısı çok büyüktür.
Kendine saygısı olan hiçbir ülke, baskı altında hiçbir şey yapmaz.
Küresel enerji dengesini bozmak, bunu yapmaya çalışanların çıkarına değildir.
Trump ile yapılan görüşme, Rusya’dan yapılan petrol sevkiyatlarının dünya fiyatları üzerindeki etkisini ilgilendiriyordu.
Rusya, kendine saygı duyan ülkeler arasında yer alıyor.
Büyük olasılıkla Trump, görüşmenin ertelenmesine karar verdi.
Rusya ve ABD, eğer baskı politikasından vazgeçip geleceğe yönelik ciddi bir diyaloğa geçerlerse, iş birliği yapabilecekleri birçok alan var.
Rusya’nın enerji sektörü kendine güveniyor.
Rusya kendini güvenli ve istikrarlı hissediyor.
Trump, ilk döneminde en fazla sayıda yaptırım uygulayan lider oldu.
Rusya’nın, Tomahawk füzeleriyle kendi topraklarına yapılacak saldırılara vereceği karşılık ciddi ve hatta şaşırtıcı olacak
‘Pahalıya mal olacak’
Rusya Devlet Başkanı Putin, AB’nin tuvalet klozetlerine yönelik yaptırımları hakkında espri yaparak bunun onlara pahalıya mal olacağını söyledi.
Putin gazetecilere, “Klozetlerin satın alınmasının iptali pahalıya mal olacak. Genel olarak, bugünkü durumda onlara ihtiyaç duyulacağını düşünüyorum” dedi.
Avrupa Birliği, 19. yaptırım paketinde tuvalet klozetleri, lavabolar ve diğer sıhhi tesisat malzemelerinin Rusya’ya sevkiyatını yasakladı.
'Trump, ilk başkanlık döneminde en fazla sayıda yaptırım uyguladı'
Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk başkanlık döneminde Rusya’ya karşı şimdiye kadar uygulanan en fazla sayıda yaptırımı getirdiğini hatırlattı.
Putin açıklamasında, “Başkan Trump’ın ilk başkanlık döneminde, o zamana kadar Rusya Federasyonu’na uygulanan en fazla sayıda yaptırımı getirdiği biliniyor” dedi.
'Macaristan’daki zirveye hazırlıksız gitmek bir hata olurdu'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Budapeşte’de yapılması planlanan Rusya-ABD Zirvesi'ne hazırlıksız gitmenin hata olacağını söyledi.
Gazetecilere açıklama yapan Putin, şu cümleleri kaydetti:
Kesinlikle, bu tür görüşmelere iyi hazırlanmak gerekiyor. Hem benim hem de Amerikan Başkanı Donald Trump’ın bu toplantıya hafif yaklaşması ve toplantıdan beklenen sonuç olmadan ayrılması hata olurdu.
'Macaristan’daki zirve ABD tarafından önerildi'
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD lideri Donald Trump ile yaptığı son görüşmede Budapeşte’deki zirvenin Amerikan tarafınca önerildiğini açıkladı.
Putin konuşmasında, "Son telefon görüşmemizde hem toplantı hem de toplantının yapılacağı yer Amerikan tarafı tarafından önerildi" cümlesinin altını çizdi.
'Yeni yaptırımlar Rusya’nın ekonomik durumunu etkilemeyecek'
Rus lider Putin, ABD’nin yeni yaptırımlarını Rusya’ya baskı yapma çabası olarak değerlendirdi.
“Bugün itibarıyla yaptırımların iki boyutu var: biri tamamen siyasi, diğeri ekonomik. Siyasi boyut ise kesinlikle bir baskı girişimidir" diyen Putin, yeni yaptırımların ülkenin ekonomik durumunu önemli ölçüde etkilemeyeceğini belirtti.
Putin açıklamasında, “Şimdi yeni yaptırımlara gelecek olursak. Öncelikle burada yeni bir şey yok. Evet, bunlar bizim için ciddi, bu açık. Belirli sonuçları olacak ancak özellikle ekonomik durumumuz üzerinde kayda değer bir etkisi olmayacak" cümlelerini vurguladı.