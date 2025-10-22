https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/meloni-abde-nitelikli-cogunluk-oylamasina-karsi-cikti-1100399410.html

Meloni, AB'de nitelikli çoğunluk oylamasına karşı çıktı

Meloni, AB'de nitelikli çoğunluk oylamasına karşı çıktı

22.10.2025

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'nde (AB), Macaristan'ın Ukrayna konusunda izlediği politikayı aşmak için nitelikli çoğunluk oyları sistemine geçişi reddetti.Meloni, bu değişikliğin Macaristan’ın Ukrayna'ya yönelik politikasını geçersiz kılmak için bir araç olabileceğine dikkat çekerek, "Benim önceliğim her zaman ulusal çıkarların korunmasıdır, bu yüzden anlaşmaların ve kuralların gözden geçirilmesini önermiyorum" dedi.

