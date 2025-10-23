https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/merkez-bankasi-faiz-kararini-aciklayacak-1100406387.html
Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak, beklentiler ne yönde?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın yedinci faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 43'ten yüzde 40,5 seviyesine indirmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.
Merkez bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi belli oldu
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.
Beklenti ne yönde? Faiz artar mı iner mi?
Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,5'e çekilmesi yönünde oldu.
Ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,5 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.
Eylülde faiz ne olmuştu? Faiz ne kadar?
Eylül ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5’e indirilmesine karar verilmişti.
Merkez Bankası faiz kararları
Ocak 2025:
Politika faizi yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirildi.
Mart 2025:
Politika faizi yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirildi.
Nisan 2025:
Politika faizi yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltildi.
Haziran 2025:
Politika faizi yüzde 46 seviyesinde sabit tutuldu.
Temmuz 2025:
Toplantı yapıldı, oran sabit bırakıldı (detay açıklanmadı).
Eylül 2025:
Politika faizi yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirildi.