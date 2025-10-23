https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/trump-evet-gazzeye-gidecegim-1100423219.html

Trump: Evet, Gazze’ye gideceğim

Trump: Evet, Gazze’ye gideceğim

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine verdiği röportajda, 'Gazze’ye gidecek misiniz?' sorusunu yanıtladı.

2025-10-23T16:59+0300

2025-10-23T16:59+0300

2025-10-23T17:11+0300

donald trump

gazze

i̇srail

hamas

time

benjamin netanyahu

abd

ortadoğu

abd

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100127843_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_05474f7cd2a2a72e1e380b99c922debc.jpg

Trump, ilk olarak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’yı ilhak etmesi halinde olası sonuçlarla ilgili soruya yanıt olarak Time dergisine şunları söyledi:‘Barış Kurulu çok fazla güce sahip olacak’Trump ayrıca derginin “Gazze'yi ziyaret etmeyi planlıyor musunuz, efendim, ve hangi koşullar altında gidersiniz?” sorusuna yanıtladı.‘Ben oradayken her şey mükemmel olacak’Trump ayrıca, liderliği altında Ortadoğu’daki durumun iyileşeceğini belirtti, ancak saygı kazanamayan bir başkanın gelmesi durumunda her şeyin kolayca sona erebileceğini ifade etti ve ekledi:‘Netanyahu’yu ben durdurdum’ Dergi, “Netanyahu’yu ben durdurdum” diyen Trump’a onu nasıl durdurduğunu sordu ve bu soruya da şu yanıt geldi: Gazze planı ve zaman çizelgesi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/beyaz-saray-duyurdu-trumpin-bugun-kritik-onemde-bir-aciklama-yapacak-1100421645.html

gazze

i̇srail

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trump, gazze, israil, son dakika, time dergisi, röportaj