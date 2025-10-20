https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/macaristan-ab-toplantilarinda-ukraynaya-askeri-yardima-karsi-cikacagiz-1100315084.html

Macaristan: AB toplantılarında Ukrayna’ya askeri yardıma karşı çıkacağız

Macaristan: AB toplantılarında Ukrayna’ya askeri yardıma karşı çıkacağız

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, şu anda yapmaları gereken tek şeyin, barış çabalarına destek vermeleri olduğunu belirtti. 20.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-20T09:40+0300

2025-10-20T09:40+0300

2025-10-20T09:38+0300

ukrayna kri̇zi̇

macaristan

peter szijjarto

avrupa birliği

ukrayna

askeri yardım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/06/1084569782_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00294e58308046a62c024f72a3ba9922.jpg

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Lüksemburg’a yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’ya askeri yardımın devam etmesi yönündeki girişimlere destek vermeyeceklerini bildirdi.Szijjarto, “Bugün Lüksemburg'da, AB ülkeleri dışişleri bakanlarının yeni toplantısı yapılacak. Gündem belli. Yaptırımlar, silah tedariki, AB üyeliği ve Ukrayna'ya daha fazla para” diye yazdı.Macaristan’ın kendi çıkarlarını savunmak zorunda olduğunu belirten diplomat, “AB Dışişleri Konseyi'nde, Ukraynalılara daha fazla para ve silah sağlayarak askeri atmosferi daha da kızıştırmak istiyorlar. Enerji Konseyi'nde de Rusya'dan doğalgaz ve petrol alımını yasaklayarak enerji arzımızın güvenliğini tehlikeye atmak istiyorlar” diye anlattı.Oysa “yapılması gereken tek şey, barış çabalarına destek vermek” olduğunu kaydeden Szijjarto, “Her geçen gün, barışın bir an önce sağlanması gerektiğine dair daha ikna edici kanıtlar ortaya çıkıyor. Barış ise ateşkes ve başarılı barış görüşmelerini gerektiriyor” diye ekledi.Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı, AB ülkelerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki müzakereleri bozmaya çalışmakla suçlamıştı. Szijjarto, çoğu Avrupalı politikacının Ukrayna'daki çatışmanın devam etmesini istediğini savunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/ukraynaya-tomahawk-sevkiyati-trump-henuz-karar-vermedi-1100313660.html

macaristan

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, peter szijjarto, avrupa birliği, ukrayna, askeri yardım