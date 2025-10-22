https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/filistin-bayindirlik-ve-iskan-bakani-gazzeyi-yeniden-yapilandirma-plani-uc-asamada-uygulanacak-ve-1100397420.html

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı: Gazze'yi yeniden yapılandırma planı üç aşamada uygulanacak ve beş yıl sürecek

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı: Gazze'yi yeniden yapılandırma planı üç aşamada uygulanacak ve beş yıl sürecek

Sputnik Türkiye

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Biseysu, Gazze'yi yeniden yapılandırma planının yaklaşık 67 milyar dolara mal olacağını, üç aşma halinde uygulanacağını ve... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-22T17:58+0300

2025-10-22T17:58+0300

2025-10-22T17:58+0300

dünya

filistin

filistin bayındırlık ve i̇skan bakanlığı

gazze şeridi

gazze

yeniden yapılandırma

plan

sputnik

röportaj

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100290235_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dfec90b581a557c7c12cfc6818d8f362.jpg

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Ahid Biseysu, Sputnik’e demecinde savaşın başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'nde meydana gelen yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi ve bölgenin yeniden yapılandırılması için geliştirilen planın ayrıntılarını anlattı.Biseysu, "İsrail savaş süresince Gazze Şeridi'ni sistematik olarak yok etti, yıkımın boyutlarının eşi benzeri yok. Konut binalarının yaklaşık yüzde 75'i onarılamayacak şekilde hasar gördü, yolların yüzde 70'inden fazlası, elektrik şebekesinin yüzde 85'i imha edildi, 84 atık su arıtma tesisi yok edildi. Tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 85'i tarıma elverişsiz hale geldi" diye konuştu.Sağlık sektörünün ciddi şekilde zarar gördüğünü, 34 hastanenin yıkıldığını, 300'den fazla sağlık merkezi ve ambulansın imha edildiğini, İsrail'in ayrıca eğitim sistemini de kasıtlı hedef alarak 970 okulu yerle bir ettiğini dile getiren Biseysu, şu an itibarıyla Gazze Şeridi'nde, BM uzman kuruluşlarının etkisiz hale getirmeye çalıştığı yaklaşık 20 bin patlamamış top mermisi bulunduğunu kaydetti.Filistinli Bakan, "Çatışmalar sonucunda yaklaşık 60 milyon ton yıkıntı ve enkaz ortaya çıktı, bu enkazı kaldırma süreci büyük çaba gerektiriyor. Bakanlığımız bu amaçla, enkazın geri dönüştürülmesi ve yeniden inşa sürecinde kullanılması için bir plan geliştirdi. Özellikle de, gelecekteki turizm projelerinin hayata geçirilmesi için denizde yaklaşık 14 kilometrekarelik bir alanının bu atıklarla doldurulmasının imkanları değerlendiriliyor" dedi ve şöyle devam etti:Biseysu, "Son aşamada ise yeni konut kompleksleri, havaalanı, liman, bölgeyi Batı Şeria'ya bağlayan bir otoyol inşaatı ve hatta bir metro ağının oluşturulması dahil olmak üzere, tam bir yeniden yapılanma süreci öngörülüyor" bilgisini verdi.Filistin hükümetinin, yeniden yapılanma fonlarının dağıtımı için uluslararası camia tarafından regüle edilen her türlü mekanizmaya açık olduğuna dikkat çeken Bakan, ancak geçmişte eylemleri yarar sağlamadığı için İsrail'in bu sürece herhangi bir şekilde dahil olmasını istemediklerini vurguladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/trumpin-gazze-icin-baris-planinin-bir-sonraki-asamasinda-neler-var-1100333870.html

filistin

gazze şeridi

gazze

i̇srail

batı şeria

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin, filistin bayındırlık ve i̇skan bakanlığı, gazze şeridi, gazze, yeniden yapılandırma, plan, sputnik, röportaj, i̇srail, batı şeria