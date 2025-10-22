https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/egm-duyurdu-polislerin-promosyonu-belli-oldu-1100399271.html
EGM duyurdu: Polislerin promosyonu belli oldu
türki̇ye
polis
emniyet genel müdürlüğü (egm)
polis memuru
polis merkezi
maaş
brüt maaş
net maaş
maaş zammı
maaş krizi
Emniyet Genel Müdürlüğü banka promosyon ihalesi sonuçlandı.Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ihaleye en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90 bin TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88 bin 500 TL)’den tekliflerini güncellemeleri istendi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla yapılan yeniden değerlendirme sonucunda, Türkiye Vakıflar Bankası teklifini değiştirmezken, Türkiye İş Bankası A.Ş. teklifini 100 bin TL’ye yükseltti.İhale Komisyonu tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucunda, Türkiye İş Bankası’nın 100 bin TL’lik teklifi en uygun teklif olarak kabul edildi. Böylece Emniyet Teşkilatı personeline 100 bin TL tutarında banka promosyonu ödenmesine karar verildi.
türki̇ye
Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin 2025–2028 yıllarını kapsayan maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesinin tamamlandığını duyurdu. İhale Komisyonu tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucunda, Türkiye İş Bankası’nın 100 bin TL’lik teklifi en uygun teklif olarak kabul edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü banka promosyon ihalesi sonuçlandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ihaleye en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90 bin TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88 bin 500 TL)’den tekliflerini güncellemeleri istendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla yapılan yeniden değerlendirme sonucunda, Türkiye Vakıflar Bankası teklifini değiştirmezken, Türkiye İş Bankası A.Ş. teklifini 100 bin TL’ye yükseltti.
İhale Komisyonu tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucunda, Türkiye İş Bankası’nın 100 bin TL’lik teklifi en uygun teklif olarak kabul edildi. Böylece Emniyet Teşkilatı personeline 100 bin TL tutarında banka promosyonu ödenmesine karar verildi.