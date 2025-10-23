https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/vergi-paketi-mecliste-yasa-teklifi-komisyonda-kabul-edildi-1100405491.html

Vergi paketi Meclis'te: Yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Vergi paketi Meclis'te: Yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Vergi Kanunu Teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bazı istisnaların kaldırılması ve yeni harçlar getirilmesini öngören teklifle kamuya 250...

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan yasa teklifiyle Gelir Vergisi, Harçlar, Motorlu Taşıtlar, KDV ve SGK mevzuatlarında köklü değişiklikler öngörülüyor. Düzenleme; emekliler için kira istisnası, noter harcı, krediyle alınan evlerde vergi indirimi, yeni yıllık harçlar, SGK prim oranları ve asgarî ücret üst sınırı gibi çok sayıda başlığı kapsıyor.1. Emeklilere özel kira istisnası 2. Krediyle alınan evin faiz gideri indirimi3. Geçici vergi dönemi sayısı artırılıyor4. Fon kazançlarında istisna değişikliği5. MTV ve noter işlemlerinde yeni hükümler6. Sağlık, kuyum ve emlak sektörlerine yıllık harç7. Turizm ve kıymetli maden harçları da artıyor8. Havacılık ruhsatlarında yeni tarifeler9. Vakıf üniversitelerinde ücret artışı kurala bağlanıyor 10. KDV istisnası ve UEFA organizasyonları11. Yeni serbest bölge ve inşaat yetkisi12. Bireysel emeklilikte devlet katkısı yetkisi13. Borçlanma limiti ve Hazine finansmanı14. SGK ve Emekli Sandığı düzenlemeleri15. Üniversite hastanelerine destek

