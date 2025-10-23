Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/rus-uzman-romanya-ve-macaristandaki-yanginlar-kiev-rejiminin-gerceklestirdigi-terorist-eylemler-1100431699.html
Rus uzman: Romanya ve Macaristan'daki yangınlar Kiev rejiminin gerçekleştirdiği terörist eylemler olabilir
Rus uzman: Romanya ve Macaristan'daki yangınlar Kiev rejiminin gerçekleştirdiği terörist eylemler olabilir
Sputnik Türkiye
Rus askeri uzman Andrey Mlakar, Romanya ve Macaristan’daki petrol rafinerilerinde çıkan yangınların Kiev yönetimi tarafından gerçekleştirilmiş terörist... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T21:29+0300
2025-10-23T21:27+0300
dünya
andrey mlakar
askeri uzman
kiev
romanya
macaristan
nato
kuzey akım
rafineri
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/03/1054392575_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4fc2e7939a3f354d68b6c1508911553d.jpg
Romanya ve Macaristan’daki petrol rafinerilerindeki yangınları Sputnik’e değerlendiren Mlakar, bu tür eylemlerin Ukrayna istihbarat servisleri ve NATO’nun ‘gizli ordusu’ gibi unsurlar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini belirterek, şu görüşü dile getirdi:Mlakar, bu eylemin Kuzey Akım boru hatlarının patlatılmasıyla ilgili durumla paralellik gösterdiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/prof-dr-sambur-rafineri-saldirilari-rus-petrolunun-avrupaya-ulasmasini-engellemeyi-hedefliyor-1100428055.html
kiev
romanya
macaristan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/03/1054392575_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_d8684751cd87d2d5cf2c31afdc1dfbee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
andrey mlakar, askeri uzman, kiev, romanya, macaristan, nato, kuzey akım, rafineri, yangın, rusya
andrey mlakar, askeri uzman, kiev, romanya, macaristan, nato, kuzey akım, rafineri, yangın, rusya

Rus uzman: Romanya ve Macaristan'daki yangınlar Kiev rejiminin gerçekleştirdiği terörist eylemler olabilir

21:29 23.10.2025
© AAPetrol - Petrol Rafinerisi
Petrol - Petrol Rafinerisi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
© AA
Abone ol
Rus askeri uzman Andrey Mlakar, Romanya ve Macaristan’daki petrol rafinerilerinde çıkan yangınların Kiev yönetimi tarafından gerçekleştirilmiş terörist eylemler olabileceğini belirterek, bu tür eylemlerin NATO'nun eski operasyonlarını anımsattığını vurguladı.
Romanya ve Macaristan’daki petrol rafinerilerindeki yangınları Sputnik’e değerlendiren Mlakar, bu tür eylemlerin Ukrayna istihbarat servisleri ve NATO’nun ‘gizli ordusu’ gibi unsurlar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini belirterek, şu görüşü dile getirdi:
Kiev dışında hiç kimsenin böyle bir saldırıdan çıkarı olmaz, çünkü bunların Rusya ile bağlantılı çok önemli tesisler olduğu biliniyor. Macaristan'da uzun süredir iktidarın, yani Viktor Orban'ın Moskova'ya yönelik politikasını sabote etme girişimleri olduğu göz önüne alındığında, bunun Kiev rejiminin terörist eylemi olduğunu açıkça gösterdiğini düşünüyorum.
Mlakar, bu eylemin Kuzey Akım boru hatlarının patlatılmasıyla ilgili durumla paralellik gösterdiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:
Bu tür eylemlerin Ukrayna istihbarat servisleri ve NATO’nun ‘gizli ordusu’ gibi unsurlar tarafından gerçekleştirildiği düşünülebilir. Bu tarz eylemler, 1970’ler ve 80’lerde NATO’nun ‘Gladio Operasyonu’ çerçevesinde Avrupa’da yapılan ve Sovyetler Birliği’ne mal edilen sabotajlarla benzerlik gösteriyor. Şimdi ise Avrupa’da Rusya’nın çıkarlarına ve mülklerine karşı yeni sabotajlar yapılıyor.
Petrol üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
GÖRÜŞ
Prof. Dr. Sambur: Rafineri saldırıları Rus petrolünün Avrupa’ya ulaşmasını engellemeyi hedefliyor
19:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала