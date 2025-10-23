Orban: Macaristan 'gönüllüler koalisyonuna' katılmayacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/orban-macaristan-gonulluler-koalisyonuna-katilmayacak-1100423845.html
23.10.2025
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Brüksel'in Ukrayna'ya askeri destek sağlamak amacıyla oluşturduğu ‘gönüllüler koalisyonuna’ ülkesinin katılmak niyetinde olmadığını belirtti.Orban, AB liderlerinin Ukrayna'da çatışmanın devam etmesini savunduklarını ve ‘gönüllüler koalisyonu’ adını verdikleri bir ‘askeri ittifak’ oluşturduklarını ifade etti.“Bu kişiler başkalarını ölüme göndermek ve Ukrayna'ya daha fazla silah ve para sağlamak isteyenler," diyen Orban, AB'nin Kiev'e askeri yardım için zaten 180 milyar euro harcadığını hatırlatarak, Macaristan'ın çatışmanın içine çekilmesine izin vermeyeceğinin altını çizdi.Macaristan Başbakanı, "AB çözüm sürecini engellemeseydi Ukrayna'daki çatışma çoktan bitmişti" diye konuştu.Orban, ‘Gönüllüler koalisyonu’ üyelerinin ‘Ukrayna için ölmeye hazır olanlar’ diye adlandırılmasının daha uygun olacağını sözlerine ekledi.‘AB’de Ukrayna’nın bölünmesi hakkında konuşmalar yapılıyor’Orban açıklamasında, “Ukrayna egemenliğini kaybetti ve Avrupa Birliği'nde bu ülkenin eski kolonyal mantığa uygun şekilde bölünmesi olasılığı şimdiden tartışılıyor” cümlelerini kaydetti.AB liderlerinin Ukrayna çatışmasını sürdürme eğilimini dile getiren Orban, “Ukrayna çoktan egemen değil, bağımsız değil ve kesinlikle özerk değil” görüşünü dile getirdi.Ukrayna’nın kaderinin yabancı ellerde olduğunun altını çizen Orban, AB liderlerinin Ukrayna’yı desteklediğini ve Kiev’i Avrupa Birliği’ne zorla sokmaya çalıştığını ancak artık Ukrayna’nın bölünmesi meselesinin gündemde olduğunu dile getirdi. Orban, bu hususun eski kolonyal mantığa göre ve ‘zayıflamış ülkeleri parçalamak’ düşüncesiyle yapılacağını aktardı.
17:14 23.10.2025 (güncellendi: 17:21 23.10.2025)
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Brüksel'in Ukrayna'ya askeri destek sağlamak amacıyla oluşturduğu ‘gönüllüler koalisyonuna’ ülkesinin katılmak niyetinde olmadığını belirtti.
Orban, AB liderlerinin Ukrayna'da çatışmanın devam etmesini savunduklarını ve ‘gönüllüler koalisyonu’ adını verdikleri bir ‘askeri ittifak’ oluşturduklarını ifade etti.
“Bu kişiler başkalarını ölüme göndermek ve Ukrayna'ya daha fazla silah ve para sağlamak isteyenler," diyen Orban, AB'nin Kiev'e askeri yardım için zaten 180 milyar euro harcadığını hatırlatarak, Macaristan'ın çatışmanın içine çekilmesine izin vermeyeceğinin altını çizdi.
Macaristan Başbakanı, "AB çözüm sürecini engellemeseydi Ukrayna'daki çatışma çoktan bitmişti" diye konuştu.
Orban, ‘Gönüllüler koalisyonu’ üyelerinin ‘Ukrayna için ölmeye hazır olanlar’ diye adlandırılmasının daha uygun olacağını sözlerine ekledi.
‘AB’de Ukrayna’nın bölünmesi hakkında konuşmalar yapılıyor’
Orban açıklamasında, “Ukrayna egemenliğini kaybetti ve Avrupa Birliği'nde bu ülkenin eski kolonyal mantığa uygun şekilde bölünmesi olasılığı şimdiden tartışılıyor” cümlelerini kaydetti.
AB liderlerinin Ukrayna çatışmasını sürdürme eğilimini dile getiren Orban, “Ukrayna çoktan egemen değil, bağımsız değil ve kesinlikle özerk değil” görüşünü dile getirdi.
Ukrayna’nın kaderinin yabancı ellerde olduğunun altını çizen Orban, AB liderlerinin Ukrayna’yı desteklediğini ve Kiev’i Avrupa Birliği’ne zorla sokmaya çalıştığını ancak artık Ukrayna’nın bölünmesi meselesinin gündemde olduğunu dile getirdi. Orban, bu hususun eski kolonyal mantığa göre ve ‘zayıflamış ülkeleri parçalamak’ düşüncesiyle yapılacağını aktardı.