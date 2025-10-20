https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/trumpin-gazze-icin-baris-planinin-bir-sonraki-asamasinda-neler-var-1100333870.html

Trump'ın Gazze için barış planının bir sonraki aşamasında neler var?

Trump’ın Gazze barış planı, yeni bir döneme giriyor. Beyaz Saray’ın detaylarına göre, Gazze Şeridi, geçici bir Filistinli teknokrat komitesi tarafından yönetilecek. Süreci ise Trump liderliğindeki “Barış Kurulu” denetleyecek.

Ateşkesin üzerinden on gün geçti ve Trump yönetiminin Gazze barış planı yeni bir aşamaya giriyor.Beyaz Saray kaynaklarına göre, bir sonraki adım Gazze Şeridi’nin yönetim biçimini yeniden şekillendirmek olacak.Planın temelinde, Hamas’ın yerine geçici bir teknokrat yönetim kurmak bulunuyor. Bu yapı, partilerden bağımsız Filistinli uzmanlardan ve bazı uluslararası temsilcilerden oluşacak.Geçici yönetim: Filistinli teknokratlar görevdeTrump’ın önerdiği plana göre, Gazze’nin geçici yönetimi, “teknokratik ve apolitik” bir Filistinli komite tarafından yürütülecek.Bu komite, bölge halkının belediye hizmetleri, sağlık, eğitim ve altyapı gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olacak.Komitenin üyeleri, hem Filistinli uzmanlardan hem de uluslararası danışmanlardan seçilecek. Denetim mekanizması ise yeni kurulacak uluslararası geçiş organı “Barış Kurulu” tarafından sağlanacak.'Barış Kurulu'nu Trump yönetecekPlana göre, “Board of Peace” (Barış Kurulu) adlı bu uluslararası yapı, doğrudan Donald Trump’ın başkanlığında faaliyet gösterecek.Kurulun diğer üyeleri arasında eski İngiltere Başbakanı Tony Blair gibi isimlerin yer alması bekleniyor.Kurulun görevi, Gazze’deki geçiş sürecinin şeffaf ve uluslararası standartlara uygun biçimde yürütülmesini sağlamak olacak. Ancak Washington kaynakları, planın “hala birçok belirsizlik içerdiğini” ve uygulama sürecinde diplomatik zorluklar yaşanabileceğini aktarıyor.Belirsizlikler sürüyorABD’li yetkililer, planın bir “yol haritası” olduğunu vurgulasa da, Filistin tarafının bu geçiş yönetimine nasıl yaklaşacağı belirsizliğini koruyor.Bölgedeki siyasi dengeler, Trump’ın planının uygulanabilirliği konusunda soru işaretleri yaratıyor.Uluslararası basına konuşan uzmanlar, “Gazze’de yeni bir yönetim kurulsa bile, bölge halkının rızası olmadan kalıcı barışın mümkün olamayacağı” görüşünde birleşiyor.

