Prof. Dr. Sambur: Rafineri saldırıları Rus petrolünün Avrupa'ya ulaşmasını engellemeyi hedefliyor
Prof. Dr. Sambur: Rafineri saldırıları Rus petrolünün Avrupa’ya ulaşmasını engellemeyi hedefliyor
Son dönemde Rusya'nın doğalgaz ve petrol hatlarına yapılan saldırılar sonrasında Macaristan'da meydana gelen rafineri yangını saldırı ihtimalini gündeme... 23.10.2025
ABD Başkanı Trump’ın Rus doğalgazı ve petrolünün satışını yönelik engelleme açıklamalarının sonrasında Rusya’nın petrol ve doğalgaz tesislerine yönelik saldırılar arttı. Rusya’nın Avrupa’ya petrol ve gaz tedarik ettiği tesislerde bu saldırılardan nasibini aldı. Bu kapsamda Türk-Akım gibi tesislere yönelik saldırılar gerçekleşti. Son olarak Macaristan’da başkent Budapeşte'nin güneyindeki Szazhalombatta kasabasında bulunan bir petrol rafinerisinde çıkan yangın akıllara saldırı ihtimalini gündeme getirdi. Bu olayları Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur saldırıların tesadüf olmadığını belirterek saldırılarının hedefine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
Son dönemde Rusya’nın doğalgaz ve petrol hatlarına yapılan saldırılar sonrasında Macaristan’da meydana gelen rafineri yangını saldırı ihtimalini gündeme getirdi. Prof. Dr. Bilal Sambur bu olayların bir tesadüf olmadığını Rus gazı ve petrolünü kullanan ülkelere bir göz dağı niteliği taşıdığını ifade etti.
ABD Başkanı Trump’ın Rus doğalgazı ve petrolünün satışını yönelik engelleme açıklamalarının sonrasında Rusya’nın petrol ve doğalgaz tesislerine yönelik saldırılar arttı. Rusya’nın Avrupa’ya petrol ve gaz tedarik ettiği tesislerde bu saldırılardan nasibini aldı.
Bu kapsamda Türk-Akım gibi tesislere yönelik saldırılar gerçekleşti. Son olarak Macaristan’da başkent Budapeşte'nin güneyindeki Szazhalombatta kasabasında bulunan bir petrol rafinerisinde çıkan yangın akıllara saldırı ihtimalini gündeme getirdi. Bu olayları Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur saldırıların tesadüf olmadığını belirterek saldırılarının hedefine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bunu küresel jeopolitik bağlamda değerlendirmek lazım.Birinci neden, her şeyden önce Rusya’nın en büyük gelir kaynağının petrol ve doğal gaz olması. Amerika, Ukrayna savaşında Rusya’yı etkisiz hale getirmek ve masaya oturtmak için bu petrol ve doğal gaz gelirini en aza indirmek istiyor. Bu noktada Amerika’nın, Katar gibi ülkeler üzerinden çok ciddi hamleler yaptığını görüyoruz. İkinci önemli nokta ise bu saldırılarla dünyaya verilen mesaj: Rusya’yla petrol ve doğal gaz ticareti yaparsanız, enerjiniz hiçbir şekilde güvende değil. Üçüncü husus, özellikle Macaristan’daki petrol rafinerisine yönelik saldırı gibi hamlelerin, Rusya’nın Avrupa’daki enerji varlığını hedef almasıdır. Yani amaç, ‘Rus petrolünü ve doğal gazını Avrupa’da barındırmayacağız’ mesajını güçlü bir şekilde vermektir. Sonuç olarak, bu saldırıları üç ana jeopolitik amaç çerçevesinde okumak mümkündür.”