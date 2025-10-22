https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/egm-duyurdu-polislerin-promosyonu-belli-oldu-1100399271.html

EGM duyurdu: Polislerin promosyonu belli oldu

EGM duyurdu: Polislerin promosyonu belli oldu

Sputnik Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin 2025–2028 yıllarını kapsayan maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-22T20:00+0300

2025-10-22T20:00+0300

2025-10-22T20:00+0300

türki̇ye

polis

emniyet genel müdürlüğü (egm)

polis memuru

polis merkezi

maaş

brüt maaş

net maaş

maaş zammı

maaş krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159088_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_419b48e41d95117e500eb209906d991d.jpg

Emniyet Genel Müdürlüğü banka promosyon ihalesi sonuçlandı.Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ihaleye en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90 bin TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88 bin 500 TL)’den tekliflerini güncellemeleri istendi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla yapılan yeniden değerlendirme sonucunda, Türkiye Vakıflar Bankası teklifini değiştirmezken, Türkiye İş Bankası A.Ş. teklifini 100 bin TL’ye yükseltti.İhale Komisyonu tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucunda, Türkiye İş Bankası’nın 100 bin TL’lik teklifi en uygun teklif olarak kabul edildi. Böylece Emniyet Teşkilatı personeline 100 bin TL tutarında banka promosyonu ödenmesine karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/polislerin-maas-promosyonu-ihalesinde-en-yuksek-teklif-belli-oldu-1100367100.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polis, emniyet genel müdürlüğü (egm), polis memuru, polis merkezi, maaş, brüt maaş, net maaş, maaş zammı, maaş krizi, maaş promosyonu