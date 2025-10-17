https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-enflasyonda-bu-yil-belki-beklentimizin-uzerinde-rakamlarla-1100279236.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda bu yıl belki beklentimizin üzerinde rakamlarla karşılaşabiliriz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda bu yıl belki beklentimizin üzerinde rakamlarla karşılaşabiliriz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington'da düzenlenen G20, IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarında Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde... 17.10.2025

ABD'de düzenlenen G20, IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşma yaptı.Zirai donun işlenmemiş gıda fiyatlarında artışa yol açtığını belirten Bakan Şimşek, “Bu yıl belki enflasyonda öngörümüzün bir miktar üzerinde rakamlarla karşılaşabiliriz. Ancak bu geçici bir etki” ifadelerini kullandı.Yıl sonu enflasyon tahminlerini paylaşan Şimşek, “Enflasyonun 2025 sonunda yaklaşık yüzde 30 seviyesinde olmasını bekliyoruz” dedi.Ekonomik programın hedefleri doğrultusunda devam ettiğini vurgulayan Şimşek, “Program planladığımız gibi gitmiyor olabilir ama dezenflasyon patikası dahilinde ilerliyor. Büyüme biraz yavaşladı fakat sürdürülebilir bir büyüme sürecine girdik” diye konuştu.

