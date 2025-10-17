Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-enflasyonda-bu-yil-belki-beklentimizin-uzerinde-rakamlarla-1100279236.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda bu yıl belki beklentimizin üzerinde rakamlarla karşılaşabiliriz
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda bu yıl belki beklentimizin üzerinde rakamlarla karşılaşabiliriz
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington’da düzenlenen G20, IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarında Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T18:28+0300
2025-10-17T18:28+0300
türki̇ye
hazine
maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
maliye bakanı
maliye politikası
enflasyon
enflasyon oranı
gıda enflasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091086400_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_e5aaddf3d7081614e853f121b7e76411.jpg
ABD'de düzenlenen G20, IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşma yaptı.Zirai donun işlenmemiş gıda fiyatlarında artışa yol açtığını belirten Bakan Şimşek, “Bu yıl belki enflasyonda öngörümüzün bir miktar üzerinde rakamlarla karşılaşabiliriz. Ancak bu geçici bir etki” ifadelerini kullandı.Yıl sonu enflasyon tahminlerini paylaşan Şimşek, “Enflasyonun 2025 sonunda yaklaşık yüzde 30 seviyesinde olmasını bekliyoruz” dedi.Ekonomik programın hedefleri doğrultusunda devam ettiğini vurgulayan Şimşek, “Program planladığımız gibi gitmiyor olabilir ama dezenflasyon patikası dahilinde ilerliyor. Büyüme biraz yavaşladı fakat sürdürülebilir bir büyüme sürecine girdik” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/merkez-bankasi-baskani-karahan-enflasyon-hedefini-acikladi-1100278707.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091086400_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56c687ac5980116b06c5913f9c81c5f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hazine, maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, maliye bakanı, maliye politikası, enflasyon, enflasyon oranı, gıda enflasyonu, enflasyon rakamı, manşet enflasyon
hazine, maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, maliye bakanı, maliye politikası, enflasyon, enflasyon oranı, gıda enflasyonu, enflasyon rakamı, manşet enflasyon

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda bu yıl belki beklentimizin üzerinde rakamlarla karşılaşabiliriz

18:28 17.10.2025
© AA / Güven Yılmaz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
© AA / Güven Yılmaz
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington’da düzenlenen G20, IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarında Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, katıldığı panelde özellikle enflasyon ve büyüme görünümüne dair önemli mesajlar verdi.
ABD'de düzenlenen G20, IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşma yaptı.
Zirai donun işlenmemiş gıda fiyatlarında artışa yol açtığını belirten Bakan Şimşek, “Bu yıl belki enflasyonda öngörümüzün bir miktar üzerinde rakamlarla karşılaşabiliriz. Ancak bu geçici bir etki” ifadelerini kullandı.
Yıl sonu enflasyon tahminlerini paylaşan Şimşek, “Enflasyonun 2025 sonunda yaklaşık yüzde 30 seviyesinde olmasını bekliyoruz” dedi.
Ekonomik programın hedefleri doğrultusunda devam ettiğini vurgulayan Şimşek, “Program planladığımız gibi gitmiyor olabilir ama dezenflasyon patikası dahilinde ilerliyor. Büyüme biraz yavaşladı fakat sürdürülebilir bir büyüme sürecine girdik” diye konuştu.
Fatih Karahan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
EKONOMİ
Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyon hedefini açıkladı
17:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала