Macaristan: Putin gelirse UCM’nin talebini yerine getirmeyeceğiz
11:21 22.10.2025 (güncellendi: 11:40 22.10.2025)
© AA / Arda KüçükkayaMacaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Bakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu
© AA / Arda Küçükkaya
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Budapeşte’ye gelmesi durumunda Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) tutuklama emrini yerine getirmeyeceklerini kaydeden Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Budapeşte Zirvesi için henüz bir tarihin belirlenmediğini söyledi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump’ın Budapeşte’de görüşme kararıyla ilgili soruları yanıtladı.
Szijjarto, “UCM’ye gelince, Başkan Putin yazın ABD’ye gitti ve onu tutuklamadılar. Macaristan’a da gelirse tutuklanmayacak” ifadesini kullandı.
Daha önce Macaristan parlamentosu, UCM’den çıkma kararı almıştı. Başbakan Viktor Orban, mahkemenin son yıllarda tarafsızlıktan uzaklaşarak siyasi bir yapıya dönüştüğünü söylemişti.
Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı UCM, 17 Mart 2024'te Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.
‘Zirvenin ertelendiğini söylemek doğru değil’
Macar diplomat, Putin-Trump görüşmesinin ertelendiği yönündeki iddiaları da değerlendirdi.
Zirvenin gerçekleşeceği umudunu dile getiren Szijjarto, “Henüz tarih açıklanmadı. Bu yüzden, tarih belirlenmemişken ‘erteleme’ ne anlama geliyor anlamıyorum” dedi.
Bakan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşeceğini belirterek görüşmeden sonra “durumu daha net bir şekilde görebileceğini” umduğunu ifade etti.
‘AB ülkeleri Putin'in geçişine izin vermezse, barış istemiyorlar demek’
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Macaristan’a olası uçuş rotası üzerinde bulunan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, geçişine izin vermesi umudunu dile getiren Szijjarto, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Çünkü eğer onlar (Rusya ve ABD başkanları) bir araya gelirlerse, bu barışın sağlanması için bir umut olur. Eğer herhangi bir ülke, Rus liderinin geçişine izin vermezse bu onların barış istemediği anlamına gelir.
Putin ve Trump, geçen hafta, İki saat süren telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova ve Washington'un iki ülke liderleri arasında yeni bir görüşmenin hazırlıklarına başlayacağını ve bu etkinliğin Budapeşte'de gerçekleştirilebileceğini açıklamıştı. Uşakov, görüşmenin Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de yapılmasını ABD lideri teklif etmiş, Putin de bu fikri desteklemişti.