Polonya, Kuzey Akım saldırılarının zanlısını Almanya'ya vermeyi reddetti

Kuzey Akım saldırılarıyla ilgili Polonya'da görülen davada Ukraynalı zanlı serbest bırakıldı ve Almanya'ya teslim edilmesine dair talep kabul edilmedi. 17.10.2025, Sputnik Türkiye

Polonya'da Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırılara ilişkin davalara bakan mahkeme, zanlı Ukrayna vatandaşı Vladimir Juravlev'i Almanya'ya vermeyi reddetti.Almanya makamlarının Juravlev'in Berlin'e verilmesi yönündeki talebini değerlendiren mahkeme, Alman tarafının, Ukraynalı zanlının saldırıyı gerçekleştirdiğine dair kanıtlar ve suça ilişkin bir değerlendirme sunmadığını gerekçe göstererek talebin reddine hükmetti.Polonya mahkemesinin heyeti, saldırıların uluslararası karasularında yaşandığına dikkat çekerek Alman hukukunun bu meselede geçerli olmadığını belirtti.Mahkeme, tutuklu yargılanan Juravlev'in tutukluluk haline son verilmesini de karara bağladı.Patlamaların üzerinden 3 yıl geçtiRusya'nın Avrupa'ya doğalgaz ihraç ettiği Kuzey Akım'ın iki hattında, 26 Eylül 2022 tarihinde patlamalar meydana gelmişti.Batı medyası, sabotajın ‘Ukrayna yanlısı bir grup’ tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini yazmıştı. Sabotajda, Rügen Adası'ndaki Brege limanına kayıtlı Andromeda adlı yelkenli yatın kullanıldığı ve yatta su altında kullanılmaya uygun oktojen patlayıcı kalıntılarının bulunduğu belirtilmişti.Yatın, 2016 yılında kurulan ve iki Ukraynalı adına kayıtlı olan Varşova merkezli Feeria Lwowa şirketi tarafından kiralandığı ifade edilirken Almanya Başsavcılığı, Ukraynalı dalış eğitmeni Vladimir Juravlev hakkında tutuklama emri çıkartmıştı. Ayrıca zanlının, evli çift olan Svetlana ve Yevgeniy Uspenskiy adında suç ortaklarının da bulunduğu öne sürülmüştü.ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Almanya’nın Kuzey Akım’la ilgili yürüttüğü soruşturmanın eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve yardımcıları üzerinde yoğunlaştığını bildirmişti. Haberde ayrıca CIA'in, Vladimir Zelenskiy'den sabotaj emrini iptal etmesini talep ettiği, Zelenskiy'in bunu kabul ettiği ancak Zalujnıy'ın emre itaat etmediği iddia edilmişti.Danimarka ve İsveç, soruşturmaları sonlandırmıştıKuzey Akım boru hatlarına saldırılar, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.Boru hatlarında meydan gelen patlamalar Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki Bornholm Adası yakınlarında kaydedilmişti.Alman basınında sabotaj olarak nitelenen saldırılarla ilgili Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlarca soruşturma başlatılmış ancak Danimarka ve İsveç soruşturmaları sonlandırmıştı.Alman basınında yer alan önceki haberlerde, 5 erkek ve bir kadından oluşan grubun, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla bir yat kiraladığı ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediği ileri sürülmüştü.Kremlin'in talepleri reddediliyorRusya Başsavcılığı, saldırılar hakkında uluslararası terörizm davası açmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kuzey Akımı patlamalarıyla ilgili olarak defalarca bilgi talep ettiğini ancak hiçbir zaman bilgi alamadığını vurgulamıştı.

