Vergi paketi Meclis'te: Yasa teklifi komisyonda kabul edildi
TBMM
Vergi Kanunu Teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bazı istisnaların kaldırılması ve yeni harçlar getirilmesini öngören teklifle kamuya 250 milyar liralık kaynak oluşturulması hedefleniyor. Teklifle, emlak ve araç alım-satımı ile emeklilik konularında düzenlemeler yapılıyor.
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan yasa teklifiyle Gelir Vergisi, Harçlar, Motorlu Taşıtlar, KDV ve SGK mevzuatlarında köklü değişiklikler öngörülüyor. Düzenleme; emekliler için kira istisnası, noter harcı, krediyle alınan evlerde vergi indirimi, yeni yıllık harçlar, SGK prim oranları ve asgarî ücret üst sınırı gibi çok sayıda başlığı kapsıyor.
1. Emeklilere özel kira istisnası
Emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanların konut kira gelirlerine yönelik istisna yeniden düzenleniyor.
Yeni hüküm 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
2. Krediyle alınan evin faiz gideri indirimi
Kredili gayrimenkul sahipleri ile kredisiz alanlar arasındaki vergi yükü farkı kaldırılıyor.
Konut dışındaki kiralık taşınmazların faiz giderleri artık gider olarak düşülemeyecek.
Konutlarda ise iktisap yılından itibaren 5 yıl boyunca, alım bedelinin yüzde 5’i indirilebilecek.
Düzenleme 2025 yılı gelirlerine uygulanacak.
3. Geçici vergi dönemi sayısı artırılıyor
Geçici vergi mükellefiyetinde 4. dönem sisteme dahil ediliyor.
Artık kazançlar 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle tespit edilebilecek.
4. Fon kazançlarında istisna değişikliği
Sadece nitelikli yatırımcılara satılan fonlarda bir yıllık elde tutma süresine bağlı vergi istisnası kaldırılıyor.
Borsa İstanbul’da sürekli işlem gören fonlarda mevcut istisna devam edecek.
5. MTV ve noter işlemlerinde yeni hükümler
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, motorlu taşıt vergisinden istisna tutulacak.
Tapuda düşük bedel beyan edilirse, vergi zıyaı cezası yüzde 25 yerine “bir kat” olarak uygulanacak.
Araç satışlarında noter harcı artık satış bedeli üzerinden alınacak, 1000 TL’den az olamayacak.
Uygulama 1 Ocak 2026’da başlayacak.
6. Sağlık, kuyum ve emlak sektörlerine yıllık harç
Özel hastane, poliklinik, diş merkezi, kuyumcu, emlak ve ikinci el araç ticareti yapanlara her yıl sabit harç uygulanacak.
Örnek bedeller:
Kuyum yetki belgesi: 30 bin TL
Emlak ve ikinci el araç yetki belgesi: 20 bin TL
Özel tıp merkezi: 50 bin TL
Diş hastanesi: 40 bin TL
Veteriner hastanesi: 40 bin TL
Büyükşehirlerde bu bedeller bir kat artırımlı uygulanacak.
7. Turizm ve kıymetli maden harçları da artıyor
Turizm müessesesi belgeleri artık yıllık harç kapsamına alındı.
Kıymetli maden rafinerileri için izin belgesi bedeli 7,5 milyon TL olacak.
8. Havacılık ruhsatlarında yeni tarifeler
Tarifeli havayolu işletmeleri: 2 milyon TL
Tarifesiz seferler: 1,5 milyon TL
Yük taşımacılığı: 1 milyon TL
Hava taksi: 500 bin TL
Genel havacılık: 100 bin TL
Yürürlük tarihi 1 Ocak 2026.
9. Vakıf üniversitelerinde ücret artışı kurala bağlanıyor
Öğrenim ücretleri, haziran ayı ÜFE ve TÜFE artış ortalamasına göre belirlenecek.
Esasları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tespit edecek.
10. KDV istisnası ve UEFA organizasyonları
Yatırım izleme başkanlıklarının taşınmaz satışları KDV’den istisna.
UEFA 2026, 2027, 2032 organizasyonları kapsamında yapılacak teslim ve hizmetler de KDV’den muaf olacak.
11. Yeni serbest bölge ve inşaat yetkisi
Orta Karadeniz Serbest Bölgesi’nde ticari ve sınai faaliyetler için yapı inşa edilebilecek.
12. Bireysel emeklilikte devlet katkısı yetkisi
Devlet katkısı oranı yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar artırılabilecek.
Yetki Cumhurbaşkanı’na veriliyor.
13. Borçlanma limiti ve Hazine finansmanı
2025 yılı için 595 milyar TL ek borçlanma limiti getiriliyor.
Amaç: Deprem sonrası finansman ihtiyacını karşılamak ve nakit rezervini korumak.
14. SGK ve Emekli Sandığı düzenlemeleri
Sigorta prim oranları artırılıyor.
Asgari ücretin 7,5 katı olan prim tavanı 9 kata çıkarılacak.
İhya borçlanması yasal sürede ödeme avantajını koruyacak şekilde yeniden düzenlendi.
Prim borç kesintileri, gelir veya aylığın en fazla %25’iyle sınırlandırılacak.
Tüm bu hükümler 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.
15. Üniversite hastanelerine destek
2025 sonuna kadar SGK’ye verilen sağlık hizmeti bedelleri götürü bedelin altında kalırsa fark silinecek.