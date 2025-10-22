Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Zaharova'dan petrol boru hattının havaya uçurulması teşviğine tepki: 'Usame bin Sikorskiy'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorskiy’in ‘Drujba’ petrol boru hattının havaya uçurulmasını umut ettiğine dair açıklamasına yanıt vererek ona ‘Usame bin Sikorskiy’ dedi.Zaharova, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:Neler olmuştu?Daha önce Sikorskiy, Rus petrolünü Macaristan ve Slovakya’ya taşıyan ‘Drujba’ petrol boru hattına yönelik terör saldırılarını fiilen teşvik etmiş ve Ukrayna ordusunun hattı devre dışı bırakmasını umduğunu söylemişti. Ağustos ayında Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ‘Drujba’ petrol boru hattına yönelik saldırılardan sorumlu Ukraynalı bir birlik komutanının ülkeye girişinin yasaklandığını açıklamıştı. Szijjarto ayrıca bu saldırıların Macaristan’ın egemenliğine doğrudan saldırı anlamına geldiğini vurgulamıştı. Daha sonra Macaristan Göç İdaresi, Ukrayna ordusunun İHA Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi’nin ülkeye ve Şengen bölgesine girişinin üç yıl süreyle yasaklandığını bildirmişti. Ayrıca, Polonya’da Alman makamlarının talebi üzerine 1 Ekim’de Ukrayna vatandaşı Vladimir Juravlev, ‘Kuzey Akımı’ doğalgaz boru hattındaki sabotajla ilişkili olduğu şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Ancak Polonya mahkemesi, Juravlev’in Almanya’ya iade edilmemesine karar vererek serbest bırakılmasını hükme bağlamıştı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘Drujba’ petrol boru hattının havaya uçurulmasını umut ettiğini ifade eden Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorskiy’e verdiği yanıtta, 'Usame bin Sikorskiy' dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorskiy’in ‘Drujba’ petrol boru hattının havaya uçurulmasını umut ettiğine dair açıklamasına yanıt vererek ona ‘Usame bin Sikorskiy’ dedi.
Zaharova, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
“Polonya Dışişleri Bakanı Sikorskiy, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto’ya yanıt verirken, ‘Drujba’ boru hattının havaya uçurulmasını umduğunu belirtti. Usame bin Sikorskiy’in bakış açısından başka hangi sivil altyapı tesisleri imha edilmelidir?”

Neler olmuştu?

Daha önce Sikorskiy, Rus petrolünü Macaristan ve Slovakya’ya taşıyan ‘Drujba’ petrol boru hattına yönelik terör saldırılarını fiilen teşvik etmiş ve Ukrayna ordusunun hattı devre dışı bırakmasını umduğunu söylemişti.
Ağustos ayında Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ‘Drujba’ petrol boru hattına yönelik saldırılardan sorumlu Ukraynalı bir birlik komutanının ülkeye girişinin yasaklandığını açıklamıştı. Szijjarto ayrıca bu saldırıların Macaristan’ın egemenliğine doğrudan saldırı anlamına geldiğini vurgulamıştı.
Daha sonra Macaristan Göç İdaresi, Ukrayna ordusunun İHA Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi’nin ülkeye ve Şengen bölgesine girişinin üç yıl süreyle yasaklandığını bildirmişti.
Ayrıca, Polonya’da Alman makamlarının talebi üzerine 1 Ekim’de Ukrayna vatandaşı Vladimir Juravlev, ‘Kuzey Akımı’ doğalgaz boru hattındaki sabotajla ilişkili olduğu şüphesiyle gözaltına alınmıştı.
Ancak Polonya mahkemesi, Juravlev’in Almanya’ya iade edilmemesine karar vererek serbest bırakılmasını hükme bağlamıştı
