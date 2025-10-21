https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/lavrov-ve-rubio-temaslarini-surdurecek-1100373472.html

'Lavrov ve Rubio temaslarını sürdürecek'

Batı medyası, Lavrov ve Rubio, Putin ve Trump arasında yapılacak görüşme için bir plan üzerinde çalışacağını yazdı. 21.10.2025, Sputnik Türkiye

Wall Street Journal, Amerikan yönetimindeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Senatörü Marco Rubio’nun, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olası bir zirve için plan üzerinde çalışmaya devam edeceğini yazdı. Ancak, iki diplomatın Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi’nde Malezya’da yüz yüze bir görüşme yapması henüz planlanmadığı aktarıldı. Gazete, “Rubio ve Lavrov, Trump ve Putin’in olası zirvesi için plan geliştirmek üzere temaslarını sürdürecek. İki diplomat, ay sonunda Malezya’da düzenlenecek ASEAN Zirvesi’ne katılacak, fakat aralarında bir görüşme planlanmadı” ifadelerini yüksek düzeydeki ABD yönetimi temsilcilerine dayandırarak aktardı.

