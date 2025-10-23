Trump: Evet, Gazze’ye gideceğim

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/trump-evet-gazzeye-gidecegim-1100423219.html
ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine verdiği röportajda, 'Gazze’ye gidecek misiniz?' sorusunu yanıtladı.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100127843_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_05474f7cd2a2a72e1e380b99c922debc.jpg
Trump, ilk olarak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak etmesi halinde olası sonuçlarla ilgili soruya yanıt olarak Time dergisine şunları söyledi:'Barış Kurulu çok fazla güce sahip olacak'Trump ayrıca derginin "Gazze'yi ziyaret etmeyi planlıyor musunuz, efendim, ve hangi koşullar altında gidersiniz?" sorusuna yanıtladı.'Ben oradayken her şey mükemmel olacak'Trump ayrıca, liderliği altında Ortadoğu'daki durumun iyileşeceğini belirtti, ancak saygı kazanamayan bir başkanın gelmesi durumunda her şeyin kolayca sona erebileceğini ifade etti ve ekledi:'Netanyahu'yu ben durdurdum' Dergi, "Netanyahu'yu ben durdurdum" diyen Trump'a onu nasıl durdurduğunu sordu ve bu soruya da şu yanıt geldi: Gazze planı ve zaman çizelgesi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/beyaz-saray-duyurdu-trumpin-bugun-kritik-onemde-bir-aciklama-yapacak-1100421645.html
SON HABERLER
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100127843_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_251456f309e20ccb32f3466665d2b8a8.jpg
16:59 23.10.2025 (güncellendi: 17:11 23.10.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine verdiği röportajda, İsrail’in Batı Şeria’daki toprakları ilhak etme kararı alması durumunda Amerika Birleşik Devletleri’nden tüm desteğini kaybedeceğini söylerken, “Gazze’ye gidecek misiniz?” sorusunu yanıtladı. Trump, ayrıca "Netanyahu'yu ben durdurdum" ifadelerini kullandı.
Trump, ilk olarak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’yı ilhak etmesi halinde olası sonuçlarla ilgili soruya yanıt olarak Time dergisine şunları söyledi:
Bu olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Ve bunu artık yapamazsınız. Harika bir Arap desteğimiz oldu. Bu olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Olmayacak. Eğer bu olursa İsrail, ABD’den tüm desteğini kaybeder.
‘Barış Kurulu çok fazla güce sahip olacak’
Trump ayrıca derginin “Gazze'yi ziyaret etmeyi planlıyor musunuz, efendim, ve hangi koşullar altında gidersiniz?” sorusuna yanıtladı.
Bu olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Ve bunu artık yapamazsınız. Harika bir Arap desteğimiz oldu. Bu olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Olmayacak. Eğer bu olursa İsrail, ABD’den tüm desteğini kaybeder.
‘Ben oradayken her şey mükemmel olacak’
Trump ayrıca, liderliği altında Ortadoğu’daki durumun iyileşeceğini belirtti, ancak saygı kazanamayan bir başkanın gelmesi durumunda her şeyin kolayca sona erebileceğini ifade etti ve ekledi:
Ben oradayken her şey sadece daha iyi ve daha güçlü olacak ve mükemmel olacak. Tamam mı? Harika olacak. Peki ya benden sonra ne olacak? Bunu söyleyemem. Biliyorsunuz, kötü başkanlar olabilir. Eğer kötü bir başkan gelirse, her şey çok kolay sona erebilir... Başkan saygı görürse, uzun vadeli güzel bir barış olacaktır.
‘Netanyahu’yu ben durdurdum’
Dergi, “Netanyahu’yu ben durdurdum” diyen Trump’a onu nasıl durdurduğunu sordu ve bu soruya da şu yanıt geldi:
Durmak zorunda kalmasının nedeni, dünyanın artık onu durduracak olmasıydı. Ne olduğunu görebiliyordum, siz de görebiliyordunuz. İsrail giderek daha da gözden düşüyordu. ‘Dünya’derken de bunu kastetmiştim. Orada, yani bölgenin dışında da çok güçlü aktörler var, bölge dışı güçler. Her neyse, sonunda doğru olanı yaptı.
Gazze planı ve zaman çizelgesi
Trump’ın 20 maddelik Gazze barış planı 29 Eylül’de açıklanmıştı. Plan, 72 saat içinde rehinelerin serbest bırakılmasına bağlı olarak derhal bir ateşkesi öngörüyordu.
Belge ayrıca Hamas veya diğer Filistinli silahlı grupların Gazze Şeridi’nin yönetiminde hiçbir rolünün olmaması ve bölgenin kontrolünün Trump liderliğinde uluslararası bir kurum tarafından denetlenen teknokratik bir komiteye devredilmesini öneriyordu.
9 Ekim’de İsrail ve Hamas, Gazze Şeridi’ndeki iki yıllık silahlı çatışmayı çözmek için barış planının ilk aşamasının uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.
13 Ekim’de Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah Sisi ve Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani Gazze ateşkesine dair bir deklarasyon imzaladı.
Hamas, 7 Ekim 2023’ten beri Gazze Şeridi’nde tutulan hayatta kalan 20 rehineyi serbest bıraktı.
Karşılığında İsrail, Gazze’den 1718 Filistinli tutukluyu ve İsrail hapishanelerinde tutulan 250 Filistinli mahkumu serbest bıraktı.