Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/kuzey-koreden-yeni-balistik-fuze-testi-1100380366.html
Kuzey Kore’den yeni balistik füze testi
Kuzey Kore’den yeni balistik füze testi
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore’nin Japon Denizi yönünde balistik füze fırlattığı belirtildi. 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T09:37+0300
2025-10-22T09:55+0300
dünya
kuzey kore
balistik füze
füze denemesi
japon denizi
güney kore
asya & pasifik
yonhap
güney kore genelkurmay başkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092411635_8:0:1265:707_1920x0_80_0_0_9fd1f8cbdf279d00d019ba4e939d5ab5.png
Yonhap ajansı, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore’nin yeni füze test ettiğini duyurdu.Haberde, “Kuzey Kore, Japon Denizi'ne doğru en az bir adet tanımlanamayan balistik füze fırlattı” ifadesi kullanıldı.Bunun, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung hükümetinin Haziran ayında göreve gelmesinden bu yana Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği ilk balistik füze testi olduğuna dikkat çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/trump-putinle-diyalog-ugruna-kieve-yardim-etmeyi-reddetti-1100378995.html
kuzey kore
japon denizi
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092411635_165:0:1108:707_1920x0_80_0_0_d4ef74488eb3655f19c86cedc4a09555.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kuzey kore, balistik füze, füze denemesi, japon denizi, güney kore, asya & pasifik, yonhap, güney kore genelkurmay başkanlığı
kuzey kore, balistik füze, füze denemesi, japon denizi, güney kore, asya & pasifik, yonhap, güney kore genelkurmay başkanlığı

Kuzey Kore’den yeni balistik füze testi

09:37 22.10.2025 (güncellendi: 09:55 22.10.2025)
© Fotoğraf : Kore Merkezi Haber Ajansı Kuzey Kore füze denemesi
Kuzey Kore füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
© Fotoğraf : Kore Merkezi Haber Ajansı
Abone ol
Kuzey Kore’nin Japon Denizi yönünde balistik füze fırlattığı belirtildi.
Yonhap ajansı, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore’nin yeni füze test ettiğini duyurdu.
Haberde, “Kuzey Kore, Japon Denizi'ne doğru en az bir adet tanımlanamayan balistik füze fırlattı” ifadesi kullanıldı.
Bunun, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung hükümetinin Haziran ayında göreve gelmesinden bu yana Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği ilk balistik füze testi olduğuna dikkat çekildi.
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump Alaska'da - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
‘Trump, Putin’le diyalog uğruna Kiev'e yardım etmeyi reddetti’
08:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала