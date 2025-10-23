Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin: Budapeşte’deki zirve önerisi ABD tarafından yapıldı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/zaharova-abnin-20-yaptirim-paketinde-kuslarin-transit-gecisi-de-yasaklanabilir-1100426442.html
Zaharova: AB'nin 20. yaptırım paketinde kuşların transit geçişi de yasaklanabilir
Zaharova: AB'nin 20. yaptırım paketinde kuşların transit geçişi de yasaklanabilir
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yosun ve liken ihracatını yasaklamasına ilişkin yorumunda, "Görünüşe göre Brüksel... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T18:11+0300
2025-10-23T18:32+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
moskova
abd
avrupa birliği
ab
kremlin
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090548_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0e8d5cadb6146c08a35cd416577d265.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında AB'nin Rusya'ya yosun ve liken ihracatını yasaklamasına ilişkin ironik bir yorumda bulunarak, sonraki yaptırım paketinde kuşların ve yeraltı sularının sınırdan geçişinin de yasaklanacağını söyledi.Zaharova’nın bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar ise şöyle oldu:🔸Trump'ın Rusya-ABD zirvesinin iptali hakkındaki açıklamasını Kremlin yorumlayacak.🔸Moskova, ABD Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçmeye hazır, amaç Rusya-ABD diyaloğunun parametrelerini netleştirmek.🔸ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları ters etki yaratıyor.🔸AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları etkisiz ve işe yaramıyor, tükenmiş durumda. Moskova, çıkarları doğrultusunda bunlara yanıt verme hakkını saklı tutuyor.🔸Rusya ve ABD'nin Ukrayna sorunu üzerindeki çalışmaları zorlu ve zahmetli, bu çalışmalar mikrofon arkasında değil, diplomasi yoluyla yürütülmeli.🔸AB'nin Rus varlıklarına el koyma yönündeki her türlü eylemi hukuken hükümsüzdür ve Moskova'dan acı verici bir tepkiyle sonuçlanacak.🔸NATO'nun nükleer tatbikatları istikrarsızlaştırıcı olup gerilimi artırıyor ve Moskova'dan daha fazla dikkat gerektiriyor.🔸Moskova, NATO ülkelerinin nükleer tatbikatlarını görmezden gelmeyi düşünmüyor ve askeri planlamalarında bunu dikkate alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/abde-rus-varliklarindan-kieve-silah-saglamaya-yonelik-kredi-konusunda-ortak-bir-tutum-yok-1100423048.html
rusya
moskova
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090548_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b3481e4d4d2165dddb5a04ffb5be8f2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, moskova, abd, avrupa birliği, ab, kremlin, nato, dondurulmuş rus varlıkları
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, moskova, abd, avrupa birliği, ab, kremlin, nato, dondurulmuş rus varlıkları

Zaharova: AB'nin 20. yaptırım paketinde kuşların transit geçişi de yasaklanabilir

18:11 23.10.2025 (güncellendi: 18:32 23.10.2025)
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
© Sputnik
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yosun ve liken ihracatını yasaklamasına ilişkin yorumunda, "Görünüşe göre Brüksel, 20. yaptırım paketinde göçmen kuşların ve yeraltı suların da sınırdan geçişini yasaklayacak" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında AB'nin Rusya'ya yosun ve liken ihracatını yasaklamasına ilişkin ironik bir yorumda bulunarak, sonraki yaptırım paketinde kuşların ve yeraltı sularının sınırdan geçişinin de yasaklanacağını söyledi.

Avrupa yosunları ve likenleri olmadan nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz. Görünüşe göre Brüksel, 20. yıl dönümü paketinde göçmen kuşların sınırdan geçişini ve yeraltı suyunun sınırdan geçişini yasaklayacak.

Zaharova’nın bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar ise şöyle oldu:
🔸Trump'ın Rusya-ABD zirvesinin iptali hakkındaki açıklamasını Kremlin yorumlayacak.
🔸Moskova, ABD Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçmeye hazır, amaç Rusya-ABD diyaloğunun parametrelerini netleştirmek.
🔸ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları ters etki yaratıyor.
🔸AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları etkisiz ve işe yaramıyor, tükenmiş durumda. Moskova, çıkarları doğrultusunda bunlara yanıt verme hakkını saklı tutuyor.
🔸Rusya ve ABD'nin Ukrayna sorunu üzerindeki çalışmaları zorlu ve zahmetli, bu çalışmalar mikrofon arkasında değil, diplomasi yoluyla yürütülmeli.
🔸AB'nin Rus varlıklarına el koyma yönündeki her türlü eylemi hukuken hükümsüzdür ve Moskova'dan acı verici bir tepkiyle sonuçlanacak.
🔸NATO'nun nükleer tatbikatları istikrarsızlaştırıcı olup gerilimi artırıyor ve Moskova'dan daha fazla dikkat gerektiriyor.
🔸Moskova, NATO ülkelerinin nükleer tatbikatlarını görmezden gelmeyi düşünmüyor ve askeri planlamalarında bunu dikkate alıyor.
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
DÜNYA
AB'de Rus varlıklarından Kiev'e silah sağlamaya yönelik kredi konusunda ortak bir tutum yok
16:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала