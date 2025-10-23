Prof. Dr. Sambur: Rafineri saldırıları Rus petrolünün Avrupa’ya ulaşmasını engellemeyi hedefliyor

“Bunu küresel jeopolitik bağlamda değerlendirmek lazım.Birinci neden, her şeyden önce Rusya’nın en büyük gelir kaynağının petrol ve doğal gaz olması. Amerika, Ukrayna savaşında Rusya’yı etkisiz hale getirmek ve masaya oturtmak için bu petrol ve doğal gaz gelirini en aza indirmek istiyor. Bu noktada Amerika’nın, Katar gibi ülkeler üzerinden çok ciddi hamleler yaptığını görüyoruz. İkinci önemli nokta ise bu saldırılarla dünyaya verilen mesaj: Rusya’yla petrol ve doğal gaz ticareti yaparsanız, enerjiniz hiçbir şekilde güvende değil. Üçüncü husus, özellikle Macaristan’daki petrol rafinerisine yönelik saldırı gibi hamlelerin, Rusya’nın Avrupa’daki enerji varlığını hedef almasıdır. Yani amaç, ‘Rus petrolünü ve doğal gazını Avrupa’da barındırmayacağız’ mesajını güçlü bir şekilde vermektir. Sonuç olarak, bu saldırıları üç ana jeopolitik amaç çerçevesinde okumak mümkündür.”