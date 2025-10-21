https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/fenerbahce-stuttgart-maci-hakemi-belli-oldu-1100357224.html

Fenerbahçe-Stuttgart maçı hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Stuttgart maçı hakemi belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe-Stuttgart maçını Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek 21.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-21T12:48+0300

2025-10-21T12:48+0300

2025-10-21T12:48+0300

spor

almanya

fenerbahçe

uefa

stuttgart

hakem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/15/1100355917_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_feef7973400aaf1754922ceff5d0573b.jpg

Fenerbahçe-Stuttgart maçı hakemi belli oldu. Maçta Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalacak.Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman?UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'nin 23 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edeceği maçı Danimarka Futbol Federasyonundan Jakob Kehlet yönetecek.UEFA'nın açıklamasına göre, 19.45'te başlayacak maçta Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak.Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Jonas Hansen VAR, Jens Maae de AVAR olarak görev alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/fenerbahce-divan-toplantisinda-gerginlik-boyle-soylediysek-serefsizim-soylemediysek-bizi-ima-1100291309.html

almanya

stuttgart

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe-stuttgart maçı