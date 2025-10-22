https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/trump-putin-ile-bosa-giden-bir-gorusme-yapmak-istemiyorum-1100373751.html

Trump: Putin ile boşa giden bir görüşme yapmak istemiyorum

Trump: Putin ile boşa giden bir görüşme yapmak istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin boşa gitmesini istemediğini belirtti. 22.10.2025

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşmesi planlanan görüşme hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Trump, görüşme için kesin kararın henüz alınmağını söyleyerek, boşa gidecek bir görüşmeden kaçınmayı tercih ettiğini ve gelişmelere bakacağını söyledi.Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı: Trump, Ukrayna krizinin üçüncü dünya savaşına yol açabileceğini, ancak hem Putin’in hem de Zelenskiy’in isteğiyle çözülebileceğini söyleyerek, "Ukrayna’daki çatışma ABD’yi etkilemiyor çünkü çatışma Amerikan askerlerinin katılımı olmadan okyanusun öbür tarafında yaşanıyor" ifadelerini kullandı. Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın yabancı ülkelerle yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi Kirill Dmitriyev, Macaristan’da yapılması beklenen Rusya-ABD zirvesine dair medya haberlerini yorumlarken, hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

