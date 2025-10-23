Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/icisleri-bakanligi-duyurdu-9-ilde-operasyon-42-gozalti-1100407679.html
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 9 ilde operasyon, 42 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 9 ilde organize suç örgütü üyelerine yönelik bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 42 şüphelinin...
İçişleri Bakanlığı 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.'Motosikletle kasten öldürme'İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen ve 42 şüphelinin yakalandığı operasyonlara ilişkin Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:Bakan Yerlikaya, paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251019/32-sehirde-feto-operasyonu-41-supheli-tutuklandi-1100297768.html
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 9 ilde organize suç örgütü üyelerine yönelik bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 42 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

'Motosikletle kasten öldürme'

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen ve 42 şüphelinin yakalandığı operasyonlara ilişkin Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"İstanbul merkezli Adana, Samsun, Siirt, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, yüzleri maskeli çalıntı araç veya motosikletle kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, yağma, yağma amaçlı iş yeri kurşunlama suçlarını işledikleri tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."
Bakan Yerlikaya, paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verdi.
