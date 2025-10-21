Türkiye
Fenerbahçe-Stuttgart maçı hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Stuttgart maçı hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Stuttgart maçını Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek
Fenerbahçe-Stuttgart maçı hakemi belli oldu. Maçta Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalacak.Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman?UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'nin 23 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edeceği maçı Danimarka Futbol Federasyonundan Jakob Kehlet yönetecek.UEFA'nın açıklamasına göre, 19.45'te başlayacak maçta Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak.Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Jonas Hansen VAR, Jens Maae de AVAR olarak görev alacak.
Fenerbahçe-Stuttgart maçını Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek
Fenerbahçe-Stuttgart maçı hakemi belli oldu. Maçta Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalacak.

Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'nin 23 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edeceği maçı Danimarka Futbol Federasyonundan Jakob Kehlet yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre, 19.45'te başlayacak maçta Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Jonas Hansen VAR, Jens Maae de AVAR olarak görev alacak.
