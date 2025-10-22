https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/rusya-disisleri-ukraynada-biyolojik-silah-bilesenleri-gelistirilmeye-devam-ediyor-1100400360.html
Rusya Dışişleri: Ukrayna'da biyolojik silah bileşenleri geliştirilmeye devam ediyor
Rusya Dışişleri: Ukrayna'da biyolojik silah bileşenleri geliştirilmeye devam ediyor
22.10.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Kontrolü Departmanı Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, bu durumu "Rusya’nın ulusal güvenliğine doğrudan bir tehdit" olarak değerlendirdi.BM Genel Kurulu Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi’nde konuşan Vorontsov, “Bu ulusal güvenliğimize doğrudan bir tehdittir. Bu nedenle, Biyolojik Silahların Yasaklanması Sözleşmesi’nin ‘evrenselleştirilmesi ve güçlendirilmesi’ için çaba gösterilmesi ihtiyacı özellikle acil hale gelmiştir” dedi.Rusya, Ekim başında, kimyasal ve biyolojik silahların üretildiği çok sayıda laboratuvarın Ukrayna genelinde bulunduğunu ve 2024 yılında Avdeyevka bölgesinde zehirli maddeler üreten kimyasal laboratuvarlar tespit edildiğini duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ukrayna'daki biyolaboratuvarlarında denetimsiz askeri biyolojik faaliyetlere ilişkin raporlara ve soruşturmalara yönelik net bir yanıt vermemesine rağmen, Amerikalı uzman topluluğunun bu konuya olan ilgisini vurgulamıştı. Rusya, Pentagon'un biyolojik silah programlarını ve Ukrayna'daki faaliyetlerini defalarca uluslararası kamuoyunun dikkatine sunmuştu.
