https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/macaristandaki-petrol-rafinesi-patlamalariyla-ilgili-konusan-dr-szamuely-tesaduf-gibi-gorunuyor-ama-1100423641.html

Macaristan ve Romanya'daki petrol rafinesi patlamalarıyla ilgili Dr. Szamuely: Tesadüf gibi görünüyor ama çok şüpheli

Macaristan ve Romanya'daki petrol rafinesi patlamalarıyla ilgili Dr. Szamuely: Tesadüf gibi görünüyor ama çok şüpheli

Sputnik Türkiye

Macaristan ve Romanya’da ardı ardına yaşanan petrol rafinerisi patlamaları dikkat çekti. Yetkililer olayların kontrol altına alındığını açıklarken, İngiliz... 23.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-23T17:13+0300

2025-10-23T17:13+0300

2025-10-23T17:19+0300

george szamuely

kaja kallas

ortadoğu

haberler

macaristan

rusya

slovakya

ab

dünya

petrol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093771086_0:36:1205:714_1920x0_80_0_0_4ba83baa8fbf1408a4c02adb6208d4f0.png

Macaristan’ın uluslararası petrol ve gaz şirketi MOL, başkent Budapeşte’nin güneyindeki Szazhalombatta kasabasında bulunan bir rafineride çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Acil durum protokolünün anında devreye girdiğini belirten yetkililer, hiç kimsenin yaralanmadığını bildirdi.Başbakan Viktor Orban, yangının nedeninin araştırıldığını, ancak yakıt tedarikinin etkilenmediğini vurguladı. Çevredeki hava kalitesinin düzenli izlendiğini, insan sağlığını tehdit eden bir unsur tespit edilmediğini de ekledi.Tesis bünyesindeki ekiplerin yangına ilk müdahalesi sonrası çevre illerden gelen itfaiye birliklerinin de destek verdiği, yangının kısa sürede tamamen kontrol altına alındığı açıklandı.Romanya’da Lukoil rafinerisinde patlamaAynı gün Romanya’nın Ploieşti kentinde bulunan Petrotel Lukoil Rafinerisi’nde de bir patlama meydana geldi.Ulusal Haber Ajansı AGERPRES, olayın tesis içinde yapılan bakım çalışması sırasında yaşandığını duyurdu. Rafinerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, endüstriyel kanalizasyon kapağının patlaması sonucu bir çalışanın yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.Tesisin kalıcı bir hasar görmediği, üretim faaliyetlerinin etkilenmediği, ancak olayla ilgili polis soruşturmasının başlatıldığı açıklandı.'Tesadüf gibi görünüyor ama çok şüpheli'Küresel Politika Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Dr. George Szamuely, iki ülkeyi sarsan bu olayların “tesadüf” olarak görülemeyeceğini söyledi. Szamuely’ye göre, Polonya ve İtalya’daki mahkemelerin Nord Stream sabotajına karışan şüphelileri serbest bırakması ve Polonya Dışişleri Bakanı Radek Sikorski’nin Macaristan’a yönelik tehditleri olayları daha da dikkat çekici hale getiriyor.“Avrupa’da altyapıya yönelik terör eylemlerini meşrulaştıran bir siyasi atmosfer var,” diyen Szamuely, “Nord Stream boru hattına saldırıyı haklı çıkaranlar, şimdi Macaristan’ı Rus petrolüne bağımlılığını bitirmesi için tehdit ediyor. Böyle bir ortamda rafinerilerde patlamaların yaşanması tesadüf olarak görülemez,” ifadelerini kullandı.'Rus enerjisine bağımlı ülkeler üzerinde baskı'Szamuely’ye göre bu tür olaylar, Rus enerji akışını kesmeye ve Orta Avrupa ülkelerini hizaya getirmeye yönelik bir stratejinin parçası olabilir.Araştırmacı, bu yaptırımların Rusya’yı değil, AB üyesi ülkeleri cezalandırdığını, direnen devletleri ekonomik ve siyasi olarak köşeye sıkıştırmayı amaçladığını belirtti:“Boru hatlarına veya rafinerilere yönelik sabotajlar, dirençli ülkeleri hizaya getirmek için kullanılan araçlardan biri olabilir.”'Hedef Macaristan'Szamuely’ye göre Brüksel’in hedefinde en başta Macaristan var. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın “Rusya karşıtı takıntılı” bir çizgide hareket ettiğini vurgulayan Szamuely, şunları söyledi:“Macaristan bugün 1956 ayaklanmasının bastırılmasının 69. yılını anarken Rusya’yı suçlamak yerine barış yürüyüşü düzenliyor. Bu, Brüksel’in savaş yanlısı politikasıyla tamamen ters düşüyor.”'Sabotajla Mesaj Veriliyor'Szamuely’ye göre Macaristan ve Slovakya gibi ülkelerin Rus petrolünden vazgeçmeyi reddetmesi, “cezalandırıcı eylemleri” tetikliyor:Araştırmacı, kısa süre önce Ukrayna’nın Macaristan’a petrol taşıyan Druzhba boru hattına saldırdığını hatırlatarak, bu olayın da aynı mesajı taşıdığını belirtti.“Radek Sikorski’nin Nord Stream’e atıfta bulunarak ‘Aynısı sizin başınıza gelmesin’ demesi bir tehditti. Mesaj çok net: Eğer Rusya’dan enerji almaya devam ederseniz, hayatınız zorlaşacak.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/trump-evet-gazzeye-gidecegim-1100423219.html

macaristan

rusya

slovakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

george szamuely, kaja kallas, ortadoğu, haberler, macaristan, rusya, slovakya, ab, petrol, petrol boru hattı, petrol rafinerisi