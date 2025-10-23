https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/zaharova-abnin-20-yaptirim-paketinde-kuslarin-transit-gecisi-de-yasaklanabilir-1100426442.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında AB'nin Rusya'ya yosun ve liken ihracatını yasaklamasına ilişkin ironik bir yorumda bulunarak, sonraki yaptırım paketinde kuşların ve yeraltı sularının sınırdan geçişinin de yasaklanacağını söyledi.Zaharova’nın bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar ise şöyle oldu:🔸Trump'ın Rusya-ABD zirvesinin iptali hakkındaki açıklamasını Kremlin yorumlayacak.🔸Moskova, ABD Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçmeye hazır, amaç Rusya-ABD diyaloğunun parametrelerini netleştirmek.🔸ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları ters etki yaratıyor.🔸AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları etkisiz ve işe yaramıyor, tükenmiş durumda. Moskova, çıkarları doğrultusunda bunlara yanıt verme hakkını saklı tutuyor.🔸Rusya ve ABD'nin Ukrayna sorunu üzerindeki çalışmaları zorlu ve zahmetli, bu çalışmalar mikrofon arkasında değil, diplomasi yoluyla yürütülmeli.🔸AB'nin Rus varlıklarına el koyma yönündeki her türlü eylemi hukuken hükümsüzdür ve Moskova'dan acı verici bir tepkiyle sonuçlanacak.🔸NATO'nun nükleer tatbikatları istikrarsızlaştırıcı olup gerilimi artırıyor ve Moskova'dan daha fazla dikkat gerektiriyor.🔸Moskova, NATO ülkelerinin nükleer tatbikatlarını görmezden gelmeyi düşünmüyor ve askeri planlamalarında bunu dikkate alıyor.
Zaharova: AB'nin 20. yaptırım paketinde kuşların transit geçişi de yasaklanabilir
18:11 23.10.2025 (güncellendi: 18:32 23.10.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yosun ve liken ihracatını yasaklamasına ilişkin yorumunda, "Görünüşe göre Brüksel, 20. yaptırım paketinde göçmen kuşların ve yeraltı suların da sınırdan geçişini yasaklayacak" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında AB'nin Rusya'ya yosun ve liken ihracatını yasaklamasına ilişkin ironik bir yorumda bulunarak, sonraki yaptırım paketinde kuşların ve yeraltı sularının sınırdan geçişinin de yasaklanacağını söyledi.
Avrupa yosunları ve likenleri olmadan nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz. Görünüşe göre Brüksel, 20. yıl dönümü paketinde göçmen kuşların sınırdan geçişini ve yeraltı suyunun sınırdan geçişini yasaklayacak.
Zaharova’nın bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar ise şöyle oldu:
🔸Trump'ın Rusya-ABD zirvesinin iptali hakkındaki açıklamasını Kremlin yorumlayacak.
🔸Moskova, ABD Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçmeye hazır, amaç Rusya-ABD diyaloğunun parametrelerini netleştirmek.
🔸ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları ters etki yaratıyor.
🔸AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları etkisiz ve işe yaramıyor, tükenmiş durumda. Moskova, çıkarları doğrultusunda bunlara yanıt verme hakkını saklı tutuyor.
🔸Rusya ve ABD'nin Ukrayna sorunu üzerindeki çalışmaları zorlu ve zahmetli, bu çalışmalar mikrofon arkasında değil, diplomasi yoluyla yürütülmeli.
🔸AB'nin Rus varlıklarına el koyma yönündeki her türlü eylemi hukuken hükümsüzdür ve Moskova'dan acı verici bir tepkiyle sonuçlanacak.
🔸NATO'nun nükleer tatbikatları istikrarsızlaştırıcı olup gerilimi artırıyor ve Moskova'dan daha fazla dikkat gerektiriyor.
🔸Moskova, NATO ülkelerinin nükleer tatbikatlarını görmezden gelmeyi düşünmüyor ve askeri planlamalarında bunu dikkate alıyor.