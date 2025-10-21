https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/polislerin-maas-promosyonu-ihalesinde-en-yuksek-teklif-belli-oldu-1100367100.html

Polislerin maaş promosyonu ihalesinde en yüksek teklif belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün maaş promosyonu ihalesi bugün yapıldı. 24 banka davet edilirken sadece 5 banka teklif sundu. En yüksek teklifi ise 90 bin lirayla Vakıfbank verdi. Açık artırma sonrasında yapılan duyuruda teklifin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan promosyon ihalelerinin de gözetilerek değerlendirileceği belirtildi. Emniyet Teşkilatı Sendikası ise teşkilatın beklentisine uygun ideal promosyon miktarının 270 bin lira olduğunu duyurmuştu.Sadece beş banka katıldıEmniyet Genel Müdürlüğü’nün maaş promosyonu ihalesi bugün saat 14.30’da gerçekleştirildi. Toplam 24 bankanın davet edildiği ihaleye yalnızca 5 banka teklif sundu. Açılışta en yüksek teklifler, üç yıl için 75 bin TL ile Halkbank ve VakıfBank’tan geldi. Diğer teklifler ise İş Bankası’ndan 30 bin TL, Ziraat Bankası’ndan 50 bin TL ve Yapı Kredi’den 54 bin TL olarak açıklandı.Açık artırma aşamasının başlamasının ardından ise bankalar yeni tekliflerini iletti. En yüksek teklifini Yapı Kredi ikinci turda 82 bin TL’ye, Halk Bank ve Ziraat Bankası ise 3. turda sırasıyla 85 bin TL’ye ve 84 bin 500 TL’ye yükseltti.En yüksek teklifi Vakıfbank verdiBöylelikle ihalede yarışan sadece İş Bankası ve Vakıfbank kaldı. Ekonomim'in haberine göre iki banka arasındaki karşılıklı tekliflerin ardından İş Bankası en yüksek 88 bin 500 TL verebileceğini belirterek 7. turda ihaleden çekildi. İhalede tek kalan Vakıfbank ise teklifini 90 bin TL’ye çıkararak en yüksek teklifi veren banka oldu.Gerekli değerlendirmeler sonrasında karar açıklanacakAçık artırma sonrası yapılan duyuruda, söz konusu teklifin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan promosyon ihalelerinin de gözetilerek değerlendirileceği, gerekli durumda ise bankalardan rakamlarını revize etmeleri isteneceği paylaşıldı. İlgili duyuruda, gerekli değerlendirmelerin yapılmasının ardından ihale için tarihi sonra belirlenecek yeni bir oturumun da düzenlenebileceği bildirildi.Sendika 270 bin lira istiyor

