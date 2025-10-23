https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/macaristandaki-petrol-rafinesi-patlamalariyla-ilgili-konusan-dr-szamuely-tesaduf-gibi-gorunuyor-ama-1100423641.html
Macaristan ve Romanya'daki petrol rafinesi patlamalarıyla ilgili Dr. Szamuely: Tesadüf gibi görünüyor ama çok şüpheli
Macaristan ve Romanya'daki petrol rafinesi patlamalarıyla ilgili Dr. Szamuely: Tesadüf gibi görünüyor ama çok şüpheli
Macaristan ve Romanya’da ardı ardına yaşanan petrol rafinerisi patlamaları dikkat çekti. Yetkililer olayların kontrol altına alındığını açıklarken, İngiliz... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
17:13 23.10.2025 (güncellendi: 17:19 23.10.2025)
Macaristan ve Romanya’da ardı ardına yaşanan petrol rafinerisi patlamaları dikkat çekti. Yetkililer olayların kontrol altına alındığını açıklarken, İngiliz araştırmacı Dr. George Szamuely, bu gelişmelerin “Rus enerji akışını sabote etmeye yönelik organize bir baskı kampanyasının parçası olabileceğini” söyledi.
Macaristan’ın uluslararası petrol ve gaz şirketi MOL, başkent Budapeşte’nin güneyindeki Szazhalombatta kasabasında bulunan bir rafineride çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Acil durum protokolünün anında devreye girdiğini belirten yetkililer, hiç kimsenin yaralanmadığını bildirdi.
Başbakan Viktor Orban, yangının nedeninin araştırıldığını, ancak yakıt tedarikinin etkilenmediğini vurguladı. Çevredeki hava kalitesinin düzenli izlendiğini, insan sağlığını tehdit eden bir unsur tespit edilmediğini de ekledi.
Tesis bünyesindeki ekiplerin yangına ilk müdahalesi sonrası çevre illerden gelen itfaiye birliklerinin de destek verdiği, yangının kısa sürede tamamen kontrol altına alındığı açıklandı.
Romanya’da Lukoil rafinerisinde patlama
Aynı gün Romanya’nın Ploieşti kentinde bulunan Petrotel Lukoil Rafinerisi’nde de bir patlama meydana geldi.
Ulusal Haber Ajansı AGERPRES, olayın tesis içinde yapılan bakım çalışması sırasında yaşandığını duyurdu. Rafinerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, endüstriyel kanalizasyon kapağının patlaması sonucu bir çalışanın yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Tesisin kalıcı bir hasar görmediği, üretim faaliyetlerinin etkilenmediği, ancak olayla ilgili polis soruşturmasının başlatıldığı açıklandı.
'Tesadüf gibi görünüyor ama çok şüpheli'
Küresel Politika Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Dr. George Szamuely
, iki ülkeyi sarsan bu olayların “tesadüf” olarak görülemeyeceğini söyledi. Szamuely’ye göre, Polonya ve İtalya’daki mahkemelerin Nord Stream sabotajına karışan şüphelileri serbest bırakması
ve Polonya Dışişleri Bakanı Radek Sikorski’nin Macaristan’a yönelik tehditleri
olayları daha da dikkat çekici hale getiriyor.
“Avrupa’da altyapıya yönelik terör eylemlerini meşrulaştıran bir siyasi atmosfer var,” diyen Szamuely, “Nord Stream boru hattına saldırıyı haklı çıkaranlar, şimdi Macaristan’ı Rus petrolüne bağımlılığını bitirmesi için tehdit ediyor. Böyle bir ortamda rafinerilerde patlamaların yaşanması tesadüf olarak görülemez,” ifadelerini kullandı.
'Rus enerjisine bağımlı ülkeler üzerinde baskı'
Szamuely’ye göre bu tür olaylar, Rus enerji akışını kesmeye ve Orta Avrupa ülkelerini hizaya getirmeye
yönelik bir stratejinin parçası olabilir.
“AB, 2027’ye kadar Rus gazından tamamen vazgeçmeyi planlıyor ve şu anda 19. yaptırım paketini hazırlıyor. Bu süreçte Macaristan ve Slovakya gibi hâlâ Rusya’dan petrol alan ülkelere baskı artıyor,” dedi.
Araştırmacı, bu yaptırımların Rusya’yı değil, AB üyesi ülkeleri cezalandırdığını
, direnen devletleri ekonomik ve siyasi olarak köşeye sıkıştırmayı amaçladığını belirtti:
“Boru hatlarına veya rafinerilere yönelik sabotajlar, dirençli ülkeleri hizaya getirmek için kullanılan araçlardan biri olabilir.”
Szamuely’ye göre Brüksel’in hedefinde en başta Macaristan
var. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
ve AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın
“Rusya karşıtı takıntılı” bir çizgide hareket ettiğini vurgulayan Szamuely, şunları söyledi:
“AB bürokrasisi Ukrayna saplantısı içinde. Gündemlerinde başka hiçbir konu yok. Programlarına uymayan her ülkeyi cezalandırmak istiyorlar ve bunun başında Macaristan geliyor.”
“Macaristan bugün 1956 ayaklanmasının bastırılmasının 69. yılını anarken Rusya’yı suçlamak yerine barış yürüyüşü düzenliyor. Bu, Brüksel’in
savaş yanlısı politikasıyla tamamen ters düşüyor.”
'Sabotajla Mesaj Veriliyor'
Szamuely’ye göre Macaristan ve Slovakya
gibi ülkelerin Rus petrolünden vazgeçmeyi reddetmesi, “cezalandırıcı eylemleri” tetikliyor:
“Macaristan ve Slovakya, enerji ihtiyaçlarını başka yerden karşılayamayacaklarını söylüyor. Bu durumda verilen mesaj şu: ‘Rusya’dan enerji almaya devam ederseniz patlamalar, yangınlar, sabotajlar yaşanabilir.’”
Araştırmacı, kısa süre önce Ukrayna’nın Macaristan’a petrol taşıyan Druzhba boru hattına saldırdığını
hatırlatarak, bu olayın da aynı mesajı taşıdığını belirtti.
“Radek Sikorski’nin Nord Stream’e atıfta bulunarak ‘Aynısı sizin başınıza gelmesin’ demesi bir tehditti. Mesaj çok net: Eğer Rusya’dan enerji almaya devam ederseniz, hayatınız zorlaşacak.”