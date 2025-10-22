Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/egm-duyurdu-polislerin-promosyonu-belli-oldu-1100399271.html
EGM duyurdu: Polislerin promosyonu belli oldu
EGM duyurdu: Polislerin promosyonu belli oldu
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin 2025–2028 yıllarını kapsayan maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T20:00+0300
2025-10-22T20:00+0300
türki̇ye
polis
emniyet genel müdürlüğü (egm)
polis memuru
polis merkezi
maaş
brüt maaş
net maaş
maaş zammı
maaş krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159088_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_419b48e41d95117e500eb209906d991d.jpg
Emniyet Genel Müdürlüğü banka promosyon ihalesi sonuçlandı.Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ihaleye en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90 bin TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88 bin 500 TL)’den tekliflerini güncellemeleri istendi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla yapılan yeniden değerlendirme sonucunda, Türkiye Vakıflar Bankası teklifini değiştirmezken, Türkiye İş Bankası A.Ş. teklifini 100 bin TL’ye yükseltti.İhale Komisyonu tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucunda, Türkiye İş Bankası’nın 100 bin TL’lik teklifi en uygun teklif olarak kabul edildi. Böylece Emniyet Teşkilatı personeline 100 bin TL tutarında banka promosyonu ödenmesine karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/polislerin-maas-promosyonu-ihalesinde-en-yuksek-teklif-belli-oldu-1100367100.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159088_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_390751512b6fdb7ffeec7ed1c43f05ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
polis, emniyet genel müdürlüğü (egm), polis memuru, polis merkezi, maaş, brüt maaş, net maaş, maaş zammı, maaş krizi, maaş promosyonu
polis, emniyet genel müdürlüğü (egm), polis memuru, polis merkezi, maaş, brüt maaş, net maaş, maaş zammı, maaş krizi, maaş promosyonu

EGM duyurdu: Polislerin promosyonu belli oldu

20:00 22.10.2025
© AAPolis
Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2025
© AA
Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin 2025–2028 yıllarını kapsayan maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesinin tamamlandığını duyurdu. İhale Komisyonu tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucunda, Türkiye İş Bankası’nın 100 bin TL’lik teklifi en uygun teklif olarak kabul edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü banka promosyon ihalesi sonuçlandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ihaleye en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90 bin TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88 bin 500 TL)’den tekliflerini güncellemeleri istendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla yapılan yeniden değerlendirme sonucunda, Türkiye Vakıflar Bankası teklifini değiştirmezken, Türkiye İş Bankası A.Ş. teklifini 100 bin TL’ye yükseltti.
İhale Komisyonu tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucunda, Türkiye İş Bankası’nın 100 bin TL’lik teklifi en uygun teklif olarak kabul edildi. Böylece Emniyet Teşkilatı personeline 100 bin TL tutarında banka promosyonu ödenmesine karar verildi.
Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
EKONOMİ
Polislerin maaş promosyonu ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
Dün, 17:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала