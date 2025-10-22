https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/filistin-bayindirlik-ve-iskan-bakani-gazzeyi-yeniden-yapilandirma-plani-uc-asamada-uygulanacak-ve-1100397420.html
Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı: Gazze'yi yeniden yapılandırma planı üç aşamada uygulanacak ve beş yıl sürecek
Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı: Gazze'yi yeniden yapılandırma planı üç aşamada uygulanacak ve beş yıl sürecek
Sputnik Türkiye
Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Biseysu, Gazze'yi yeniden yapılandırma planının yaklaşık 67 milyar dolara mal olacağını, üç aşma halinde uygulanacağını ve... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T17:58+0300
2025-10-22T17:58+0300
2025-10-22T17:58+0300
dünya
filistin
filistin bayındırlık ve i̇skan bakanlığı
gazze şeridi
gazze
yeniden yapılandırma
plan
sputnik
röportaj
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100290235_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dfec90b581a557c7c12cfc6818d8f362.jpg
Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Ahid Biseysu, Sputnik’e demecinde savaşın başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'nde meydana gelen yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi ve bölgenin yeniden yapılandırılması için geliştirilen planın ayrıntılarını anlattı.Biseysu, "İsrail savaş süresince Gazze Şeridi'ni sistematik olarak yok etti, yıkımın boyutlarının eşi benzeri yok. Konut binalarının yaklaşık yüzde 75'i onarılamayacak şekilde hasar gördü, yolların yüzde 70'inden fazlası, elektrik şebekesinin yüzde 85'i imha edildi, 84 atık su arıtma tesisi yok edildi. Tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 85'i tarıma elverişsiz hale geldi" diye konuştu.Sağlık sektörünün ciddi şekilde zarar gördüğünü, 34 hastanenin yıkıldığını, 300'den fazla sağlık merkezi ve ambulansın imha edildiğini, İsrail'in ayrıca eğitim sistemini de kasıtlı hedef alarak 970 okulu yerle bir ettiğini dile getiren Biseysu, şu an itibarıyla Gazze Şeridi'nde, BM uzman kuruluşlarının etkisiz hale getirmeye çalıştığı yaklaşık 20 bin patlamamış top mermisi bulunduğunu kaydetti.Filistinli Bakan, "Çatışmalar sonucunda yaklaşık 60 milyon ton yıkıntı ve enkaz ortaya çıktı, bu enkazı kaldırma süreci büyük çaba gerektiriyor. Bakanlığımız bu amaçla, enkazın geri dönüştürülmesi ve yeniden inşa sürecinde kullanılması için bir plan geliştirdi. Özellikle de, gelecekteki turizm projelerinin hayata geçirilmesi için denizde yaklaşık 14 kilometrekarelik bir alanının bu atıklarla doldurulmasının imkanları değerlendiriliyor" dedi ve şöyle devam etti:Biseysu, "Son aşamada ise yeni konut kompleksleri, havaalanı, liman, bölgeyi Batı Şeria'ya bağlayan bir otoyol inşaatı ve hatta bir metro ağının oluşturulması dahil olmak üzere, tam bir yeniden yapılanma süreci öngörülüyor" bilgisini verdi.Filistin hükümetinin, yeniden yapılanma fonlarının dağıtımı için uluslararası camia tarafından regüle edilen her türlü mekanizmaya açık olduğuna dikkat çeken Bakan, ancak geçmişte eylemleri yarar sağlamadığı için İsrail'in bu sürece herhangi bir şekilde dahil olmasını istemediklerini vurguladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/trumpin-gazze-icin-baris-planinin-bir-sonraki-asamasinda-neler-var-1100333870.html
filistin
gazze şeridi
gazze
i̇srail
batı şeria
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100290235_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bebfcd7207534dde8430e69973fd7e01.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
filistin, filistin bayındırlık ve i̇skan bakanlığı, gazze şeridi, gazze, yeniden yapılandırma, plan, sputnik, röportaj, i̇srail, batı şeria
filistin, filistin bayındırlık ve i̇skan bakanlığı, gazze şeridi, gazze, yeniden yapılandırma, plan, sputnik, röportaj, i̇srail, batı şeria
Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı: Gazze'yi yeniden yapılandırma planı üç aşamada uygulanacak ve beş yıl sürecek
Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Biseysu, Gazze'yi yeniden yapılandırma planının yaklaşık 67 milyar dolara mal olacağını, üç aşma halinde uygulanacağını ve beş yıl süreceğini belirtti.
Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Ahid Biseysu, Sputnik’e demecinde savaşın başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'nde meydana gelen yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi ve bölgenin yeniden yapılandırılması için geliştirilen planın ayrıntılarını anlattı.
Biseysu, "İsrail savaş süresince Gazze Şeridi'ni sistematik olarak yok etti, yıkımın boyutlarının eşi benzeri yok. Konut binalarının yaklaşık yüzde 75'i onarılamayacak şekilde hasar gördü, yolların yüzde 70'inden fazlası, elektrik şebekesinin yüzde 85'i imha edildi, 84 atık su arıtma tesisi yok edildi. Tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 85'i tarıma elverişsiz hale geldi" diye konuştu.
Sağlık sektörünün ciddi şekilde zarar gördüğünü, 34 hastanenin yıkıldığını, 300'den fazla sağlık merkezi ve ambulansın imha edildiğini, İsrail'in ayrıca eğitim sistemini de kasıtlı hedef alarak 970 okulu yerle bir ettiğini dile getiren Biseysu, şu an itibarıyla Gazze Şeridi'nde, BM uzman kuruluşlarının etkisiz hale getirmeye çalıştığı yaklaşık 20 bin patlamamış top mermisi bulunduğunu kaydetti.
Filistinli Bakan, "Çatışmalar sonucunda yaklaşık 60 milyon ton yıkıntı ve enkaz ortaya çıktı, bu enkazı kaldırma süreci büyük çaba gerektiriyor. Bakanlığımız bu amaçla, enkazın geri dönüştürülmesi ve yeniden inşa sürecinde kullanılması için bir plan geliştirdi. Özellikle de, gelecekteki turizm projelerinin hayata geçirilmesi için denizde yaklaşık 14 kilometrekarelik bir alanının bu atıklarla doldurulmasının imkanları değerlendiriliyor" dedi ve şöyle devam etti:
Hem uluslararası kuruluşların hem de Filistin hükümetinin mutabık kaldığı son rapora göre, Gazze'nin yeniden inşası 67 milyar dolara mal olacak. Üç aşamada uygulanacak ve beş yıl sürecek olan bu plan, normal yaşamın temellerini yeniden tesis etmeyi ve yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmelerini sağlamayı amaçlıyor.
Biseysu, "Son aşamada ise yeni konut kompleksleri, havaalanı, liman, bölgeyi Batı Şeria'ya bağlayan bir otoyol inşaatı ve hatta bir metro ağının oluşturulması dahil olmak üzere, tam bir yeniden yapılanma süreci öngörülüyor" bilgisini verdi.
Filistin hükümetinin, yeniden yapılanma fonlarının dağıtımı için uluslararası camia tarafından regüle edilen her türlü mekanizmaya açık olduğuna dikkat çeken Bakan, ancak geçmişte eylemleri yarar sağlamadığı için İsrail'in bu sürece herhangi bir şekilde dahil olmasını istemediklerini vurguladı:
Tüm Filistinli gruplar üstlendikleri yükümlülükleri yerine getiriyor ve varılan anlaşmaları uyguluyor. Ancak, İsrail'in anlaşmaları uygulama konusunda oynadığı oyunları çok iyi biliyoruz. İsrail, kendi planlarını ilerletmek için her zaman bahaneler üretiyor ve bu nedenle onunla uğraşırken dikkatli olmalıyız.