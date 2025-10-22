https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/macaristan-putin-gelirse-ucmnin-talebini-yerine-getirmeyecegiz-1100382584.html

Macaristan: Putin gelirse UCM’nin talebini yerine getirmeyeceğiz

Macaristan: Putin gelirse UCM’nin talebini yerine getirmeyeceğiz

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Budapeşte’ye gelmesi durumunda Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) tutuklama emrini yerine getirmeyeceklerini kaydeden... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-22T11:21+0300

2025-10-22T11:21+0300

2025-10-22T11:40+0300

dünya

macaristan

peter szijjarto

rusya

vladimir putin

abd

donald trump

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094736528_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_108cf83bc9ae540de8cea1fd95086d5b.jpg

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump’ın Budapeşte’de görüşme kararıyla ilgili soruları yanıtladı.Szijjarto, “UCM’ye gelince, Başkan Putin yazın ABD’ye gitti ve onu tutuklamadılar. Macaristan’a da gelirse tutuklanmayacak” ifadesini kullandı.Daha önce Macaristan parlamentosu, UCM’den çıkma kararı almıştı. Başbakan Viktor Orban, mahkemenin son yıllarda tarafsızlıktan uzaklaşarak siyasi bir yapıya dönüştüğünü söylemişti.‘Zirvenin ertelendiğini söylemek doğru değil’Macar diplomat, Putin-Trump görüşmesinin ertelendiği yönündeki iddiaları da değerlendirdi.Zirvenin gerçekleşeceği umudunu dile getiren Szijjarto, “Henüz tarih açıklanmadı. Bu yüzden, tarih belirlenmemişken ‘erteleme’ ne anlama geliyor anlamıyorum” dedi.Bakan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşeceğini belirterek görüşmeden sonra “durumu daha net bir şekilde görebileceğini” umduğunu ifade etti.‘AB ülkeleri Putin'in geçişine izin vermezse, barış istemiyorlar demek’Rusya Devlet Başkanı Putin’in Macaristan’a olası uçuş rotası üzerinde bulunan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, geçişine izin vermesi umudunu dile getiren Szijjarto, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/kuzey-koreden-yeni-balistik-fuze-testi-1100380366.html

macaristan

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, peter szijjarto, rusya, vladimir putin, abd, donald trump, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)