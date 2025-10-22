https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/yerli-turistin-ikinci-ceyrek-verileri-aciklandi-seyahat-azaldi-harcama-artti-konaklamada-en-cok-1100381820.html

Yerli turistin ikinci çeyrek verileri açıklandı: Seyahat azaldı, harcama arttı, konaklamada en çok akraba evine gidildi

Yerli turistin ikinci çeyrek verileri açıklandı: Seyahat azaldı, harcama arttı, konaklamada en çok akraba evine gidildi

Sputnik Türkiye

TÜİK, yerli turist verilerini açıkladı. Yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre artarken, seyahate çıkanların bir ve daha fazla... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-22T11:04+0300

2025-10-22T11:04+0300

2025-10-22T11:04+0300

ekonomi̇

ankara

tüi̇k

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

yerli turist

turizm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/11/1084941448_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e057840fef162d6ae232cb9f7373125.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini açıkladı.Yerli turistlerin, bu yılın nisan-haziran döneminde ülke içinde yaptığı seyahat harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 artarak 116 milyar 933 milyon 487 bin lira oldu.İkinci çeyrek seyahat verileri: Geçen yıla göre düştüBuna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 13 milyon 938 bin kişi, seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,9 azalarak, 17 milyon 76 bine geriledi. Söz konusu çeyrekte seyahate çıkanlar, 99 milyon 214 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı, 5,8 oldu.Seyahat harcamaları arttıYerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, söz konusu dönemde yüzde 13,4 artarak, 116 milyar 933 milyon 487 bin lira olarak gerçekleşti.Bu harcamaların, 99 milyar 655 milyon 181 bin lirayla yüzde 85,2'sini kişisel harcamalar, 17 milyar 278 milyon 306 bin lirayla yüzde 14,8'ini ise paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 6 bin 848 lira olarak kayıtlara geçti.En fazla harcama yeme içmeİkinci çeyrekte toplam seyahat harcamalarında en fazla payın yüzde 30,1 ile yeme-içme, yüzde 25,8 ile ulaştırma ve yüzde 15,7 ile konaklamada olduğu görüldü.Harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme-içmede yüzde 3,1, ulaştırmada yüzde 7,1 ve konaklamada yüzde 26,2 artış oldu.En çok yakın yapılan seyahat: Yakınları ziyaret, akraba evinde kalmaNisan-haziran döneminde, "yakınları ziyaret" amacıyla yapılan seyahatler, yüzde 60,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 32,2 ile "gezi, eğlence, tatil" ve yüzde 3 ile "sağlık" izledi.Bu dönemde, seyahate çıkanlar 68 milyon 739 bin geceleme sayısıyla, en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada, 13 milyon 886 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken, "otel" 9 milyon 727 bin geceleme sayısıyla üçüncü sırada kayıtlara geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-enflasyonda-bu-yil-belki-beklentimizin-uzerinde-rakamlarla-1100279236.html

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yerli turist, tüik veri, turist veriler