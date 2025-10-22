Türkiye
Dünyanın en iyi 'yemek şehirleri' açıklandı: Türkiye'den iki il listeye girdi
Dünyanın en iyi 'yemek şehirleri' açıklandı: Türkiye'den iki il listeye girdi
Dünyanın en iyi yemek şehirleri açıklandı. Listenin zirvesinde İtalya'dan Napoli yer alırken, Gaziantep ve İstanbul listeye girdi.
Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, 'en iyi yemek şehirlerini' açıkladı. İlk dört sırada İtalya'dan Napoli, Milano, Bologna ve Floransa yer aldı. Gaziantep listede 18. sırada yer alırken, İstanbul ise 24 sırada yer buldu. Dünyanın en iyi yemek şehri neresi?Taste Atlas editörleri, şehirlerin gastronomi kimliklerini değerlendirirken, “Bir şehrin mutfağı yalnızca yemeklerinden ibaret değildir. Tarihinden, insanından ve kültüründen de izler taşır” ifadelerine yer verdi.Listenin zirvesinde, İtalya’dan Napoli yer aldı. Napoli’yi yine İtalya’dan Milano, Bologna ve Floransa takip etti. İlk 10’da ayrıca Mumbai (Hindistan), Roma, Paris, Viyana, Torino ve Japonya’dan Osaka gibi dünyanın gastronomi alanında önde gelen şehirleri yer aldı.Türkiye'den iki şehir listedeTürkiye'den Gaziantep listede 18. sıraya yerleşti. Gaziantep için, “Zengin gastronomi mirası, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın dikkatini çeken bir lezzet rotası haline gelmiştir” ifadelerine yer verildi. İstanbul ise 24. sıraya yerleşti. Raporda, “İstanbul mutfağı, tarih boyunca birçok kültürle etkileşim içinde olmuş ve bu zenginliği mutfağına da yansıtmıştır” denildi.En lezzetli şehirler hangileri?100 şehirlik listenin ilk 30 sırası şöyle:
Dünyanın en iyi 'yemek şehirleri' açıklandı: Türkiye'den iki il listeye girdi

22.10.2025
Abone ol
Dünyanın en iyi yemek şehirleri açıklandı. Listenin zirvesinde İtalya'dan Napoli yer alırken, Gaziantep ve İstanbul listeye girdi.
Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, 'en iyi yemek şehirlerini' açıkladı. İlk dört sırada İtalya'dan Napoli, Milano, Bologna ve Floransa yer aldı. Gaziantep listede 18. sırada yer alırken, İstanbul ise 24 sırada yer buldu.

Dünyanın en iyi yemek şehri neresi?

Taste Atlas editörleri, şehirlerin gastronomi kimliklerini değerlendirirken, “Bir şehrin mutfağı yalnızca yemeklerinden ibaret değildir. Tarihinden, insanından ve kültüründen de izler taşır” ifadelerine yer verdi.
Listenin zirvesinde, İtalya’dan Napoli yer aldı. Napoli’yi yine İtalya’dan Milano, Bologna ve Floransa takip etti. İlk 10’da ayrıca Mumbai (Hindistan), Roma, Paris, Viyana, Torino ve Japonya’dan Osaka gibi dünyanın gastronomi alanında önde gelen şehirleri yer aldı.

Türkiye'den iki şehir listede

Türkiye'den Gaziantep listede 18. sıraya yerleşti. Gaziantep için, “Zengin gastronomi mirası, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın dikkatini çeken bir lezzet rotası haline gelmiştir” ifadelerine yer verildi.
İstanbul ise 24. sıraya yerleşti. Raporda, “İstanbul mutfağı, tarih boyunca birçok kültürle etkileşim içinde olmuş ve bu zenginliği mutfağına da yansıtmıştır” denildi.

En lezzetli şehirler hangileri?

100 şehirlik listenin ilk 30 sırası şöyle:
1- Napoli
2- Milano
3- Bologna
4- Floransa
5- Mumbai
6- Roma
7- Paris
8- Viyana
9- Torino
10- Osaka
11- Madrid
12- New York
13- Cenevre
14- Nice
15- Lima
16- Cakarta
17- Kyoto
18- Gaziantep
19- Ferrara
20- New Orleans
21- Catania
22- Singapur
23- Venedik
24- İstanbul
25- Tokyo
26- San Francisco
27- Lizbon
28- Guadalajara
29- Chicago
30- Philadelphia
