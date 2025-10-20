https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/macaristan-ab-toplantilarinda-ukraynaya-askeri-yardima-karsi-cikacagiz-1100315084.html
Macaristan: AB toplantılarında Ukrayna’ya askeri yardıma karşı çıkacağız
20.10.2025
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Lüksemburg’a yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’ya askeri yardımın devam etmesi yönündeki girişimlere destek vermeyeceklerini bildirdi.Szijjarto, “Bugün Lüksemburg'da, AB ülkeleri dışişleri bakanlarının yeni toplantısı yapılacak. Gündem belli. Yaptırımlar, silah tedariki, AB üyeliği ve Ukrayna'ya daha fazla para” diye yazdı.Macaristan’ın kendi çıkarlarını savunmak zorunda olduğunu belirten diplomat, “AB Dışişleri Konseyi'nde, Ukraynalılara daha fazla para ve silah sağlayarak askeri atmosferi daha da kızıştırmak istiyorlar. Enerji Konseyi'nde de Rusya'dan doğalgaz ve petrol alımını yasaklayarak enerji arzımızın güvenliğini tehlikeye atmak istiyorlar” diye anlattı.Oysa “yapılması gereken tek şey, barış çabalarına destek vermek” olduğunu kaydeden Szijjarto, “Her geçen gün, barışın bir an önce sağlanması gerektiğine dair daha ikna edici kanıtlar ortaya çıkıyor. Barış ise ateşkes ve başarılı barış görüşmelerini gerektiriyor” diye ekledi.Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı, AB ülkelerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki müzakereleri bozmaya çalışmakla suçlamıştı. Szijjarto, çoğu Avrupalı politikacının Ukrayna'daki çatışmanın devam etmesini istediğini savunmuştu.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Lüksemburg’a yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’ya askeri yardımın devam etmesi yönündeki girişimlere destek vermeyeceklerini bildirdi.
Szijjarto, “Bugün Lüksemburg'da, AB ülkeleri dışişleri bakanlarının yeni toplantısı yapılacak. Gündem belli. Yaptırımlar, silah tedariki, AB üyeliği ve Ukrayna'ya daha fazla para” diye yazdı.
Macaristan’ın kendi çıkarlarını savunmak zorunda olduğunu belirten diplomat, “AB Dışişleri Konseyi'nde, Ukraynalılara daha fazla para ve silah sağlayarak askeri atmosferi daha da kızıştırmak istiyorlar. Enerji Konseyi'nde de Rusya'dan doğalgaz ve petrol alımını yasaklayarak enerji arzımızın güvenliğini tehlikeye atmak istiyorlar” diye anlattı.
Oysa “yapılması gereken tek şey, barış çabalarına destek vermek” olduğunu kaydeden Szijjarto, “Her geçen gün, barışın bir an önce sağlanması gerektiğine dair daha ikna edici kanıtlar ortaya çıkıyor. Barış ise ateşkes ve başarılı barış görüşmelerini gerektiriyor” diye ekledi.
Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı, AB ülkelerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki müzakereleri bozmaya çalışmakla suçlamıştı. Szijjarto, çoğu Avrupalı politikacının Ukrayna'daki çatışmanın devam etmesini istediğini savunmuştu.
Moskova, Ukrayna'ya silah sevkiyatının hiçbir şeyi değiştirmediği ve sadece çatışmayı uzattığı yönünde defalarca uyarıda bulunmuştu. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun askeri yardım göndererek ve Ukraynalı askerleri eğiterek doğrudan çatışmaya katıldığını kaydetmişti.