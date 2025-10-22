https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/kuzey-koreden-yeni-balistik-fuze-testi-1100380366.html
Kuzey Kore'den yeni balistik füze testi
Kuzey Kore’den yeni balistik füze testi
Kuzey Kore’nin Japon Denizi yönünde balistik füze fırlattığı belirtildi. 22.10.2025, Sputnik Türkiye
Yonhap ajansı, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore’nin yeni füze test ettiğini duyurdu.Haberde, “Kuzey Kore, Japon Denizi'ne doğru en az bir adet tanımlanamayan balistik füze fırlattı” ifadesi kullanıldı.Bunun, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung hükümetinin Haziran ayında göreve gelmesinden bu yana Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği ilk balistik füze testi olduğuna dikkat çekildi.
Kuzey Kore’den yeni balistik füze testi
09:37 22.10.2025 (güncellendi: 09:55 22.10.2025)
Kuzey Kore’nin Japon Denizi yönünde balistik füze fırlattığı belirtildi.
Yonhap ajansı, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore’nin yeni füze test ettiğini duyurdu.
Haberde, “Kuzey Kore, Japon Denizi'ne doğru en az bir adet tanımlanamayan balistik füze fırlattı” ifadesi kullanıldı.
Bunun, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung hükümetinin Haziran ayında göreve gelmesinden bu yana Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği ilk balistik füze testi olduğuna dikkat çekildi.