Avrupa'da ilk 11'ler belli oldu: Fenerbahçe-Stuttgart maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında Fenerbahçe, bu akşam Alman ekibi Stuttgart'la Chobani Stadı’nda karşı karşıya gelecek. 23.10.2025, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe - Stuttgart maçı saat 19.45’te TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.Karşılaşmayı Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet’in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen üstlenecek.Fenerbahçe sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve En-Nesyri ilk 11’iyle çıkacak.Stuttgart’ın ilk 11’i ise Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan Karazor, Stiller, Bouanani, Tomas, Mittelstadt ve El-Khannouss’tan oluşuyor.

