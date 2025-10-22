https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/meloni-abde-nitelikli-cogunluk-oylamasina-karsi-cikti-1100399410.html
Meloni, AB'de nitelikli çoğunluk oylamasına karşı çıktı
Meloni, AB'de nitelikli çoğunluk oylamasına karşı çıktı
İtalya Başbakanı Meloni, AB'de nitelikli çoğunluk oylaması sistemine geçişe karşı olduğunu açıkladı. 22.10.2025
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'nde (AB), Macaristan'ın Ukrayna konusunda izlediği politikayı aşmak için nitelikli çoğunluk oyları sistemine geçişi reddetti.Meloni, bu değişikliğin Macaristan’ın Ukrayna'ya yönelik politikasını geçersiz kılmak için bir araç olabileceğine dikkat çekerek, "Benim önceliğim her zaman ulusal çıkarların korunmasıdır, bu yüzden anlaşmaların ve kuralların gözden geçirilmesini önermiyorum" dedi.
