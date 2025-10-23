https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/rus-uzman-romanya-ve-macaristandaki-yanginlar-kiev-rejiminin-gerceklestirdigi-terorist-eylemler-1100431699.html
Rus uzman: Romanya ve Macaristan'daki yangınlar Kiev rejiminin gerçekleştirdiği terörist eylemler olabilir
Rus uzman: Romanya ve Macaristan'daki yangınlar Kiev rejiminin gerçekleştirdiği terörist eylemler olabilir
Rus askeri uzman Andrey Mlakar, Romanya ve Macaristan'daki petrol rafinerilerinde çıkan yangınların Kiev yönetimi tarafından gerçekleştirilmiş terörist eylemler olabileceğini belirterek, bu tür eylemlerin NATO'nun eski operasyonlarını anımsattığını vurguladı.
Romanya ve Macaristan’daki petrol rafinerilerindeki yangınları Sputnik’e değerlendiren Mlakar, bu tür eylemlerin Ukrayna istihbarat servisleri ve NATO’nun ‘gizli ordusu’ gibi unsurlar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini belirterek, şu görüşü dile getirdi:Mlakar, bu eylemin Kuzey Akım boru hatlarının patlatılmasıyla ilgili durumla paralellik gösterdiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:
Rus askeri uzman Andrey Mlakar, Romanya ve Macaristan’daki petrol rafinerilerinde çıkan yangınların Kiev yönetimi tarafından gerçekleştirilmiş terörist eylemler olabileceğini belirterek, bu tür eylemlerin NATO'nun eski operasyonlarını anımsattığını vurguladı.
Romanya ve Macaristan’daki petrol rafinerilerindeki yangınları Sputnik’e değerlendiren Mlakar, bu tür eylemlerin Ukrayna istihbarat servisleri ve NATO’nun ‘gizli ordusu’ gibi unsurlar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini belirterek, şu görüşü dile getirdi:
Kiev dışında hiç kimsenin böyle bir saldırıdan çıkarı olmaz, çünkü bunların Rusya ile bağlantılı çok önemli tesisler olduğu biliniyor. Macaristan'da uzun süredir iktidarın, yani Viktor Orban'ın Moskova'ya yönelik politikasını sabote etme girişimleri olduğu göz önüne alındığında, bunun Kiev rejiminin terörist eylemi olduğunu açıkça gösterdiğini düşünüyorum.
Mlakar, bu eylemin Kuzey Akım boru hatlarının patlatılmasıyla ilgili durumla paralellik gösterdiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:
Bu tür eylemlerin Ukrayna istihbarat servisleri ve NATO’nun ‘gizli ordusu’ gibi unsurlar tarafından gerçekleştirildiği düşünülebilir. Bu tarz eylemler, 1970’ler ve 80’lerde NATO’nun ‘Gladio Operasyonu’ çerçevesinde Avrupa’da yapılan ve Sovyetler Birliği’ne mal edilen sabotajlarla benzerlik gösteriyor. Şimdi ise Avrupa’da Rusya’nın çıkarlarına ve mülklerine karşı yeni sabotajlar yapılıyor.