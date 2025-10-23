https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/orban-macaristan-gonulluler-koalisyonuna-katilmayacak-1100423845.html

Orban: Macaristan 'gönüllüler koalisyonuna' katılmayacak

Orban: Macaristan 'gönüllüler koalisyonuna' katılmayacak

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban, Brüksel'in Ukrayna'ya askeri destek sağlamak amacıyla oluşturduğu ‘gönüllüler koalisyonuna’ ülkesinin katılmayacağını vurguladı. 23.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-23T17:14+0300

2025-10-23T17:14+0300

2025-10-23T17:21+0300

dünya

macaristan

viktor orban

gönüllüler koalisyonu

brüksel

ab

avrupa birliği

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100291724_0:0:734:414_1920x0_80_0_0_7cb945081f4ca8459f9f6cd78d2aa443.png

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Brüksel'in Ukrayna'ya askeri destek sağlamak amacıyla oluşturduğu ‘gönüllüler koalisyonuna’ ülkesinin katılmak niyetinde olmadığını belirtti.Orban, AB liderlerinin Ukrayna'da çatışmanın devam etmesini savunduklarını ve ‘gönüllüler koalisyonu’ adını verdikleri bir ‘askeri ittifak’ oluşturduklarını ifade etti.“Bu kişiler başkalarını ölüme göndermek ve Ukrayna'ya daha fazla silah ve para sağlamak isteyenler," diyen Orban, AB'nin Kiev'e askeri yardım için zaten 180 milyar euro harcadığını hatırlatarak, Macaristan'ın çatışmanın içine çekilmesine izin vermeyeceğinin altını çizdi.Macaristan Başbakanı, "AB çözüm sürecini engellemeseydi Ukrayna'daki çatışma çoktan bitmişti" diye konuştu.Orban, ‘Gönüllüler koalisyonu’ üyelerinin ‘Ukrayna için ölmeye hazır olanlar’ diye adlandırılmasının daha uygun olacağını sözlerine ekledi.‘AB’de Ukrayna’nın bölünmesi hakkında konuşmalar yapılıyor’Orban açıklamasında, “Ukrayna egemenliğini kaybetti ve Avrupa Birliği'nde bu ülkenin eski kolonyal mantığa uygun şekilde bölünmesi olasılığı şimdiden tartışılıyor” cümlelerini kaydetti.AB liderlerinin Ukrayna çatışmasını sürdürme eğilimini dile getiren Orban, “Ukrayna çoktan egemen değil, bağımsız değil ve kesinlikle özerk değil” görüşünü dile getirdi.Ukrayna’nın kaderinin yabancı ellerde olduğunun altını çizen Orban, AB liderlerinin Ukrayna’yı desteklediğini ve Kiev’i Avrupa Birliği’ne zorla sokmaya çalıştığını ancak artık Ukrayna’nın bölünmesi meselesinin gündemde olduğunu dile getirdi. Orban, bu hususun eski kolonyal mantığa göre ve ‘zayıflamış ülkeleri parçalamak’ düşüncesiyle yapılacağını aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/abde-rus-varliklarindan-kieve-silah-saglamaya-yonelik-kredi-konusunda-ortak-bir-tutum-yok-1100423048.html

macaristan

brüksel

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, viktor orban, gönüllüler koalisyonu, brüksel, ab, avrupa birliği, ukrayna