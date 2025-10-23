https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/merkez-bankasi-faiz-kararini-aciklayacak-1100406387.html

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın yedinci faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 43'ten yüzde 40,5... 23.10.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.Merkez bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi belli olduAynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Beklenti ne yönde? Faiz artar mı iner mi?Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,5'e çekilmesi yönünde oldu.Ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,5 arasında yer aldı.Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.Eylülde faiz ne olmuştu? Faiz ne kadar?Eylül ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5’e indirilmesine karar verilmişti.Merkez Bankası faiz kararları

