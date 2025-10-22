https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/zaharovadan-petrol-boru-hattinin-havaya-ucurulmasi-tesvigine-tepki-usame-bin-sikorskiy-1100400974.html

Zaharova'dan petrol boru hattının havaya uçurulması teşviğine tepki: 'Usame bin Sikorskiy'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘Drujba’ petrol boru hattının havaya uçurulmasını umut ettiğini ifade eden Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorskiy’in ‘Drujba’ petrol boru hattının havaya uçurulmasını umut ettiğine dair açıklamasına yanıt vererek ona ‘Usame bin Sikorskiy’ dedi.Zaharova, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Neler olmuştu?Daha önce Sikorskiy, Rus petrolünü Macaristan ve Slovakya’ya taşıyan ‘Drujba’ petrol boru hattına yönelik terör saldırılarını fiilen teşvik etmiş ve Ukrayna ordusunun hattı devre dışı bırakmasını umduğunu söylemişti. Ağustos ayında Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ‘Drujba’ petrol boru hattına yönelik saldırılardan sorumlu Ukraynalı bir birlik komutanının ülkeye girişinin yasaklandığını açıklamıştı. Szijjarto ayrıca bu saldırıların Macaristan’ın egemenliğine doğrudan saldırı anlamına geldiğini vurgulamıştı. Daha sonra Macaristan Göç İdaresi, Ukrayna ordusunun İHA Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi’nin ülkeye ve Şengen bölgesine girişinin üç yıl süreyle yasaklandığını bildirmişti. Ayrıca, Polonya’da Alman makamlarının talebi üzerine 1 Ekim’de Ukrayna vatandaşı Vladimir Juravlev, ‘Kuzey Akımı’ doğalgaz boru hattındaki sabotajla ilişkili olduğu şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Ancak Polonya mahkemesi, Juravlev’in Almanya’ya iade edilmemesine karar vererek serbest bırakılmasını hükme bağlamıştı

