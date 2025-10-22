https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/kremlin-putin-trump-gorusmesinin-tarihi-henuz-belirlenmedi-1100385552.html

Kremlin: Putin-Trump görüşmesinin tarihi henüz belirlenmedi

Kremlin: Putin-Trump görüşmesinin tarihi henüz belirlenmedi

22.10.2025

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması beklenen görüşme için yapılan hazırlık çalışmalarını değerlendirdi."Görüşme için henüz tarihin belirlenmesi gerekiyor" diyen Peskov, "Trump da Putin de yüksek verimlilikle ve etkili bir şekilde çalışmaya alışkın. Bu nedenle görüşme için iyi hazırlık yapılması gerekiyor" diye ekledi.Rusya-ABD diyalogunda oluşan molanın, en üst düzeyde müdahale istediğini söyleyen Rus yetkili, bu müdahalenin iyi hazırlanması gerektiğini kaydetti.Görüşmenin Putin ve Trump'ın ortak isteği olduğunu anımsatan Peskov, zirve için yapılan hazırlıklar çalışmalarının birçok dedikodu ve söylentiye konu olduğunu belirterek, "Bunların çoğu gerçeği yansıtmıyor" ifadesini kullandı.Budapeşte zirvesi kapsamında, Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında yeni bir telefon görüşmesinin planlanmadığı dile getirildi.Rus liderinin Güney Afrika'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılma olasılığını da değerlendiren Peskov, Putin'in bu zirveye şahsen katılmayacağını belirterek, "Ancak Rusya zirvede layıkıyla temsil edilecek" dedi.Ayrıca Moskova'nın, Rusya-Arap Zirvesi'nin düzenlenmesini geciktirmeyeceğini dile getiren Kremlin Sözcüsü, ancak programların uyumlaştırılması için yoğun bir çalışma süreci beklediğini belirtti.

